الدوري السعودي: نيوم يطيح بالخليج بثلاثية خلال 8 دقائق

اقترب نادي الدرعية من التعاقد مع لاعب الوسط الشاب ماتيس دي كارفاليو قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال نهائي يُنتظر أن تبلغ قيمتها نحو مليون يورو (4.4 مليون ريال)، إضافة إلى بعض المكافآت.

وبحسب معلومات خاصة لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يتجه إلى مواصلة مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما نجح الدرعية في التقدم على مجموعة من الأندية التي أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته خلال الأسابيع الماضية.

وكان دي كارفاليو محط اهتمام عدد من الأندية السعودية، إلى جانب أندية في البرتغال، التي يمثل منتخبها تحت 20 عاماً؛ إذ خاض معه 10 مباريات دولية، قبل أن يصبح الدرعية الأقرب إلى حسم الصفقة.

وقدم الدرعية عرضاً إلى أولمبيك ليون تبلغ قيمته نحو مليون يورو، ما يعادل 4.4 مليون ريال، إلى جانب مكافآت إضافية، وهو العرض الذي نجح في إقناع إدارة النادي الفرنسي بالموافقة على انتقال اللاعب.

كما لعب المدرب البرتغالي برونو لاغي دوراً في تقدم المفاوضات، بعدما اقتنع دي كارفاليو بالمشروع الذي عرضه عليه مدرب الدرعية، ما فتح الطريق أمام إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب خلال الساعات المقبلة إلى السعودية من أجل الخضوع للفحوص الطبية، قبل توقيع عقد يمتد ثلاثة أعوام حتى يونيو (حزيران) 2029، حال اكتمال الإجراءات النهائية للانتقال.

ويواصل الدرعية، الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة في الكرة الأوروبية؛ إذ تضم قائمته بالفعل أسماء سبق لها الظهور في الدوري الفرنسي، من بينها شانسيل مبيمبا، وإدريسا غاي، وإنزو ميو، وغايتان لابورد.

وتدرج دي كارفاليو في الفئات السنية لنادي ليون، قبل أن يمنحه المدرب باولو فونسيكا فرصة الظهور مع الفريق الأول، واعتمد عليه في مركز الوسط خلال عدد من المباريات.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي مع ليون 12 مباراة في الدوري الفرنسي و8 مباريات في الدوري الأوروبي تحت قيادة فونسيكا، قبل أن تقترب تجربته مع النادي الفرنسي من نهايتها والانتقال إلى الدرعية.