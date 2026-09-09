مدرب الخلود: استمتعت بفوزنا على الشباب

أشاد البريطاني ديس باكنغهام، مدرب الخلود، بأداء لاعبيه خلال مواجهة الشباب، مؤكداً أن الفريق أظهر ردة فعل جيدة بعد تأخره في النتيجة.

وقال باكنغهام في المؤتمر الصحافي: «لعبنا مباراة جيدة، وردة فعلنا كانت جيدة بعد تقدم الخصم، وإيكر كالعادة سجل، وهذا أمر جيد، وأنا استمتعت بالمباراة».

وأضاف: «أعتقد أن لويك أدى بشكل ممتاز، خصوصاً أنه وصل قبل يومين، ولا أنسى عبد العزيز العليوة الذي انضم إلينا وهو شاب من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر وآمن بفريقنا، والآن انتقل إلى فريق كبير».

وتابع: «هذا جزء من مشروعنا، وهو تطوير اللاعبين الشباب. أنا موجود مع الفريق منذ فترة، مما سمح لي ببناء هوية للفريق، وكانت الفكرة واضحة للجميع، وهذا ما جعلنا نصل إلى هذه المرحلة».