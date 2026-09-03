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كاريلي: واجهنا فريقاً يمتلك جودة عالية

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء (الشرق الأوسط)
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كاريلي: واجهنا فريقاً يمتلك جودة عالية

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء (الشرق الأوسط)

أشاد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء بالأداء الذي قدمه فريقه خلال مواجهة الخلود رغم نهايتها بالتعادل الإيجابي 2-2، مشيراً إلى أن فريقه قدم مباراة تكتيكية جيدة، وكان مسيطراً على أغلب مجريات اللقاء.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي: «قدمنا مباراة تكتيكية جيدة، وكنا مسيطرين على أغلب مجريات المباراة، كما كانت أخطاؤنا أقل بكثير من الخصم. للأسف استقبلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة».

وعن استقبال الأهداف، قال: «صحيح أننا استقبلنا 9 أهداف منذ انطلاق الدوري مقابل تسجيل 6 أهداف، وهذا أمر طبيعي في المواجهات. اليوم واجهنا فريقاً يمتلك جودة عالية، وحاولنا مضاعفة الأهداف، لكن سوء الحظ لم يساعدنا على تحقيق الانتصار».

واختتم كاريلي حديثه قائلاً: «أشكر جماهير الفيحاء على حضورها ودعمها، فقد ساعد ذلك الفريق ومنحه الرغبة في تحقيق الفوز، ونأمل مواصلة دعمهم لنا في المواجهة المقبلة».

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القادسية يواصل انتصاراته بثنائية في الدرعية

ريتيغي يحتفل بهدفه في شباك الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
ريتيغي يحتفل بهدفه في شباك الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
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القادسية يواصل انتصاراته بثنائية في الدرعية

ريتيغي يحتفل بهدفه في شباك الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
ريتيغي يحتفل بهدفه في شباك الدرعية (تصوير: مشعل القدير)

سجل ماتيو ريتيغي من ركلة جزاء وأضاف خوليان كينونيس الهدف الثاني في فوز القادسية 2 - صفر على مضيفه الدرعية في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس.

ورفع القادسية رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات متأخراً بفارق الأهداف عن الهلال والنصر اللذين خاض كل منهما مباراة واحدة أقل.

وتجمد رصيد الدرعية عند سبع نقاط في المركز السابع.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمهاجم الدرعية داروين نونيز، لكنه عاد في قراره بعد مراجعة الحكم الفيديو المساعد في الدقيقة الـ13.

وفي الشوط الثاني، تحصل محمد القحطاني على ركلة جزاء سددها بنجاح ريتيغي ليمنح القادسية التقدم في الدقيقة الـ51.

ولم ينتظر الفريق الزائر طويلاً ليعزز تقدمه؛ إذ أرسل محمد أبو الشامات تمريرة عرضية نحو كينونيس الذي استقبلها بضربة رأس ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ59.

وظن ريتيغي أنه سجل الهدف الثالث بعد تمريرة من كينونيس، لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وقرب نهاية المباراة، وفي ظهور هجومي نادر للدرعية، أطلق نونيز تسديدة من ركلة حرة، لكنها ارتدت من العارضة.

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غوميز: أطلب من جماهير الخليج مساعدتنا حتى نسعدهم

البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
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غوميز: أطلب من جماهير الخليج مساعدتنا حتى نسعدهم

البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)

حمّل البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام نيوم بثلاثة أهداف دون مقابل، مؤكداً أن لاعبيه يمتلكون إمكانات أكبر مما قدموه، وأن مهمته تتمثل في إخراج الفريق من دائرة المستويات والنتائج التي لا تليق به.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة مثل بقية مباريات الدوري، وأنا أتحمل مسؤولية الخسارة. أعلم أن اللاعبين لديهم الأفضل، وعملي أن أساعدهم على تجاوز هذه المستويات. إدارة الخليج توفر البيئة المناسبة للجميع، وعلى اللاعبين تقديم كل ما لديهم وتنفيذ المتطلبات الفنية».

