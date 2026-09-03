نيوم يعلن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا

أعلن دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز ليغ مينا» تعيين التنفيذي السعودي المختص بقطاعي الرياضة والإعلام، وائل الفايز، مديراً تنفيذياً، وذلك تزامناً مع عودة دوري الملوك إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، لإقامة منافسات موسعة من الجولة الأولى «سبليت 1».

وأصبح الفايز أول من يتولى هذا المنصب في المشروع الإقليمي، وسيتولى قيادة أعمال وعمليات الدوري في المنطقة، والإشراف على الاستراتيجية التجارية، والشراكات الرئيسة، والنمو التشغيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينضم الفايز إلى دوري الملوك قادماً من الدوري السعودي للمحترفين، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ويتمتع بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعات الرياضة، والإعلام، والترفيه، والتقنية.

ويُقام دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز ليغ مينا» من خلال مشروع مشترك بين «سرج للاستثمار الرياضي»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ودوري الملوك، وهو الظاهرة الكروية العالمية التي يقودها صنّاع المحتوى، والتي أسسها رائد الأعمال ونجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

وتشهد الجولة الأولى توسع المنافسة إلى 10 فرق تمثل عدداً من أبرز أسواق كرة القدم، والمجتمعات الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك السعودية، ومصر، والمغرب، والأردن، والكويت، وقطر. ويأتي الموسم الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز كاب مينا» في نسخته الافتتاحية عام 2025، حيث يعود دوري الملوك هذا العام بعدد أكبر من الفرق، والمباريات، وبمشاركة مجموعة من أبرز صنّاع المحتوى، والبث المباشر، والشخصيات الكروية في المنطقة.

وتُقام منافسات الموسم الجديد مجدداً في «كول أرينا» في بوليفارد الرياض، حيث تنطلق مرحلة الدوري في 18 سبتمبر، قبل انتقال أفضل الفرق إلى الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى النهائي الرباعي يوم 30 أكتوبر، الذي يشهد إقامة مباراتي نصف النهائي، والمباراة النهائية، وتتويج بطل الجولة الأولى في اليوم نفسه.

وسجّل الدوري انطلاقته الأولى في المنطقة عبر كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز كاب مينا»، الذي استضافته الرياض خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وشهد إقبالاً جماهيرياً ورقمياً لافتاً تمثّل في وجود نحو 40 ألف مشجع في قائمة الانتظار الإلكترونية للحصول على التذاكر لصالة تتسع لنحو 1300 متفرج.

ومؤخراً، أعلن دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انضمام اثنين من أبرز نجوم المنتخب الأردني لكرة القدم -يزن النعيمات، وعلي علوان- إلى منافسات الجولة الأولى كرئيسين مشاركين لفريقي «ثري بي إس» و«ريد زون» على التوالي، إلى جانب رئيسي الفريقين عبسي، وماهركو.