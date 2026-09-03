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الدرعية يقترب من ضم دي كارفاليو نجم ليون الفرنسي

ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)
ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)
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الدرعية يقترب من ضم دي كارفاليو نجم ليون الفرنسي

ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)
ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)

اقترب نادي الدرعية من التعاقد مع لاعب الوسط الشاب ماتيس دي كارفاليو قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال نهائي يُنتظر أن تبلغ قيمتها نحو مليون يورو (4.4 مليون ريال)، إضافة إلى بعض المكافآت.

وبحسب معلومات خاصة لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يتجه إلى مواصلة مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما نجح الدرعية في التقدم على مجموعة من الأندية التي أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته خلال الأسابيع الماضية.

وكان دي كارفاليو محط اهتمام عدد من الأندية السعودية، إلى جانب أندية في البرتغال، التي يمثل منتخبها تحت 20 عاماً؛ إذ خاض معه 10 مباريات دولية، قبل أن يصبح الدرعية الأقرب إلى حسم الصفقة.

وقدم الدرعية عرضاً إلى أولمبيك ليون تبلغ قيمته نحو مليون يورو، ما يعادل 4.4 مليون ريال، إلى جانب مكافآت إضافية، وهو العرض الذي نجح في إقناع إدارة النادي الفرنسي بالموافقة على انتقال اللاعب.

كما لعب المدرب البرتغالي برونو لاغي دوراً في تقدم المفاوضات، بعدما اقتنع دي كارفاليو بالمشروع الذي عرضه عليه مدرب الدرعية، ما فتح الطريق أمام إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب خلال الساعات المقبلة إلى السعودية من أجل الخضوع للفحوص الطبية، قبل توقيع عقد يمتد ثلاثة أعوام حتى يونيو (حزيران) 2029، حال اكتمال الإجراءات النهائية للانتقال.

ويواصل الدرعية، الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة في الكرة الأوروبية؛ إذ تضم قائمته بالفعل أسماء سبق لها الظهور في الدوري الفرنسي، من بينها شانسيل مبيمبا، وإدريسا غاي، وإنزو ميو، وغايتان لابورد.

وتدرج دي كارفاليو في الفئات السنية لنادي ليون، قبل أن يمنحه المدرب باولو فونسيكا فرصة الظهور مع الفريق الأول، واعتمد عليه في مركز الوسط خلال عدد من المباريات.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي مع ليون 12 مباراة في الدوري الفرنسي و8 مباريات في الدوري الأوروبي تحت قيادة فونسيكا، قبل أن تقترب تجربته مع النادي الفرنسي من نهايتها والانتقال إلى الدرعية.

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الدوري السعودي: نيوم يطيح بالخليج بثلاثية خلال 8 دقائق

فرحة نيوم تكررت ثلاث مرات أمام الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة نيوم تكررت ثلاث مرات أمام الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)

أحرز نيوم ثلاثة أهداف في غضون 8 دقائق من الشوط الأول ليفوز 3-صفر على الخليج في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس، بينما تجنب الخلود الخسارة وتعادل 2-2 مع الفيحاء قرب النهاية.

ورفع نيوم رصيده إلى تسع نقاط من خمس مباريات متأخراً بفارق الأهداف عن الخلود الرابع. وتجمد رصيد الخليج عند ثلاث نقاط في المركز 14.

ومنح ألكسندر لاكازيت التقدم لنيوم بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، قبل أن يعزز مهند آل السعد النتيجة بعدها بدقيقتين.

وانطلق آل السعد في هجمة مرتدة من قبل منتصف الملعب وسدد في الزاوية الضيقة.

واختتم أمادو كوني ثلاثية صاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية قرب الاستراحة.

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باكنغهام: هدفنا في «الخلود» صناعة لاعبين للمستقبل

ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)
ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)
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باكنغهام: هدفنا في «الخلود» صناعة لاعبين للمستقبل

ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)
ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)

أبدى ديس باكنغهام، مدرب فريق الخلود، رضاه عن أداء فريقه، خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة «الفيحاء» التي انتهت بالتعادل 2-2، مشيراً إلى أهمية النقطة خارج ملعبه.

وقال باكنغهام، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «قدمنا أداء جيداً، خلال آخِر 25 دقيقة من المباراة، وخرجنا بنقطة مهمة، خصوصاً أنها خارج ملعبنا».

وأضاف: «هدفي وهدف الفريق هو تطوير اللاعبين الصغار، سواء السعوديون أو الأجانب، والأهم لنا صناعة لاعبين للمستقبل».

وحول المشادة التي حدثت بين لاعبي الفريقين، عقب صافرة النهاية، أوضح مدرب «الخلود»: «لا أعلم سبب المشادة التي حصلت بين لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة».

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«الدوري السعودي»: خوليان ينقذ «الخلود» من الخسارة أمام «الفيحاء»

جانب من مواجهة «الفيحاء» و«الخلود» (نادي الفيحاء)
جانب من مواجهة «الفيحاء» و«الخلود» (نادي الفيحاء)
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«الدوري السعودي»: خوليان ينقذ «الخلود» من الخسارة أمام «الفيحاء»

جانب من مواجهة «الفيحاء» و«الخلود» (نادي الفيحاء)
جانب من مواجهة «الفيحاء» و«الخلود» (نادي الفيحاء)

سجل خوليان دومينغيز هدفاً لـ«الخلود» قرب النهاية، ليجنّب فريقه الخسارة ويتعادل 2-2 مع مضيفه «الفيحاء»، في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الخميس.

ومنح هوغو مورا التقدم للفيحاء صاحب الأرض بعد 5 دقائق من اللعب بتسديدة مباشرة، واحتسب الحَكم الهدف بعد التأكد من عبور الكرة خط المرمى عبر تقنية «عين الصقر».

واستمر التقدم 9 دقائق فقط، بعدما تمكّن إيكر كورتاخارينا من إدراك التعادل مستغلاً خطأ من مخير الرشيدي، مُدافع الفيحاء، ليطلق تسديدة في المرمى.

وأعاد فاشون ساكالا التقدم للفيحاء بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة في الدقيقة 57.

وانتزع دومينغيز التعادل للفريق الزائر بضربة رأس قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع الخلود رصيده إلى 9 نقاط من 5 مباريات في المركز الرابع، متقدماً بفارق 4 نقاط على الفيحاء، صاحب المركز العاشر.

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