عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:38 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

صفقة واتكينز... الهلال يحسمها في «الخامسة»

النادي السعودي يظفر بالمهاجم الإنجليزي أخيراً بعقد ربع المليار

واتكينز يستعرض قميصه مع الهلال بعد إبرام الصفقة (موقع نادي الهلال)
واتكينز يستعرض قميصه مع الهلال بعد إبرام الصفقة (موقع نادي الهلال)
TT
TT

صفقة واتكينز... الهلال يحسمها في «الخامسة»

واتكينز يستعرض قميصه مع الهلال بعد إبرام الصفقة (موقع نادي الهلال)
واتكينز يستعرض قميصه مع الهلال بعد إبرام الصفقة (موقع نادي الهلال)

أكمل نادي الهلال تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز قادماً من أستون فيلا، في صفقة بلغت قيمتها الأساسية نحو 58.3 مليون يورو (253.5 مليون ريال)، ليضع النادي السعودي حداً لمفاوضات امتدت خلال الفترة الماضية، وشهدت رفض عدة عروض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

وبحسب «The Athletic»، دفع الهلال لأستون فيلا 50 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل نحو 58.3 مليون يورو (253.5 مليون ريال)، إضافة إلى مبلغ صغير مرتبط بالمكافآت والمتغيرات.

وكان النادي الإنجليزي قد رفض أربعة عروض سابقة من الهلال قبل أن يوافق على العرض الأخير. ويأتي انتقال المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً بعدما رفض في وقت سابق عروضاً غير رسمية من أستون فيلا لتمديد عقده الذي كان يمتد حتى صيف 2028، ما جعل رحيله أحد الملفات المطروحة أمام النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وغاب واتكينز عن خسارة أستون فيلا أمام برايتون في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود إلى التدريبات الاثنين الماضي ويقدم اعتذاره إلى زملائه في الفريق.

ومهّد أستون فيلا لخروج مهاجمه الإنجليزي بالتحرك لضم نيكولاس جاكسون من تشيلسي، في صفقة تصل حزمة قيمتها الإجمالية إلى نحو 75.8 مليون يورو (329.7 مليون ريال)، في حين كان إيبسويتش تاون يعمل أيضاً على إتمام صفقة استعارة تامي أبراهام.

ويصبح واتكينز أحدث الأسماء البارزة التي غادرت أستون فيلا خلال الصيف الحالي، بعد يوري تيليمانس وإيميليانو مارتينيز وإزري كونسا ولوكاس ديني.

وكان المهاجم الإنجليزي أحد أبرز عناصر فريق المدرب أوناي إيمري الموسم الماضي، بعدما سجل 21 هدفاً وصنع 5 أهداف خلال 55 مباراة في جميع المسابقات، ومن بينها تسجيله الهدف الثالث أمام فرايبورغ الذي ساعد أستون فيلا على حسم لقب الدوري الأوروبي.

وبعد نهاية الموسم، شارك واتكينز مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، وخاض مباراتين؛ الأولى أمام بنما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والثانية خلال مباراة تحديد المركز الثالث أمام فرنسا التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي.

وانضم واتكينز إلى أستون فيلا قادماً من برينتفورد عام 2020، في صفقة كانت حينها الأغلى في تاريخ النادي، وبلغت قيمتها الأساسية نحو 32.7 مليون يورو (142 مليون ريال)، إضافة إلى مكافآت وصلت إلى نحو 5.8 مليون يورو (25.4 مليون ريال).

وخلال ستة أعوام بقميص أستون فيلا، خاض واتكينز 278 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47 هدفاً، قبل أن ينهي رحلته في إنجلترا وينتقل إلى الهلال مقابل أكثر من 58 مليون يورو.

مواضيع
نادي الهلال الدوري السعودي الدوري الإنجليزي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رسمياً... واتكينز «هلالي» وينضم للتدريبات قبل مباراة الأهلي

رياضة سعودية رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد مع واتكينز بعد إتمام الصفقة (موقع نادي الهلال)

رسمياً... واتكينز «هلالي» وينضم للتدريبات قبل مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز لمدة 3 أعوام من نادي أستون فيلا الإنجليزي

هيثم الزاحم (الرياض )
رياضة عالمية غابرييل مارتينيلي يستعد للانتقال من آرسنال للهلال (رويترز)
رياضة عالمية

آرسنال يضحي بمارتينيلي… والهلال يكسب أحد رموز نهضة أرتيتا

الإرث الذي يتركه لاعب كرة القدم لا يتعلق بالأرقام أو رسوم الانتقالات أو الأرباح بقدر ما يرتبط باللحظات والمشاعر.

