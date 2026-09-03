عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:41 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

السعودي وائل الفايز مديراً تنفيذياً لدوري الملوك

وائل الفايز (الشرق الأوسط)
وائل الفايز (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودي وائل الفايز مديراً تنفيذياً لدوري الملوك

وائل الفايز (الشرق الأوسط)
وائل الفايز (الشرق الأوسط)

أعلن دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز ليغ مينا» تعيين التنفيذي السعودي المختص بقطاعي الرياضة والإعلام، وائل الفايز، مديراً تنفيذياً، وذلك تزامناً مع عودة دوري الملوك إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، لإقامة منافسات موسعة من الجولة الأولى «سبليت 1».

وأصبح الفايز أول من يتولى هذا المنصب في المشروع الإقليمي، وسيتولى قيادة أعمال وعمليات الدوري في المنطقة، والإشراف على الاستراتيجية التجارية، والشراكات الرئيسة، والنمو التشغيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينضم الفايز إلى دوري الملوك قادماً من الدوري السعودي للمحترفين، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ويتمتع بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعات الرياضة، والإعلام، والترفيه، والتقنية.

ويُقام دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز ليغ مينا» من خلال مشروع مشترك بين «سرج للاستثمار الرياضي»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ودوري الملوك، وهو الظاهرة الكروية العالمية التي يقودها صنّاع المحتوى، والتي أسسها رائد الأعمال ونجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

وتشهد الجولة الأولى توسع المنافسة إلى 10 فرق تمثل عدداً من أبرز أسواق كرة القدم، والمجتمعات الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك السعودية، ومصر، والمغرب، والأردن، والكويت، وقطر. ويأتي الموسم الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز كاب مينا» في نسخته الافتتاحية عام 2025، حيث يعود دوري الملوك هذا العام بعدد أكبر من الفرق، والمباريات، وبمشاركة مجموعة من أبرز صنّاع المحتوى، والبث المباشر، والشخصيات الكروية في المنطقة.

وتُقام منافسات الموسم الجديد مجدداً في «كول أرينا» في بوليفارد الرياض، حيث تنطلق مرحلة الدوري في 18 سبتمبر، قبل انتقال أفضل الفرق إلى الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى النهائي الرباعي يوم 30 أكتوبر، الذي يشهد إقامة مباراتي نصف النهائي، والمباراة النهائية، وتتويج بطل الجولة الأولى في اليوم نفسه.

وسجّل الدوري انطلاقته الأولى في المنطقة عبر كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز كاب مينا»، الذي استضافته الرياض خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وشهد إقبالاً جماهيرياً ورقمياً لافتاً تمثّل في وجود نحو 40 ألف مشجع في قائمة الانتظار الإلكترونية للحصول على التذاكر لصالة تتسع لنحو 1300 متفرج.

ومؤخراً، أعلن دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انضمام اثنين من أبرز نجوم المنتخب الأردني لكرة القدم -يزن النعيمات، وعلي علوان- إلى منافسات الجولة الأولى كرئيسين مشاركين لفريقي «ثري بي إس» و«ريد زون» على التوالي، إلى جانب رئيسي الفريقين عبسي، وماهركو.

مواضيع
كرة القدم رياضة السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

رياضة عالمية اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

ستحظى اليابان بفرصة للثأر من هزيمتها المؤلمة أمام البرازيل في كأس العالم لكرة القدم عندما تشارك في دورة دولية رباعية تستضيفها سنغافورة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
رياضة عالمية ليام ميلار لاعب هال سيتي يحتفل برفقة زملائه بتسجيل الهدف الأول (رويترز)
رياضة عالمية

هال سيتي ينفق أكثر من برشلونة… جنون سوق الانتقالات يتجاوز الحدود

هل كان هذا هو الصيف الذي انفصل فيه الدوري الإنجليزي الممتاز أخيراً عن الواقع؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية راؤول أسنسيو (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مورينيو: ريال مدريد يفتح إجراءً تأديبياً بحق أسنسيو

