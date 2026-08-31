مصادر «الشرق الأوسط»: الجامايكي بايلي على رادار الاتحاد

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن الجامايكي ليون بايلي، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي، دخل بقوة ضمن رادار نادي الاتحاد السعودي، باعتباره أحد أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز مركز الجناح الهجومي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد للتعاقد مع جناح هجومي يمتلك السرعة والخبرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يُعد بايلي (29 عاماً) خياراً مثالياً إذ لعب لصالح باير ليفركوزن الألماني كما كان له تجربة قصيرة مع روما الإيطالي.

ومثّل بايلي أستون فيلا في 163 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجناح الكولومبي ياسر أسبريلا، لاعب نادي جيرونا الإسباني، يوجد هو الآخر ضمن قائمة الخيارات المطروحة لدى إدارة «العميد» لتدعيم الخط الهجومي للفريق قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.