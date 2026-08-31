مصادر «الشرق الأوسط»: أوتافيو قريب من مغادرة القادسية

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي القادسية تتجه بنسبة كبيرة جداً للاستغناء عن خدمات محترفها البرتغالي أوتافيو ومغادرته أسوار النادي خلال الفترة الانتقالات الصيفية سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

وأشارت المصادر نفسها أن الأوروغوياني ناهيتان نانديز سيكون بديل أوتافيو في قائمة الفريق الشرقاوي.

ومثل أوتافيو الذي ينتهي عقده مع القادسية الصيف المقبل، «بنو قادس» في 21 مباراة بمختلف المسابقات صنع خلالها 3 أهداف، منذ قدومه من النصر صيف 2025.

وفي سياق متصل، كشفت نفس المصادر عن استقرار المدير الفني للفريق، الشمال آيرلندي بريندان رودجرز، على السماح برحيل كاميرون بويرتاس على سبيل الإعارة لضبط خيارات اللاعبين الأجانب بالقائمة.

وتضم قائمة أجانب القادسية التي استقر عليها رودجرز كلاً من كوين كاستيلس وجاستون ألفاريز وناتشو فيرنانديز وجوليان فيغل، وناهيتان نانديز وتيجاني ريندرز وماتيو ريتيغي وخوليان كينيونيس، ولاعبين تحت السن وهم كريستوفر بونسو باه ومامادو سنغاري المتوقع انضمامه رسمياً، الثلاثاء، بالإضافة إلى كارلوس خيمينز وإيكر ألمينا.