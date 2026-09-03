عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:41 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

بوسيتش: الأهلي بحاجة إلى تعزيز صفوفه قبل إغلاق سوق الانتقالات

أسلوب بيدرو يثير حالة من عدم الارتياح داخل النادي

بوزيتش يسعى لإصلاح الوضع في الفريق (النادي الأهلي)
بوزيتش يسعى لإصلاح الوضع في الفريق (النادي الأهلي)
TT
TT

بوسيتش: الأهلي بحاجة إلى تعزيز صفوفه قبل إغلاق سوق الانتقالات

بوزيتش يسعى لإصلاح الوضع في الفريق (النادي الأهلي)
بوزيتش يسعى لإصلاح الوضع في الفريق (النادي الأهلي)

أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، حاجة فريقه إلى التدعيم في جميع المراكز، موضحاً أن قرار التَّحرُّك في سوق الانتقالات يعود إلى الإدارة الرياضية، في الوقت الذي أبدى فيه ملاحظته على تركيز الإعلاميين بصورة كبيرة على حاجة الفريق إلى لاعب في مركز المحور.

وقال بوسيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الرياض: «السوق لا تزال متاحة، والنادي لديه القرار بالكامل بشأن تدعيم الفريق، وأؤمن بأننا نحتاج إلى التدعيم في جميع المراكز، وأنتم كإعلاميين تركزون بشكل كبير على مركز المحور، وتغفلون بقية المراكز».

وتطرق مدرب الأهلي إلى الجانب الدفاعي، مؤكداً عدم رضاه عن استقبال الفريق 6 أهداف في مبارياته الماضية، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل يومي على معالجة الأخطاء وتطوير الأداء.

وأوضح أن المنافسين لم يصنعوا عدداً كبيراً من الفرص أمام الأهلي، إلا أنهم نجحوا في الاستفادة من الفرص التي أُتيحت لهم، وهو ما يسعى الجهاز الفني إلى معالجته خلال المرحلة المقبلة.

وفي حديثه عن أرتيم بوردانيكو، أشاد بوسيتش بإمكانات اللاعب، مؤكداً أن استبعاده من قائمة مواجهة الهلال لم يكن لأسباب فنية، وإنما جاء نتيجة ضيق القائمة، والحاجة إلى تدوير اللاعبين.

وقال: «لدينا لاعبون جيدون، وأنا أثق في أرتيم وإمكاناته، واستبعاده أمام الهلال كان بسبب التدوير فقط، فلا يمكنني اختيار جميع اللاعبين».

وأضاف: «لدينا جدول مباريات ضيق، واللاعبون الجدد يحتاجون بطبيعة الحال إلى بعض الوقت، وأرتيم يحتاج إلى مزيد من الانسجام مع الفريق، وأنا واثق في قدراته».

وعن مواجهة الرياض، شدَّد بوسيتش على صعوبة المباراة في ظل مستوى التنافس في دوري روشن، معرباً عن سعادته بعودة فريقه للعب على أرضه وبين جماهيره.

وقال: «كعادة كل مباراة، ستكون مواجهة تنافسية وصعبة، فالتحدي في هذا الدوري صعب، والتنافسية حاضرة دائماً، لكن الجميل أننا سنعود للعب على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأكد مدرب الأهلي أن الخسائر الماضية تمثل دافعاً للجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق، ومضاعفة العمل؛ من أجل تحسين النتائج والظهور بصورة أفضل في المباريات المقبلة.

وفي وقت يتحدَّث فيه بوسيتش عن احتياجات الفريق الفنية، وإمكانية تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، يعيش النادي الأهلي حالةً من عدم الارتياح الداخلي تجاه أسلوب عمل البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي، في ظلِّ ملاحظات تتعلق بطريقة تعامله مع بعض العاملين.

بيدرو واجه انتقادات لاذعة مؤخراً (النادي الأهلي)

وبحسب مصادر مطلعة، فإن حالة عدم الارتياح لا ترتبط فقط بالقرارات الفنية أو التعاقدات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية، بل تمتد إلى طريقة تعامل بيدرو مع بعض العاملين، إذ تواجه إدارته انتقادات تتعلق بحدة الأسلوب، وضعف التواصل، وعدم إظهار الاحترام الكافي في عدد من المواقف، الأمر الذي أسهم في زيادة التوتر داخل أروقة النادي.

وكانت شركة الأهلي قد تعاقدت مع بيدرو في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 لتولي منصب المدير الرياضي، بينما تشير المصادر إلى أن البيئة الداخلية للنادي كانت تعيش قبل وصوله أجواءً أكثر هدوءاً وإيجابية، في ظل حالة من الانسجام بين الإدارات المختلفة والعاملين.

