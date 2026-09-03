جيوفاني: فترة التوقف المقبلة ستُجهز «الفيصلي» بصورة أفضل

أكد جيوفاني سوليناس، مدرب «الفيصلي»، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الفريق المقبلة أمام «الحزم»، أن المواجهة مهمة جداً، «ونسعى للحصول على نقاطها للتقدم في مراكز الترتيب، والحزم فريق جيد قدم مستويات رائعة، وبالتأكيد ستكون مواجهة تنافسية، ونسعى إلى أن يكون الفيصلي فريقاً منافساً في المستقبل».
وأوضح مدرب الفيصلي: «صحيح نعاني من استقبال الأهداف في المواجهات السابقة، لكن لا بد أن نعرف أننا واجهنا الهلال ونيوم والقادسية، لديهم لاعبون ومهاجمون قادرون على التسجيل في أي مواجهة، لكن هذا حظنا في جدول انطلاق الدوري، ونعمل على إيجاد حلول لتصحيح الأخطاء الدفاعية، وكذلك الإدارة تعمل على إقفال الثغرات في بعض المراكز بالتعاقد مع بعض اللاعبين قريباً».
وأجاب الإيطالي جيوفاني سوليناس عن سؤال «الشرق الأوسط»: كيف سيتعامل مع فريق الحزم المنافس للفيصلي، ونقاط هذه المباراة تعادل 6 نقاط، قائلاً: «نسعى لدخول المباراة بالمستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني أمام الهلال، وكذلك أمام الفتح، وأتمنى أن يكون مستوى الفريق مستمراً وبالزخم نفسه، ولا يتغير أثناء مُجريات مواجهة فريق الحزم».
واختتم حديثه في المؤتمر الصحافي: «لديَّ 4 لاعبين في مركز الوسط (6)، فلا أجد أي مشكلة هنا، وفق ما قاله الإعلام، واللاعب البرازيلي فلافيو يحتاج إلى الجاهزية البدنية للمشاركة بالفريق أساسياً، ونحتاج فقط إلى التجانس للحصول على النتائج الايجابية، وبلا شك، سنعمل خلال فترة الإيقاف المقبلة على تجهيز الفريق أكثر وخوض كثير من المباريات الودية».