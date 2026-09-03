غوميز: أطلب من جماهير الخليج مساعدتنا حتى نسعدهم

حمّل البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام نيوم بثلاثة أهداف دون مقابل، مؤكداً أن لاعبيه يمتلكون إمكانات أكبر مما قدموه، وأن مهمته تتمثل في إخراج الفريق من دائرة المستويات والنتائج التي لا تليق به.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة مثل بقية مباريات الدوري، وأنا أتحمل مسؤولية الخسارة. أعلم أن اللاعبين لديهم الأفضل، وعملي أن أساعدهم على تجاوز هذه المستويات. إدارة الخليج توفر البيئة المناسبة للجميع، وعلى اللاعبين تقديم كل ما لديهم وتنفيذ المتطلبات الفنية».

وشدد المدرب البرتغالي على أن اختياراته لا تخضع لجنسية اللاعب، موضحاً: «لا أهتم بجنسية أي لاعب، ومن يقدم المستوى الذي يستحق المشاركة سيكون موجوداً في التشكيلة».

ورغم الخسارة، رأى غوميز أن أداء الخليج أمام نيوم كان أفضل مقارنة بمباراته السابقة أمام الهلال، لافتاً إلى أن التفاصيل والأخطاء الفردية رجحت كفة المنافس.

وأضاف: «استحوذنا على الكرة، لكن نيوم سجل هدفه الأول فور استعادتها، وجاء الهدف الثاني بعد خسارتنا الكرة وتحول المنافس إلى هجمة مرتدة، بينما استقبلنا الهدف الثالث من ركلة ركنية. هذه التفاصيل تسببت في الخسارة، وعلينا إظهار المزيد من الشراسة والقتال داخل الملعب».

وأشار مدرب الخليج إلى أن تراجع النتائج لا يرتبط بالمباريات الأخيرة فقط، قائلاً: «هذه السلسلة بدأت منذ أواخر الموسم الماضي، وليست وليدة مباراة اليوم، وعلينا العمل لتغيير هذا الوضع».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول رسالته إلى جماهير الخليج، قال غوميز: «أطلب من جماهير الخليج مساعدتنا حتى نتمكن من إسعادهم. في الحياة أوقات صعبة وأخرى سعيدة، والجمهور يستحق أكثر مما نقدمه حالياً، ومع مرور الوقت سنعود إلى تحقيق النتائج الجيدة».

وعن إصابة الغامبي موسى بارو، أوضح غوميز أن اللاعب سيخضع لفحوص طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، مؤكداً أنها لا ترتبط بإصابته السابقة التي تعرض لها خلال وجوده مع التعاون.