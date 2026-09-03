حامد الشنقيطي: جاهز لـ«الأخضر»... وطموحي بعيد

أعرب حامد الشنقيطي، حارس مرمى فريق الخلود، عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل أمام الفيحاء، مؤكداً أن فريقه كان يطمح للخروج بالنقاط الثلاث، خاصة أن المواجهة أقيمت خارج أرضه.

وقال الشنقيطي في حديثه لوسائل الإعلام: «كنا نتمنى تحقيق الفوز، خصوصاً أن المباراة كانت خارج أرضنا، وحاولنا الضغط منذ بداية اللقاء وتطبيق أفكار المدرب، والحمد لله ربي وفقنا، لكن النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا، والحمد لله على كل حال».

️| حامد الشنقيطي حارس مرمى فريق الخلود لممثلي وسائل الإعلام:- نتيجة غير مرضية لنا، ولكن الحمد لله الأهم أننا خرجنا بدون خسارة.- طموحي عالي وكبير، وأنا رهن إشارة المنتخب وبإذن الله هدفي الشخصي الوصول بعيداً بالمستوى.#الفيحاء_الخلود#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/0IT2t1t9yO — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 3, 2026

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن حضور مدرب حراس مرمى المنتخب السعودي خلال المباراة، واستمراره أساسياً مع الخلود خلال المباريات الماضية، قال: «الحمد لله، هذا من توفيق الله، وعملت على تطوير مستواي واغتنام الفرصة التي أتيحت لي، والحمد لله أثبت نفسي، كما شاهدتم خلال المباريات الأربع الماضية، وكان أدائي مميزاً».

وأضاف: «بالنسبة للمنتخب، أنا جاهز في أي وقت، سواء تم استدعائي أو لم يتم استدعائي، وسأواصل العمل وتقديم المستوى نفسه بالعطاء والحافز. بإذن الله طموحي بعيد، وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة في الدوري».