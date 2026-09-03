كاريلي: واجهنا فريقاً يمتلك جودة عالية

أشاد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء بالأداء الذي قدمه فريقه خلال مواجهة الخلود رغم نهايتها بالتعادل الإيجابي 2-2، مشيراً إلى أن فريقه قدم مباراة تكتيكية جيدة، وكان مسيطراً على أغلب مجريات اللقاء.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي: «قدمنا مباراة تكتيكية جيدة، وكنا مسيطرين على أغلب مجريات المباراة، كما كانت أخطاؤنا أقل بكثير من الخصم. للأسف استقبلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة».

وعن استقبال الأهداف، قال: «صحيح أننا استقبلنا 9 أهداف منذ انطلاق الدوري مقابل تسجيل 6 أهداف، وهذا أمر طبيعي في المواجهات. اليوم واجهنا فريقاً يمتلك جودة عالية، وحاولنا مضاعفة الأهداف، لكن سوء الحظ لم يساعدنا على تحقيق الانتصار».

واختتم كاريلي حديثه قائلاً: «أشكر جماهير الفيحاء على حضورها ودعمها، فقد ساعد ذلك الفريق ومنحه الرغبة في تحقيق الفوز، ونأمل مواصلة دعمهم لنا في المواجهة المقبلة».