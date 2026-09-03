الدوري السعودي: نيوم يطيح بالخليج بثلاثية خلال 8 دقائق

أحرز نيوم ثلاثة أهداف في غضون 8 دقائق من الشوط الأول ليفوز 3-صفر على الخليج في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس، بينما تجنب الخلود الخسارة وتعادل 2-2 مع الفيحاء قرب النهاية.
ورفع نيوم رصيده إلى تسع نقاط من خمس مباريات متأخراً بفارق الأهداف عن الخلود الرابع. وتجمد رصيد الخليج عند ثلاث نقاط في المركز 14.
ومنح ألكسندر لاكازيت التقدم لنيوم بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، قبل أن يعزز مهند آل السعد النتيجة بعدها بدقيقتين.
وانطلق آل السعد في هجمة مرتدة من قبل منتصف الملعب وسدد في الزاوية الضيقة.
واختتم أمادو كوني ثلاثية صاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية قرب الاستراحة.