أكد مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الخميس، أن النادي فتح إجراءً تأديبياً بحق المدافع الإسباني راؤول أسنسيو، على خلفية تورطه في بعض القضايا القضائية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية كارلوس كيروش (أ.ب)
رياضة عالمية

كيروش يعود لتدريب غانا بعد شهرين من استقالته عقب توديع مونديال 2026

عاد المدرب البرتغالي المخضرم، كارلوس كيروش، مجدداً ليتولى تدريب منتخب غانا بعد مرور أقل من شهرين على استقالته عقب توديع مونديال 2026 من دور الـ32.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية صامويل إيتو (رويترز)
رياضة عالمية

إيتو رئيس اتحاد الكاميرون: الاتحادات الأفريقية يجب أن تدعم إنفانتينو

قال صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني إن كرة القدم الأفريقية ينبغي أن تواصل دعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا).

«الشرق الأوسط» (ياوندي)
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يقترب من ضم موهبة موناكو كابرال بـ44 مليون ريال

بابي كابرال (رويترز)
بابي كابرال (رويترز)
TT
TT

الأهلي يقترب من ضم موهبة موناكو كابرال بـ44 مليون ريال

بابي كابرال (رويترز)
بابي كابرال (رويترز)

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط موناكو، في صفقة مفاجئة تحركت مفاوضاتها بسرعة خلال الساعات الأخيرة، وسط حاجة النادي الفرنسي إلى توفير سيولة مالية بعد تعثر عدد من عمليات البيع التي كان يعوّل عليها مع إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الأهلي تواصل مع إدارة موناكو من أجل الحصول على خدمات كابرال، البالغ من العمر 19 عاماً، قبل أن تتقدم المحادثات سريعاً بين الطرفين، وبات الاتفاق قريباً على أساس انتقال نهائي مقابل 10 ملايين يورو، نحو 44 مليون ريال.

ويأتي تحرك موناكو في أعقاب تعثر انتقال مهاجمه الأميركي فولارين بالوغون إلى إيفرتون في الساعات الأخيرة من السوق الإنجليزية، وهي الصفقة التي كان النادي الفرنسي ينتظر منها توفير جزء مهم من السيولة المطلوبة لموازنة حساباته.

ويواجه موناكو ضغوطاً مالية مرتبطة بضرورة تحقيق التوازن في حساباته والوفاء بمتطلبات هيئة الرقابة المالية على الأندية الفرنسية (دي إن سي جي)، وهو ما دفعه إلى التحرك سريعاً ودراسة التخلي عن أحد أبرز لاعبيه الشباب، رغم أن كابرال كان يُنظَر إليه بوصفه أحد العناصر الواعدة في مشروع الفريق.

وكان المدير العام لموناكو، تياغو سكورو، قد فتح الباب علناً، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أمام إمكانية رحيل لاعبين إضافيين خلال الأيام التالية، وليس فقط لامين كامارا وفولارين بالوغون، اللذين كانا محور محاولات انتقال لم تكتمل في اليوم الأخير من السوق الأوروبية.

وتمنح نافذة الانتقالات السعودية، التي تستمر بعد إغلاق السوق في عدد من الدوريات الأوروبية، فرصة لموناكو لإتمام عمليات بيع إضافية، وهو ما جعل عرض الأهلي خياراً يمكن أن يخدم الطرفين في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويكتسب احتمال رحيل كابرال أهمية إضافية بالنظر إلى أن موناكو كان قد أعلن في 6 أغسطس(آب) الماضي تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو (حزيران) 2031، في خطوة عكست تمسك النادي بمستقبله على المدى الطويل، قبل أن يظهر عرض الأهلي بعد أقل من شهر على التجديد.

وانضم كابرال إلى أكاديمية موناكو خلال موسم 2022 - 2023 قادماً من سي إس مانفيلييه، وكان أحد العناصر المؤثرة في تتويج النادي بكأس غامبارديلا للشباب عام 2023، بعدما سجَّل في الدور نصف النهائي أمام نانت، ثم أحرز هدفاً أيضاً في المباراة النهائية أمام كليرمون.

وتدرج لاعب الوسط الفرنسي بعد ذلك عبر فرق الفئات السنية، وخاض 22 مباراة مع فريق تحت 19 عاماً، كما مثل منتخب فرنسا تحت 17 عاماً، وشارك معه في بطولة أوروبا لهذه الفئة. وبدأ لاحقاً الاقتراب من الفريق الأول لموناكو بعدما شارك مع مجموعة النخبة التابعة للنادي.

وسجَّل كابرال ظهوره الأول مع الفريق الأول في 27 سبتمبر (أيلول) 2025 أمام لوريان، قبل أن يحصل على مشاركات إضافية خلال الموسم، بينها الظهور أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. وأنهى موسم 2025 - 2026 برصيد 6 مباريات مع الفريق الأول، وفق البيانات الرسمية لموناكو.

وكان اللاعب موجوداً ضمن تحضيرات الفريق للموسم الحالي، وشارك في المباريات الودية أمام سان بريست، وسبورتينغ لشبونة، وسيركل بروج، في مؤشر على وجوده ضمن حسابات موناكو قبل أن تتغير المعطيات المالية في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

في المقابل، لم يكن كابرال ضمن قائمة موناكو في مباراته الأخيرة أمام مرسيليا، التي انتهت بفوز فريق الإمارة 2 - 0، قبل أن تكشف «ليكيب» بعد أيام قليلة عن دخول الأهلي في مفاوضات متقدمة لضمه.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي رياضة كرة القدم الدوري السعودي فرنسا
الرياضة رياضة سعودية

ريوس اتحادي... والنادي: «الكولومبي يضبط مزاجك ووسط ميدانك»

ريتشارد ريوس (الشرق الأوسط)
ريتشارد ريوس (الشرق الأوسط)
TT
TT

ريوس اتحادي... والنادي: «الكولومبي يضبط مزاجك ووسط ميدانك»

ريتشارد ريوس (الشرق الأوسط)
ريتشارد ريوس (الشرق الأوسط)

أتمت إدارة الاتحاد إجراءات التوقيع مع الكولومبي ريتشارد ريوس، على أن يصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وبث النادي مقطع فيديو تشويقي بعنوان: الكولومبي يضبط مزاجك ووسط ميدانك... وحصد تفاعل الآلاف من جماهير النادي.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى إتاحة اللاعب أمام الألماني ينز فيسينغ، مدرب الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وكان من المقرر أن يصل ريوس إلى جدة، الأربعاء، إلا أن بعض الإجراءات تسببت في تأخير وصوله.

وأكدت المصادر أن الاتحاد سيواصل تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف إبرام صفقة إضافية لتعزيز صفوف الفريق محلياً، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي

مواضيع
نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بارتي والبليهي يشعلان تدريبات الشباب قبل «الهلال»

بارتي والبليهي خلال تدريبات الشباب الاربعاء (موقع النادي)
بارتي والبليهي خلال تدريبات الشباب الاربعاء (موقع النادي)
TT
TT

بارتي والبليهي يشعلان تدريبات الشباب قبل «الهلال»

بارتي والبليهي خلال تدريبات الشباب الاربعاء (موقع النادي)
بارتي والبليهي خلال تدريبات الشباب الاربعاء (موقع النادي)

عاد الغاني توماس بارتي، لاعب وسط الشباب، إلى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك قبل مواجهة الهلال الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان بارتي قد غادر مباراة الرياض متأثراً بآلام في عضلات الصفاق، قبل أن يغيب عن مواجهة الحزم الأخيرة، فيما شهدت التدريبات التي تسبق لقاء الهلال عودته للمشاركة مع زملائه بصورة جماعية.

وكشف توماس ليتش، مدرب الشباب، عقب مواجهة الرياض عن سبب استبدال اللاعب، قائلاً أنه «شعر بآلام في عضلات الصفاق واشتكى منها، ولذلك قررنا استبداله».

كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة المدافع علي البليهي، المنضم حديثاً إلى صفوف الشباب بعقد يمتد لمدة عام، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الهلال فريقه السابق.

وتمنح مشاركة بارتي والبليهي في التدريبات الجهاز الفني خيارات إضافية قبل مواجهة الجولة الخامسة، في وقت يواصل فيه الشباب تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام الهلال.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية