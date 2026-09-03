باكنغهام: هدفنا في «الخلود» صناعة لاعبين للمستقبل

أبدى ديس باكنغهام، مدرب فريق الخلود، رضاه عن أداء فريقه، خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة «الفيحاء» التي انتهت بالتعادل 2-2، مشيراً إلى أهمية النقطة خارج ملعبه.
وقال باكنغهام، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «قدمنا أداء جيداً، خلال آخِر 25 دقيقة من المباراة، وخرجنا بنقطة مهمة، خصوصاً أنها خارج ملعبنا».
وأضاف: «هدفي وهدف الفريق هو تطوير اللاعبين الصغار، سواء السعوديون أو الأجانب، والأهم لنا صناعة لاعبين للمستقبل».
وحول المشادة التي حدثت بين لاعبي الفريقين، عقب صافرة النهاية، أوضح مدرب «الخلود»: «لا أعلم سبب المشادة التي حصلت بين لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة».