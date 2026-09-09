مدرب الشباب: أنا حزين

أبدى الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، عدم رضاه عن أداء فريقه عقب الخسارة أمام الخلود 2 - 1، مؤكداً أنه فرّط في نقاط كان يستحق الحصول عليها.

وقال ليتش في المؤتمر الصحافي: «اليوم سيكون مختلفاً، ولن أتحدث عن المباراة على عكس المعتاد. خسرنا نقاطاً كان من المفترض أن نحصل عليها، ولست راضياً، وكرة القدم نطمح فيها دائماً للفوز، وأنا حزين فعلاً على الأداء».

وأضاف: «حضّرنا للمباراة جيداً وسجلنا أولاً، لكن بعد تقدم الخصم أصبحنا نلعب على الأطراف بدلاً من اللعب داخل منطقة الخصم، وكرة القدم تعترف بالأهداف فقط».

وأوضح: «الخلود يلعب كرة سهلة وكرات طويلة وعلى الأطراف، وهذا ما كنا نريده. لا أريد تحميل أحد المسؤولية، ولكن علينا تغيير بعض الأمور على مستوى الجهاز الفني واللاعبين».