ليتش: الهلال الأفضل في الدوري السعودي… سنقاتل أمامه

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، أن فريقه يتطلع إلى مواجهة الهلال بثقة، رغم إدراكه حجم الجودة التي يملكها المنافس، مشدداً على أن الفوارق الفردية والقيمة السوقية لا تحسمان المباريات فقط.

ووصف ليتش الهلال بأنه «أفضل فريق في الدوري السعودي»، مؤكداً أن الشباب سيدخل المواجهة من أجل القتال وتقديم أفضل أداء ممكن.

وفي الجانب المتعلق بالجاهزية، أوضح المدرب الألماني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراته أمام الهلال أن الغاني توماس بارتي لن يكون جاهزاً للمباراة، بعدما انضم إلى الفريق من دون أن يخوض فترة إعداد كاملة.

وأشار إلى أن اللاعب قدم مستوى جيداً منذ دقائقه الأولى مع الشباب، وأظهر قدرته على رفع مستوى الفريق، قبل أن تظهر لديه ردود فعل في العضلات.

وبيّن أن الجهاز الفني لا يرغب في المجازفة ببارتي في هذه المرحلة، خصوصاً مع بداية موسم طويل، آملاً أن يكون اللاعب جاهزاً للمباريات المقبلة.

وتطرق مدرب الشباب إلى غياب ضاري العنزي الظهير الأيسر، مبدياً استغرابه من البطاقة الصفراء الثانية التي شهدتها المباراة الماضية أمام الحزم، إذ رأى أنها غير مستحقة، خصوصاً أنها أدت إلى الطرد.

وأوضح أن الجهاز الفني يدرس أكثر من خيار للتعامل مع هذا الغياب، سواء بالتعويض المباشر مع الحفاظ على الهيكل نفسه، أو إجراء تغيير في طريقة اللعب، في ظل عدم وجود ظهير أيسر كلاسيكي في القائمة.

وحول الفوارق الفنية بين الشباب والهلال، أشار ليتش رداً على سؤال «الشرق الأوسط»، إلى أنه لو كانت كرة القدم تعتمد فقط على الجودة الفردية، لكان من الواضح أن فريقه سيخسر، لكنه شدد على أن اللعبة لا تُحسم بهذه الطريقة.

ولفت إلى الجودة الكبيرة التي يملكها الهلال، مستشهداً بعدد من لاعبيه، من بينهم واتكينز ونيفيز، مؤكداً أن مواجهة هذه الأسماء تتطلب من الشباب الدفاع بشكل جماعي، واللعب بالكرة بالشجاعة نفسها التي أظهرها الفريق في مبارياته الماضية.

وأضاف أن هناك فرقاً بين ما هو موجود على الورق من حيث الأسماء والقيمة السوقية، وما يحدث فعلياً داخل الملعب، مؤكداً أن الشباب يتطلع لمثل هذه المباريات لأنه يريد المنافسة أمام الفرق الكبيرة.

واستعاد ليتش مواجهة القادسية في بداية الموسم، مشيراً إلى أن فريقه قدم أداءً جيداً حتى الدقيقة 60، لكنه يرى أن الشباب أصبح الآن في مرحلة أكثر تقدماً مقارنة بتلك المباراة، مؤكداً أن الفريق يدخل أي مواجهة وهو يريد الفوز.

ويواجه الشباب نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، في مواجهة يدخلها الفريق باحثاً عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بعد أن اكتفى بثلاث نقاط من الجولات الأربع الماضية.