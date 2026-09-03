جيوفاني: فترة التوقف المقبلة ستُجهز «الفيصلي» بصورة أفضل

أعلن نادي الهلال تعاقده مع اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، قادماً من فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لفترة 4 أعوام مقبلة.

وبثّ حساب النادي العاصمي، على منصة «إكس»، فيديو إعلان التعاقد مع النجم البرازيلي بعنوان: «اختار أن يكون هلالاً في سماء المجد»، الذي قال فيه مارتينيلي: «فخور بارتدائي الأزرق... فخور بأنني هلالي».

وينتظر أن ينتظم مارتينيلي في تدريبات فريقه الجديد مساء اليوم؛ استعداداً لمواجهة مضيفه الشباب غداً؛ ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب البرازيلي حطّ رحاله في مدينة الرياض مساء الثلاثاء، عبر طائرة خاصة جاءت به من لندن، قبل أن يقوم أمس بإجراء الفحص الطبي، ومن ثم توقيع عقده بشكل رسمي مع النادي العاصمي.

ويعدّ مارتينيلي، البالغ من العمر 25 عاماً، أحد أبرز الأجنحة البرازيليين في السنوات الأخيرة، ويمتلك خبرة كبيرة في الكرة الأوروبية، بعدما قضى أكثر من 7 أعوام في صفوف آرسنال، الذي تعاقد معه عام 2019 قادماً من نادي إيتوانو البرازيلي، في صفقة قدّرت قيمتها آنذاك بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني.

وبدأ مارتينيلي مسيرته الاحترافية مع إيتوانو، ولفت الأنظار سريعاً بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، قبل أن ينتقل إلى آرسنال في صيف 2019، وسرعان ما فرض اللاعب نفسه داخل الفريق اللندني، وأصبح أحد العناصر الهجومية المهمة في تشكيلة «المدفعجية»، خصوصاً في مركز الجناح الأيسر، مستفيداً من سرعته في المساحات وقدرته على المراوغة والاختراق والتسجيل.

وخلال مسيرته مع آرسنال، خاض مارتينيلي 278 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 62 هدفاً، كما توّج مع الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى الدرع الخيرية، قبل أن يكون جزءاً من الفريق الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل مارتينيلي المنتخب البرازيلي، بعدما تدرج في منتخبات الفئات السنية، قبل أن يحصل على فرصة تمثيل المنتخب الأول عام 2022، حيث كان ضمن قائمة البرازيل في كأس العالم 2022 في قطر، كما شارك مع المنتخب في بطولة كوبا أميركا 2024، وكأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية، وله في رصيده الدولي 27 مباراة و5 أهداف.

ويتميز مارتينيلي بقدرته على اللعب في الجناح الأيسر والأيمن، إلى جانب توظيفه كمهاجم، وهو ما يمنح الجهاز الفني للهلال خيارات هجومية متعددة.