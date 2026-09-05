مدرب الفيصلي: من المبكر الحديث عن الهبوط

قال الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب فريق الفيصلي، إن الحديث عن الهبوط ما زال مبكراً، وذلك بعد تعادل فريقه أمام الحزم سلبياً.

وأضاف سوليناس في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «ما زلنا في بداية الدوري، لكن التفريط بالنقاط من فرق في المستوى نفسه يصعب تعويضها».

وأضاف: «كنا نعرف جيداً أن المباراة ستكون صعبة، والنتيجة عادلة، خاصة لأن الفريقين كانا متوازنين بالأداء، وحاولنا التسجيل تحديداً في فرص اللاعب ألكسندر ميندي لمحاولاته المتعددة، لكن لم نوفق».

من جانبه، أكد التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، أن مباراتهم أمام الفيصلي كانت تنافسية، قائلاً: «شاهدنا اندفاعاً قوياً، والكل حاول الحصول على نقاط المباراة، وفي الشوط الأول حاولنا التسجيل ولم نوفق، وأيضاً في الشوط الثاني قدمنا كل ما لدينا ولكن لم ننجح في التسجيل رغم محاولاتنا العديدة».

وأضاف: «نقطة خارج ملعبنا إيجابية، خاصة من فريق منافس كالفيصلي، أشكر اللاعبين على ما قدموه في هذا اللقاء من روح قتالية وإصرار، ونعوض في اللقاء القادم بمشيئة الله».