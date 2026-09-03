«الدوري السعودي»: خوليان ينقذ «الخلود» من الخسارة أمام «الفيحاء»

سجل خوليان دومينغيز هدفاً لـ«الخلود» قرب النهاية، ليجنّب فريقه الخسارة ويتعادل 2-2 مع مضيفه «الفيحاء»، في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الخميس.

ومنح هوغو مورا التقدم للفيحاء صاحب الأرض بعد 5 دقائق من اللعب بتسديدة مباشرة، واحتسب الحَكم الهدف بعد التأكد من عبور الكرة خط المرمى عبر تقنية «عين الصقر».

واستمر التقدم 9 دقائق فقط، بعدما تمكّن إيكر كورتاخارينا من إدراك التعادل مستغلاً خطأ من مخير الرشيدي، مُدافع الفيحاء، ليطلق تسديدة في المرمى.

وأعاد فاشون ساكالا التقدم للفيحاء بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة في الدقيقة 57.

وانتزع دومينغيز التعادل للفريق الزائر بضربة رأس قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع الخلود رصيده إلى 9 نقاط من 5 مباريات في المركز الرابع، متقدماً بفارق 4 نقاط على الفيحاء، صاحب المركز العاشر.