القادسية يواصل انتصاراته بثنائية في الدرعية

سجل ماتيو ريتيغي من ركلة جزاء وأضاف خوليان كينونيس الهدف الثاني في فوز القادسية 2 - صفر على مضيفه الدرعية في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس.

ورفع القادسية رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات متأخراً بفارق الأهداف عن الهلال والنصر اللذين خاض كل منهما مباراة واحدة أقل.

وتجمد رصيد الدرعية عند سبع نقاط في المركز السابع.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمهاجم الدرعية داروين نونيز، لكنه عاد في قراره بعد مراجعة الحكم الفيديو المساعد في الدقيقة الـ13.

وفي الشوط الثاني، تحصل محمد القحطاني على ركلة جزاء سددها بنجاح ريتيغي ليمنح القادسية التقدم في الدقيقة الـ51.

ولم ينتظر الفريق الزائر طويلاً ليعزز تقدمه؛ إذ أرسل محمد أبو الشامات تمريرة عرضية نحو كينونيس الذي استقبلها بضربة رأس ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ59.

وظن ريتيغي أنه سجل الهدف الثالث بعد تمريرة من كينونيس، لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وقرب نهاية المباراة، وفي ظهور هجومي نادر للدرعية، أطلق نونيز تسديدة من ركلة حرة، لكنها ارتدت من العارضة.