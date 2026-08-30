صفقة واتكينز... الهلال يحسمها في «الخامسة»

أكمل نادي الهلال تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز قادماً من أستون فيلا، في صفقة بلغت قيمتها الأساسية نحو 58.3 مليون يورو (253.5 مليون ريال)، ليضع النادي السعودي حداً لمفاوضات امتدت خلال الفترة الماضية، وشهدت رفض عدة عروض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

وبحسب «The Athletic»، دفع الهلال لأستون فيلا 50 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل نحو 58.3 مليون يورو (253.5 مليون ريال)، إضافة إلى مبلغ صغير مرتبط بالمكافآت والمتغيرات.

وكان النادي الإنجليزي قد رفض أربعة عروض سابقة من الهلال قبل أن يوافق على العرض الأخير. ويأتي انتقال المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً بعدما رفض في وقت سابق عروضاً غير رسمية من أستون فيلا لتمديد عقده الذي كان يمتد حتى صيف 2028، ما جعل رحيله أحد الملفات المطروحة أمام النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وغاب واتكينز عن خسارة أستون فيلا أمام برايتون في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود إلى التدريبات الاثنين الماضي ويقدم اعتذاره إلى زملائه في الفريق.

ومهّد أستون فيلا لخروج مهاجمه الإنجليزي بالتحرك لضم نيكولاس جاكسون من تشيلسي، في صفقة تصل حزمة قيمتها الإجمالية إلى نحو 75.8 مليون يورو (329.7 مليون ريال)، في حين كان إيبسويتش تاون يعمل أيضاً على إتمام صفقة استعارة تامي أبراهام.

ويصبح واتكينز أحدث الأسماء البارزة التي غادرت أستون فيلا خلال الصيف الحالي، بعد يوري تيليمانس وإيميليانو مارتينيز وإزري كونسا ولوكاس ديني.

وكان المهاجم الإنجليزي أحد أبرز عناصر فريق المدرب أوناي إيمري الموسم الماضي، بعدما سجل 21 هدفاً وصنع 5 أهداف خلال 55 مباراة في جميع المسابقات، ومن بينها تسجيله الهدف الثالث أمام فرايبورغ الذي ساعد أستون فيلا على حسم لقب الدوري الأوروبي.

وبعد نهاية الموسم، شارك واتكينز مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، وخاض مباراتين؛ الأولى أمام بنما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والثانية خلال مباراة تحديد المركز الثالث أمام فرنسا التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي.

وانضم واتكينز إلى أستون فيلا قادماً من برينتفورد عام 2020، في صفقة كانت حينها الأغلى في تاريخ النادي، وبلغت قيمتها الأساسية نحو 32.7 مليون يورو (142 مليون ريال)، إضافة إلى مكافآت وصلت إلى نحو 5.8 مليون يورو (25.4 مليون ريال).

وخلال ستة أعوام بقميص أستون فيلا، خاض واتكينز 278 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47 هدفاً، قبل أن ينهي رحلته في إنجلترا وينتقل إلى الهلال مقابل أكثر من 58 مليون يورو.