The Athletic (لندن)
رياضة سعودية يوسف أكشيشيك (موقع نادي الهلال)
رياضة سعودية

الهلال يربط موافقته على رحيل «أكشيشيك» بالتعاقد مع مدافع

علّق نادي الهلال موافقته النهائية على انتقال مدافعه التركي يوسف أكشيشيك إلى غلاطة سراي على التعاقد مع قلب دفاع جديد.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية بنزيمة لحظة التتويج بكأس الملك مع الهلال في الموسم الماضي (رويترز)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهلال وبنزيمة ينهيان العلاقة بالتراضي... والفرنسي يتجه للاعتزال

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، الأحد، أن نادي الهلال أنهى علاقته التعاقدية بالتراضي مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة، بعد نحو ستة أشهر من الارتباط الرسمي بينهما.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة سعودية مارتينيلي (رويترز)
رياضة سعودية

الهلال يتفق مع آرسنال على ضم مارتينيلي بأكثر من 65 مليون يورو

توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي، في صفقة تتجاوز قيمتها 65 مليون يورو (نحو 282 مليون ريال سعودي)…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

الحزم يحبط فرحة الشباب بجزائية الوقت القاتل

كاراسكو في محاولة هجومية للشباب (موقع نادي الشباب)
كاراسكو في محاولة هجومية للشباب (موقع نادي الشباب)
TT
TT

الحزم يحبط فرحة الشباب بجزائية الوقت القاتل

كاراسكو في محاولة هجومية للشباب (موقع نادي الشباب)
كاراسكو في محاولة هجومية للشباب (موقع نادي الشباب)

حرم الحزم ضيفه الشباب من معانقة فوزه الأول في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد تسجيله هدفاً في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، جعل نتيجة التعادل 1-1 عنواناً للمواجهة المثيرة ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

ورفع ‌الحزم رصيده ​إلى ‌أربع ⁠نقاط ​في المركز ⁠العاشر متقدماً بفارق نقطة واحدة على الشباب في المركز 13. ومنح روجر مارتينيز التقدم للفريق الزائر بعد ثلاث دقائق من الشوط ⁠الثاني، بتسديدة من الوضع ‌طائراً ‌بعد تمريرة عرضية ​من القائد يانيك ‌كاراسكو.

وأهدر الشباب عدة فرص ‌لتسجيل الهدف الثاني، كان أبرزها عندما فشل البديل عبد الرحمن العبود في استغلال فرصة ‌من انفراد في الدقيقة 78. ومع انتظار الشباب لصافرة ⁠النهاية، ⁠احتسب الحكم ركلة جزاء للحزم لوجود لمسة يد على المدافع ضاري العنزي، ليتقدم بولولو ويسجل هدفاً من علامة الجزاء مدركاً التعادل. وتلقى العنزي بطاقة صفراء ثانية ليُطرد في الدقيقة السابعة من الوقت ​بدل الضائع، ​وينهي الشباب المباراة بعشرة لاعبين.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

4 ملايين دولار تنقل «كانتي» من ميدلزبره للاتفاق

عبد الله كانتي إلى الاتفاق السعودي (الشرق الأوسط)
عبد الله كانتي إلى الاتفاق السعودي (الشرق الأوسط)
TT
TT

4 ملايين دولار تنقل «كانتي» من ميدلزبره للاتفاق

عبد الله كانتي إلى الاتفاق السعودي (الشرق الأوسط)
عبد الله كانتي إلى الاتفاق السعودي (الشرق الأوسط)

يجري لاعب خط الوسط العاجي عبد الله كانتي الفحص الطبي تمهيداً للانتقال إلى نادي الاتفاق، وذلك وفقاً لما كشفته مصادر «الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر نفسها أن نادي الاتفاق توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ميدلزبره الإنجليزي لشراء عقد اللاعب بصفقة تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين دولار.

ويبلغ عبد الله كانتي من العمر 21 عاماً، وسيسجل كلاعب مواليد في نادي الاتفاق.

وتبلغ قيمة اللاعب العاجي السوقية 4.7 مليون يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، وسبق له تمثيل نادي تروا الفرنسي وسانت إتيان الفرنسي خلال مسيرته.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... واتكينز «هلالي» وينضم للتدريبات قبل مباراة الأهلي

رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد مع واتكينز بعد إتمام الصفقة (موقع نادي الهلال)
رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد مع واتكينز بعد إتمام الصفقة (موقع نادي الهلال)
TT
TT

رسمياً... واتكينز «هلالي» وينضم للتدريبات قبل مباراة الأهلي

رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد مع واتكينز بعد إتمام الصفقة (موقع نادي الهلال)
رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد مع واتكينز بعد إتمام الصفقة (موقع نادي الهلال)

أعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، لمدة 3 أعوام، آتياً من نادي أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة لدعم الخط الهجومي للفريق العاصمي، وبلغت قيمة الانتقال 58 مليون يورو.

وبث حساب النادي على منصة «إكس» إعلانه للتعاقد بعنوان: «ومن هنا تبدأ الحكاية»، في فيديو قال فيه اللاعب الإنجليزي: «فخور بارتدائي الأزرق... فخور بأنني هلالي».

وكان واتكينز وصل للعاصمة السعودية الرياض مساء الجمعة عبر صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، قبل أن يقوم بعمل الفحص الطبي، ومن ثم إكمال إجراءات انتقاله بتوقيع العقود ليتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، في صفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال حسبما أعلن النادي.

وينتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه مساء اليوم؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الأهلي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد واتكينز، البالغ من العمر (30 عاماً)، أحد أبرز المهاجمين الإنجليز خلال الأعوام الأخيرة، ويتميز بسرعته وتحركاته المستمرة خلف المدافعين، إلى جانب قدرته على الضغط على الخط الخلفي واللعب كأنه مهاجم صريح أو التحرك على الأطراف، وهي عوامل تجعله إضافة هجومية مختلفة للهلال.

وبدأ واتكينز مسيرته الكروية في أكاديمية إكستر سيتي، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول عام 2014، ثم خاض تجربة قصيرة مع ويستون سوبر مير، على سبيل الإعارة، في موسم 2014 - 2015.

وبعد تألقه مع إكستر، انتقل واتكينز إلى برنتفورد في صيف 2017، وهناك بدأ في لفت الأنظار بشكل أكبر، خصوصاً خلال موسم 2019 - 2020، عندما تحول إلى مهاجم صريح تحت قيادة المدرب توماس فرنك، وأنهى الموسم هدافاً مشتركاً لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعدما سجل 26 هدفاً في جميع المسابقات.

وتوج تألقه مع برنتفورد بالانتقال إلى أستون فيلا في صيف 2020، في أولى تجاربه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسرعان ما أثبت قدرته على اللعب في أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية، ليصبح خلال سنواته مع الفريق أحد أبرز عناصره الهجومية.

وخلال مسيرته مع أستون فيلا، سجل واتكينز 108 أهداف مع الفريق في 278 مباراة لعبها معه في مختلف المسابقات، كما أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها لاعب مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم غابرييل أغبونلاهور.

وشهد موسم 2023 - 2024 واحدة من أفضل فترات واتكينز، بعدما سجل 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع 13 هدفاً، ليتوج بجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة، كما حصل على جائزتي أفضل لاعب من الجماهير وزملائه في أستون فيلا.

وعلى الصعيد الدولي، ظهر واتكينز للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي في مارس (آذار) 2021 أمام سان مارينو، وسجل في ظهوره الأول، كما ارتبط اسمه بأحد أبرز أهدافه الدولية عندما سجل هدف الفوز المتأخر أمام هولندا في نصف نهائي كأس أوروبا 2024، ليقود إنجلترا إلى المباراة النهائية، واستمر حضور واتكينز مع المنتخب الإنجليزي، إذ شارك في كأس العالم 2026، بعدما بلغ رصيده الدولي 24 مباراة و7 أهداف.

مواضيع
نادي الهلال السعودية