وبدأ المشهد، وفقاً للمصادر، يتغير تدريجياً مع ظهور تباينات في وجهات النظر، وتنامي الشعور بعدم الارتياح تجاه آلية إدارة بعض الملفات، وصولاً إلى حالة التوتر التي تشهدها البيئة الداخلية خلال المرحلة الحالية.

ولا ترتبط الملاحظات، بحسب المصادر، بموقف عابر، إذ بات أسلوب إدارة العلاقة مع العاملين أحد الملفات التي تفرض نفسها داخل النادي، في وقت يحتاج فيه الأهلي إلى المحافظة على استقراره الداخلي في ظل تعدد الاستحقاقات المحلية والقارية، وارتفاع سقف الطموحات.

وتبرز أهمية الملف في ظلِّ الدور الذي يضطلع به المدير الرياضي، والذي لا يقتصر على اختيار اللاعبين والمدربين وإدارة سوق الانتقالات، بل يمتد إلى إدارة العلاقة بين الأجهزة المختلفة، والعمل ضمن منظومة توفر بيئة احترافية مستقرة.

ويواجه الأهلي في المرحلة الحالية ضغوطاً جماهيرية إلى جانب تعدد المنافسات، في حين تجعل الأجواء المتوترة، وفقاً للمصادر، الوصول إلى حالة الهدوء أكثر صعوبة ما لم تتم مراجعة أسلوب الإدارة ووضع إطار واضح للعلاقة بين المدير الرياضي وبقية العاملين.

وتضع حالة عدم الارتياح المتنامية شركة الأهلي أمام تحدٍ يتعلق بكيفية معالجة حالة الاحتقان وإعادة الهدوء إلى البيئة الداخلية، خصوصاً أن استمرار التوتر قد يجعل مهمة المحافظة على الانسجام داخل النادي أكثر صعوبة خلال المرحلة المقبلة.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الدوري السعودي: نيوم يطيح بالخليج بثلاثية خلال 8 دقائق

رياضة سعودية فرحة نيوم تكررت ثلاث مرات أمام الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)

الدوري السعودي: نيوم يطيح بالخليج بثلاثية خلال 8 دقائق

أحرز نيوم ثلاثة أهداف في غضون 8 دقائق من الشوط الأول ليفوز 3-صفر على الخليج في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس.

«الشرق الأوسط» (تبوك )
رياضة سعودية ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)
رياضة سعودية

الدرعية يقترب من ضم دي كارفاليو نجم ليون الفرنسي

اقترب نادي الدرعية من التعاقد مع لاعب الوسط الشاب ماتيس دي كارفاليو قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة انتقال نهائي يُنتظر أن تبلغ قيمتها نحو مليون يورو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

باكنغهام: هدفنا في «الخلود» صناعة لاعبين للمستقبل

أبدى ديس باكنغهام، مدرب فريق الخلود، رضاه عن أداء فريقه خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة «الفيحاء» التي انتهت بالتعادل 2-2، مشيراً إلى أهمية النقطة خارج ملعبه.

عبد الله المعيوف (المجمعة (السعودية))
رياضة سعودية جانب من مواجهة «الفيحاء» و«الخلود» (نادي الفيحاء)
رياضة سعودية

«الدوري السعودي»: خوليان ينقذ «الخلود» من الخسارة أمام «الفيحاء»

سجل خوليان دومينغيز هدفاً لـ«الخلود» قرب النهاية ليجنب فريقه الخسارة ويتعادل 2-2 مع مضيفه «الفيحاء» في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية ثيو خلال التحضيرات (نادي الهلال)
رياضة سعودية

الدوري السعودي: الهلال يتطلع لمواصلة انطلاقته المثالية... والشباب لفوز أول

يتطلع الهلال إلى مواصلة انطلاقته المثالية والتمسك بصدارة الدوري السعودي للمحترفين عندما يحل، الجمعة، ضيفاً على الشباب، في أبرز مواجهات اليوم الثاني من الجولة

فهد العيسى (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: نيوم يطيح بالخليج بثلاثية خلال 8 دقائق

فرحة نيوم تكررت ثلاث مرات أمام الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة نيوم تكررت ثلاث مرات أمام الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

الدوري السعودي: نيوم يطيح بالخليج بثلاثية خلال 8 دقائق

فرحة نيوم تكررت ثلاث مرات أمام الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة نيوم تكررت ثلاث مرات أمام الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)

أحرز نيوم ثلاثة أهداف في غضون 8 دقائق من الشوط الأول ليفوز 3-صفر على الخليج في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس، بينما تجنب الخلود الخسارة وتعادل 2-2 مع الفيحاء قرب النهاية.

