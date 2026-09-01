رسمياً… بنفيكا يضم الكرواني مع خيار الشراء

رسمياً… بنفيكا يضم الكرواني مع خيار الشراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5313619-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B%E2%80%A6-%D8%A8%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني (نادي القادسية)
أعلن بنفيكا البرتغالي رسمياً تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني، قادماً من القادسية السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع تضمين الاتفاق خياراً للشراء.
وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، أكمل الدولي المغربي، البالغ من العمر 25 عاماً، الفحوص الطبية والاختبارات البدنية المطلوبة، قبل أن يوقّع عقد انتقاله إلى بنفيكا إلى جانب رئيس النادي روي كوستا، لتكتمل الصفقة التي كانت الصحيفة قد كشفتها في وقت سابق.
وسيصبح الكرواني منافساً لكل من صامويل دال وجوزيه نيتو على مركز الظهير الأيسر في تشكيلة الفريق البرتغالي.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يقضي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة لموسم، على أن يتحمل بنفيكا جزءاً من راتبه، مع امتلاكه خيار شراء تبلغ قيمته نحو 10 ملايين يورو، ما يعادل قرابة 44 مليون ريال.
وتأتي مغادرة الكرواني بعد فترة قصيرة للغاية مع القادسية، إذ لم يخض اللاعب أي مباراة رسمية بقميص الفريق السعودي، فيما أسهم العدد الكبير من اللاعبين الأجانب في القائمة في فتح الباب أمام انتقاله إلى لشبونة.
وكان الكرواني قد انتقل إلى القادسية بعد نهاية تجربته مع أوتريخت الهولندي، قبل أن تتغير حسابات الفريق السعودي الفنية، لينتهي به المطاف في بنفيكا بعد فترة وجيزة من وصوله إلى الخبر.
وعقب إتمام انتقاله وظهوره بقميص النادي البرتغالي، عبّر الدولي المغربي عن طموحه في تجربته الجديدة، مؤكداً رغبته في الفوز بالألقاب مع بنفيكا.
من مباراة الشباب الدورية أمام الرياض (تصوير: مشعل القدير)
سجل الشباب بداية مهزوزة في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما عبر الجولات الأربع الأولى من الموسم دون أن يسجل أي انتصار، مكتفياً بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارة، في وقت لا تزال فيه ملامح الفريق الفنية تتشكل مع دخول عناصر جديدة وتبدل بعض الخيارات، وسط توالٍ للمباريات لم يمنح الجهاز الفني مساحة واسعة للاستقرار.
وتكتسب البداية الحالية دلالتها عند العودة إلى سجل الشباب في الدوري؛ إذ ظل عبور أول أربع جولات دون انتصار من السيناريوهات النادرة خلال المواسم الأخيرة، ما يضع حصيلة الفريق الحالية خارج النسق المعتاد لبداياته، بعد أن جمع ثلاث نقاط فقط من أصل 12 نقطة ممكنة.
وبدأت رحلة الشباب بخسارة أمام القادسية 3-1، رغم تقدمه أولاً عن طريق همام الهمامي، قبل أن تنقلب المباراة لمصلحة القادسية، وفي الجولة الثانية تحسن حضور الفريق أمام الخليج، واستحوذ على 55 في المائة من الكرة وسدد 15 مرة، منها خمس على المرمى، ووصل إلى منطقة جزاء منافسه بـ49 لمسة، لكنه غادر بتعادل سلبي.
وبدت الصورة الهجومية أكثر وضوحاً أمام الرياض في الجولة الثالثة، عندما فرض الشباب استحواذاً بلغ 65 في المائة، وأطلق 25 تسديدة، منها ثماني تسديدات على المرمى، وسجلت أرقامه 51 لمسة داخل منطقة جزاء المنافس. وعلى الرغم من تسجيله ثلاثة أهداف، لم تكن أفضليته كافية لحصد النقاط كاملة، بعدما استقبل العدد ذاته لتنتهي المواجهة 3-3.
أما أمام الحزم، فلم يبلغ الشباب مستوى الزخم الهجومي الذي ظهر به في الجولة السابقة، لكنه كان الأقرب هذه المرة إلى النتيجة التي ظل يبحث عنها، وسدد 11 مرة، منها ست على المرمى، مقابل 55 في المائة من الاستحواذ، قبل أن يفقد نقطتين في اللحظات الأخيرة، في مباراة حملت أيضاً الظهور الأول للحارس السنغالي موري دياو، إلى جانب تسجيل مارتينيز هدفه الأول مع الفريق، ومشاركة عبد الرحمن العبود.
وتكشف الحصيلة الإجمالية للمباريات الأربع جانباً من المفارقة التي رافقت بداية الشباب؛ إذ أطلق لاعبوه 59 تسديدة، منها 22 على المرمى، وبلغ مجموع أهدافهم المتوقعة 6.88، إلى جانب 156 لمسة داخل مناطق جزاء المنافسين، إلا أن ذلك أنتج خمسة أهداف وثلاث نقاط فقط.
وتنوعت أسباب فقدان النقاط بين مباراة وأخرى؛ فعجز الفريق عن التسجيل أمام الخليج، فيما لم تكن أهدافه الثلاثة كافية للفوز على الرياض، قبل أن يفقد تقدمه أمام الحزم في الوقت بدل الضائع.
وبالتوازي مع البحث عن النتيجة، لا تزال هوية الشباب الفنية في طور التشكل، فقد شهدت الجولات الأولى دخول أسماء جديدة تدريجياً إلى خيارات الجهاز الفني، ومنهم الغاني توماس بارتي الذي شارك في مباراتين، فيما سجل دياو حارس المرمى ظهوره الأول أمام الحزم، ودخل العائد من الإصابة دانيال بودينس ضمن التشكيلة، إلى جانب ضاري العنزي، وعبد الرحمن العبود في وقت واصل فيه الجهاز الفني إعادة ترتيب خياراته بين الوسط والهجوم وحراسة المرمى.
وفي خضم هذه التغييرات، برز البلجيكي يانيك كاراسكو بوصفه أحد أكثر عناصر الفريق تأثيراً، وحصل على جائزة رجل المباراة في مواجهتي الرياض والحزم توالياً، من دون أن يقترن تألقه الفردي بانتصار، في صورة تختصر جانباً من بداية الشباب؛ مؤشرات فردية وفنية حاضرة، لكنها لم تتجمع بعد في نتيجة كاملة.
وبعد أربع جولات تعددت فيها أشكال فقدان النقاط، بات الشباب أمام تحدٍّ أكبر من مجرد البحث عن فوزه الأول؛ إذ يحتاج إلى تحويل ما يظهره من فترات أفضلية إلى أداء أكثر اكتمالاً واستقراراً، بالتزامن مع استيعاب عناصره الجديدة وتثبيت ملامح هويته الفنية وسط ضغط المباريات.
ولا يمنح جدول الدوري الشباب محطة سهلة لتصحيح المسار، إذ تنتظره على أرضه وبين جماهيره مواجهة أمام الهلال، الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، وهكذا ينتقل البحث عن الانتصار الأول من أربع جولات مضت دون فوز إلى اختبار أكثر ثقلاً، في وقت سيكون فيه الشباب مطالباً بأن تتحول ملامح الفريق التي تشكلت على مراحل إلى صورة أكثر وضوحاً؛ فكلما طال انتظار الانتصار، ارتفعت كلفة البحث عنه.
مازيت لـ«الشرق الأوسط»: السعوديون هم مستقبل «الفنون القتالية»
جيروم مازيت خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»
أكد جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المواهب السعودية في الفنون القتالية تحظى باهتمام كبير لدى الرابطة، مشيراً إلى امتلاكها مجموعة من الأسماء القادرة على تقديم نزالات ممتعة، بالتزامن مع الاستعداد لإقامة الحدث المقبل في العاصمة الرياض يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال مازيت، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدث المرتقب سيقام في بوليفارد رياض سيتي، ويتصدره نزال يجمع السعودي مصطفى ندا بالمصري أسامة السعيدي، موضحاً أن المقاتل السعودي يعود هذا الموسم بعد غياب استمر 18 شهراً بسبب الإصابة.
وتحدث المدير العام عن الحضور السعودي في الرابطة، مستعرضاً عدداً من المقاتلين والمقاتلات الذين يعول عليهم مستقبلاً، وفي مقدمتهم هتان السيف، إلى جانب فاطمة العماري التي انضمت حديثاً، وإيثار اللحيان، فضلاً عن أحمد الإبراهيم، ومالك باسهل، وعبد العزيز معمر.
وأوضح مازيت أن العماري البالغة من العمر 18 عاماً، تمتلك خبرة كبيرة في الفنون القتالية رغم صغر سنها، إلى جانب سجل حافل بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أنها ضمن مجموعة تضم مواهب سعودية متميزة.
وأضاف، في حديثه عن المقاتلات السعوديات: «لدينا العديد من المواهب المتميزة مثل هتان السيف، والآن انضمت إلينا فاطمة العماري، كما أن إيثار اللحيان لم تحصل على فرصتها بعد، ومتحمس لخوضها التجربة مع الرابطة».
وفي تقييمه للمقاتلين السعوديين، أبدى مازيت إعجابه بأحمد الإبراهيم وأسلوبه في القتال، مؤكداً أنه متحمس له ولما يقدمه داخل الحلبة، كما توقف عند مالك باسهل، الذي وصفه بالمقاتل المتميز والمشاكس، وصاحب القدرة على جعل نزالاته ممتعة.
وقال عن باسهل إن لديه طريقة مذهلة في إضفاء المتعة على مواجهاته، فيما أشار إلى أن عبد العزيز معمر يتمتع بالحماس والشخصية القوية داخل الحلبة، رغم صغر سنه، ضمن حديثه عن تنوع الأسماء السعودية الموجودة لدى الرابطة.
وبشأن مصطفى ندا، أكد مازيت أن عودته بعد فترة غياب بسبب الإصابة ستكون من خلال النزال الرئيسي للحدث المقبل بالرياض، حيث يواجه أسامة السعيدي، في مواجهة تتصدر برنامج الحدث المقرر مطلع أكتوبر المقبل.
وعن آلية ضم المقاتلين، شدد المدير العام على أن الرابطة تتعامل بعناية مع عملية الاختيار، ولا تفتح الباب أمام انضمام الأسماء بصورة عشوائية، موضحاً أن الأفضلية تمنح لأصحاب الخبرة في مختلف الفنون القتالية.
وأوضح أن معايير الاختيار تشمل امتلاك خبرة تمتد إلى 5 سنوات أو أكثر، إلى جانب الاهتمام بالبيئة التي نشأ فيها المقاتل، مؤكداً أهمية أن تكون بيئة صحية وجيدة، ضمن تقييم خلفيته قبل الانضمام.
وأشار مازيت إلى أن اهتمام الرابطة يتجاوز ما يقدمه المقاتل داخل الحلبة، ليشمل مسيرته وما حققه وما واجهه خلال حياته، قائلاً: «نهتم كثيراً بخلفية المقاتل، ماذا عمل خلال حياته، وماذا أنجز، وما الذي واجهه بالضبط».
ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)
أسدل الستار، الاثنين، على فترة التسجيل الصيفية للدوري السعودي الممتاز للسيدات وسط تباين في تحركات الأندية لتدعيم صفوفها، حيث برزت تعاقدات الهلال والقادسية والاتحاد، مقابل غياب الأهلي عن إبرام أي صفقة جديدة واكتفاء النصر بتحركات محدودة.
وأغلقت نافذة التسجيل في 31 أغسطس (آب)، بعدما انطلقت في 18 يوليو (تموز)، لتنتهي معها الفترة الصيفية التي أتاحت للأندية استقطاب اللاعبات وإعادة ترتيب قوائمها للموسم الرياضي 2026-2027.
وكان الهلال حاضراً في الأيام الأخيرة من السوق، بإعلانه التعاقد مع المغربية ابتسام جرايدي حتى عام 2027، في إحدى أبرز صفقاته الصيفية، إلى جانب ضم النيجيرية كريستي أوتشيبي بعقد يمتد حتى عام 2028، والتعاقد مع أليس كوسي حتى عام 2027.
ومنحت هذه التعاقدات الفريق الأزرق خيارات إضافية، مع تنوع الأسماء المنضمة إلى صفوفه، في وقت أعلن فيه النادي أيضاً التحاق النيجيرية الدولية أوشوالا بالتدريبات ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.
وفي الخبر سجل القادسية حضوراً بارزاً بالتعاقد مع الإسبانية إستر غونزاليس التي سبق لها تمثيل أتلتيكو مدريد وليفانتي وريال مدريد، وخاضت تجربة في الدوري الأميركي، إلى جانب تتويجها مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات عام 2023.
كما أعلن القادسية ضم ماريا إدواردا، المعروفة باسم «دودا»، بعقد يمتد حتى عام 2029، لتكون ضمن الأسماء التي عزز بها الفريق قائمته خلال الفترة الصيفية، في خطوة تمنحه استمرارية تعاقدية لعدة مواسم.
بدوره، دعم الاتحاد صفوفه بالتعاقد مع داليا عادل حتى عام 2028، إلى جانب ضم ليثا شامورو بعقد يمتد حتى عام 2027، ضمن تحركاته لإضافة خيارات جديدة إلى تشكيلته.
وفي المقابل، أنهى الأهلي فترة الانتقالات الصيفية دون إبرام أي صفقة جديدة، ولم يعلن عن استقطاب لاعبات لتدعيم صفوفه طوال النافذة ليغيب اسمه عن قائمة الأندية التي شهدت تعاقدات صيفية رغم تحركات عدد من منافسيه.
أما النصر فاقتصرت تحركاته على تعاقدات محدودة، دون إجراء إضافات واسعة إلى قائمته، ليأتي حضوره في السوق أكثر هدوءاً مقارنة بالأندية التي أعلنت انضمام مجموعة من الأسماء الجديدة.
ومع إغلاق التسجيل، تنتقل الأنظار من إعلانات التعاقدات إلى أثرها داخل الملعب، ومدى قدرة الأندية على الاستفادة من إضافاتها، فيما سيكون توظيف العناصر المتاحة عاملاً مهماً لدى الفرق التي أنهت الصيف بتحركات محدودة أو دون صفقات.
ومن المقرر أن تفتح فترة التسجيل الشتوية للدوري الممتاز للسيدات في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.