وشدد المدرب البرتغالي على أن اختياراته لا تخضع لجنسية اللاعب، موضحاً: «لا أهتم بجنسية أي لاعب، ومن يقدم المستوى الذي يستحق المشاركة سيكون موجوداً في التشكيلة».

ورغم الخسارة، رأى غوميز أن أداء الخليج أمام نيوم كان أفضل مقارنة بمباراته السابقة أمام الهلال، لافتاً إلى أن التفاصيل والأخطاء الفردية رجحت كفة المنافس.

وأضاف: «استحوذنا على الكرة، لكن نيوم سجل هدفه الأول فور استعادتها، وجاء الهدف الثاني بعد خسارتنا الكرة وتحول المنافس إلى هجمة مرتدة، بينما استقبلنا الهدف الثالث من ركلة ركنية. هذه التفاصيل تسببت في الخسارة، وعلينا إظهار المزيد من الشراسة والقتال داخل الملعب».

وأشار مدرب الخليج إلى أن تراجع النتائج لا يرتبط بالمباريات الأخيرة فقط، قائلاً: «هذه السلسلة بدأت منذ أواخر الموسم الماضي، وليست وليدة مباراة اليوم، وعلينا العمل لتغيير هذا الوضع».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول رسالته إلى جماهير الخليج، قال غوميز: «أطلب من جماهير الخليج مساعدتنا حتى نتمكن من إسعادهم. في الحياة أوقات صعبة وأخرى سعيدة، والجمهور يستحق أكثر مما نقدمه حالياً، ومع مرور الوقت سنعود إلى تحقيق النتائج الجيدة».

وعن إصابة الغامبي موسى بارو، أوضح غوميز أن اللاعب سيخضع لفحوص طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، مؤكداً أنها لا ترتبط بإصابته السابقة التي تعرض لها خلال وجوده مع التعاون.

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حامد الشنقيطي: جاهز لـ«الأخضر»... وطموحي بعيد

حامد الشنقيطي يتسلم جائزة أفضل لاعب واعد لشهر أغسطس (نادي الخلود)
حامد الشنقيطي يتسلم جائزة أفضل لاعب واعد لشهر أغسطس (نادي الخلود)
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حامد الشنقيطي: جاهز لـ«الأخضر»... وطموحي بعيد

حامد الشنقيطي يتسلم جائزة أفضل لاعب واعد لشهر أغسطس (نادي الخلود)
حامد الشنقيطي يتسلم جائزة أفضل لاعب واعد لشهر أغسطس (نادي الخلود)

أعرب حامد الشنقيطي، حارس مرمى فريق الخلود، عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل أمام الفيحاء، مؤكداً أن فريقه كان يطمح للخروج بالنقاط الثلاث، خاصة أن المواجهة أقيمت خارج أرضه.

وقال الشنقيطي في حديثه لوسائل الإعلام: «كنا نتمنى تحقيق الفوز، خصوصاً أن المباراة كانت خارج أرضنا، وحاولنا الضغط منذ بداية اللقاء وتطبيق أفكار المدرب، والحمد لله ربي وفقنا، لكن النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا، والحمد لله على كل حال».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن حضور مدرب حراس مرمى المنتخب السعودي خلال المباراة، واستمراره أساسياً مع الخلود خلال المباريات الماضية، قال: «الحمد لله، هذا من توفيق الله، وعملت على تطوير مستواي واغتنام الفرصة التي أتيحت لي، والحمد لله أثبت نفسي، كما شاهدتم خلال المباريات الأربع الماضية، وكان أدائي مميزاً».

وأضاف: «بالنسبة للمنتخب، أنا جاهز في أي وقت، سواء تم استدعائي أو لم يتم استدعائي، وسأواصل العمل وتقديم المستوى نفسه بالعطاء والحافز. بإذن الله طموحي بعيد، وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة في الدوري».

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