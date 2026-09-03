بوسيتش يرد على الصحافيين: الأهلي لا يحتاج «محوراً» فقط

أظهر مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الفريق المقبلة أمام الرياض، تبايناً في حديثه حول احتياجات الفريق الفنية، بعدما أكد أن قرار التعاقدات المقبلة يعود إلى الإدارة الرياضية، مشدداً في الوقت ذاته على حاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه في جميع المراكز، وليس مركز المحور فقط.

وقال بوسيتش: «السوق لا تزال متاحة، والنادي لديه القرار بالكامل بشأن تدعيم الفريق، وأؤمن بأننا نحتاج إلى التدعيم في جميع المراكز، وأنتم كإعلاميين تركزون بشكل كبير على مركز المحور، وتغفلون بقية المراكز».

️| مارينو بوسيتش مدرب فريق #الأهلي في المؤتمر الصحافي:- لدينا جدول ضيق واللاعبين بطبيعة الحال يحتاجون الوقت، وأثق في أرتيم وإمكانياته واستبعاده أمام الهلال هو أمر للتدوير فقط ولايمكنني اختيار جميع اللاعبين #الأهلي_الرياض | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/pXRhOnp1rZ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 3, 2026

وأشار المدرب إلى أن الأهلي تلقى 6 أهداف في مبارياته الماضية، وهو رقم لا يرضيه، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل بصورة يومية على معالجة الأخطاء وتطوير أداء الفريق، خصوصاً أن المنافسين، بحسب وصفه، استفادوا من الفرص التي أُتيحت لهم رغم عدم خلقهم عدداً كبيراً من الفرص.

وفي المقابل، أشاد بوسيتش بالإمكانات الفنية للاعب أرتيم بوردانيكو، موضحاً أن استبعاده من قائمة مواجهة الهلال لم يكن لأسباب فنية، وإنما جاء نتيجة ضيق القائمة، وحاجة الجهاز الفني إلى عملية التدوير.

️| مارينو بوسيتش مدرب فريق #الأهلي في المؤتمر الصحافي:- في البداية كعادة كل مباراة ستكون مباراة تنافسية صعبة كعادة هذا الدوري، التحدي فيه صعب والتنافسية حاضرة دائما لكن الجميل في الموضوع بأننا سنعود نلعب في أرضنا بين جماهيرنا. #الأهلي_الرياض | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/9borkjvHcA — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 3, 2026

وقال: «لدينا لاعبون جيدون، وأنا أثق في أرتيم وإمكاناته، واستبعاده أمام الهلال كان بسبب التدوير فقط، فلا يمكنني اختيار جميع اللاعبين».

وأضاف: «لدينا جدول مباريات ضيق، واللاعبون الجدد يحتاجون بطبيعة الحال إلى بعض الوقت، وأرتيم يحتاج إلى مزيد من الانسجام مع الفريق، وأنا واثق من قدراته».

وعن المواجهة المقبلة، أكد بوسيتش أن المباراة لن تكون سهلة، في ظل قوة المنافسة في دوري روشن، مشيراً إلى أهمية خوض اللقاء على أرض الأهلي وأمام جماهيره.

وأوضح: «كعادة كل مباراة، ستكون مواجهة تنافسية وصعبة، فالتحدي في هذا الدوري صعب، والتنافسية حاضرة دائماً، لكن الجميل أننا سنعود للعب على أرضنا وبين جماهيرنا».

وختم بوسيتش حديثه بالتأكيد على أن الخسائر الماضية تمثل دافعاً للجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق، والعمل بصورة أكبر؛ بهدف تحسين النتائج والخروج بصورة أفضل خلال المباريات المقبلة.