ورفع نيوم رصيده إلى تسع نقاط من خمس مباريات متأخراً بفارق الأهداف عن الخلود الرابع. وتجمد رصيد الخليج عند ثلاث نقاط في المركز 14.

ومنح ألكسندر لاكازيت التقدم لنيوم بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، قبل أن يعزز مهند آل السعد النتيجة بعدها بدقيقتين.

وانطلق آل السعد في هجمة مرتدة من قبل منتصف الملعب وسدد في الزاوية الضيقة.

واختتم أمادو كوني ثلاثية صاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية قرب الاستراحة.

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يقترب من ضم دي كارفاليو نجم ليون الفرنسي

ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)
ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)
TT
TT

الدرعية يقترب من ضم دي كارفاليو نجم ليون الفرنسي

ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)
ماتيس دي كارفاليو (أ.ف.ب)

اقترب نادي الدرعية من التعاقد مع لاعب الوسط الشاب ماتيس دي كارفاليو قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال نهائي يُنتظر أن تبلغ قيمتها نحو مليون يورو (4.4 مليون ريال)، إضافة إلى بعض المكافآت.

وبحسب معلومات خاصة لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يتجه إلى مواصلة مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما نجح الدرعية في التقدم على مجموعة من الأندية التي أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته خلال الأسابيع الماضية.

وكان دي كارفاليو محط اهتمام عدد من الأندية السعودية، إلى جانب أندية في البرتغال، التي يمثل منتخبها تحت 20 عاماً؛ إذ خاض معه 10 مباريات دولية، قبل أن يصبح الدرعية الأقرب إلى حسم الصفقة.

وقدم الدرعية عرضاً إلى أولمبيك ليون تبلغ قيمته نحو مليون يورو، ما يعادل 4.4 مليون ريال، إلى جانب مكافآت إضافية، وهو العرض الذي نجح في إقناع إدارة النادي الفرنسي بالموافقة على انتقال اللاعب.

كما لعب المدرب البرتغالي برونو لاغي دوراً في تقدم المفاوضات، بعدما اقتنع دي كارفاليو بالمشروع الذي عرضه عليه مدرب الدرعية، ما فتح الطريق أمام إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب خلال الساعات المقبلة إلى السعودية من أجل الخضوع للفحوص الطبية، قبل توقيع عقد يمتد ثلاثة أعوام حتى يونيو (حزيران) 2029، حال اكتمال الإجراءات النهائية للانتقال.

ويواصل الدرعية، الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة في الكرة الأوروبية؛ إذ تضم قائمته بالفعل أسماء سبق لها الظهور في الدوري الفرنسي، من بينها شانسيل مبيمبا، وإدريسا غاي، وإنزو ميو، وغايتان لابورد.

وتدرج دي كارفاليو في الفئات السنية لنادي ليون، قبل أن يمنحه المدرب باولو فونسيكا فرصة الظهور مع الفريق الأول، واعتمد عليه في مركز الوسط خلال عدد من المباريات.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي مع ليون 12 مباراة في الدوري الفرنسي و8 مباريات في الدوري الأوروبي تحت قيادة فونسيكا، قبل أن تقترب تجربته مع النادي الفرنسي من نهايتها والانتقال إلى الدرعية.

مواضيع
الدوري السعودي رياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

باكنغهام: هدفنا في «الخلود» صناعة لاعبين للمستقبل

ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)
ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)
TT
TT

باكنغهام: هدفنا في «الخلود» صناعة لاعبين للمستقبل

ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)
ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود (الشرق الأوسط)

أبدى ديس باكنغهام، مدرب فريق الخلود، رضاه عن أداء فريقه، خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة «الفيحاء» التي انتهت بالتعادل 2-2، مشيراً إلى أهمية النقطة خارج ملعبه.

وقال باكنغهام، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «قدمنا أداء جيداً، خلال آخِر 25 دقيقة من المباراة، وخرجنا بنقطة مهمة، خصوصاً أنها خارج ملعبنا».

وأضاف: «هدفي وهدف الفريق هو تطوير اللاعبين الصغار، سواء السعوديون أو الأجانب، والأهم لنا صناعة لاعبين للمستقبل».

وحول المشادة التي حدثت بين لاعبي الفريقين، عقب صافرة النهاية، أوضح مدرب «الخلود»: «لا أعلم سبب المشادة التي حصلت بين لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية