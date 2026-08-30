بدر الرزيزاء رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم حتى 2030

زكّت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، بدر الرزيزاء رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة السادسة 2026 - 2030، خلفاً لياسر المسحل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

بدر الرزيزاء يلقي كلمته بعد تزكيته (سعد العنزي)

وأعلن أحمد القنيعان، رئيس لجنة الانتخابات، خلال الاجتماع تزكية قائمة الرزيزاء، بعد استكمال الإجراءات الانتخابية، ليبدأ مجلس الإدارة الجديد ولاية تمتد 4 سنوات.

️ | بدر الرزيزاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تزكيته:- لم أجهز كلمات ولم أرتب، لأنني كنت حريص على أمر واحد وهو أن أقول «شكراً أبو سلمان» أنت وزملائك، سبع سنوات لم تكن قصيرة. pic.twitter.com/BhuJ4uC6QK — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

وعقب إعلان التزكية، وجّه الرزيزاء أولى كلماته إلى الرئيس السابق ياسر المسحل، قائلاً: «لم أجهز كلمات، ولم أرتب، لأنني كنت حريصاً على أمر واحد، وهو أن أقول: شكراً ياسر المسحل، أنت وزملاؤك، 7 سنوات لم تكن قصيرة»، وسط تحايا متبادلة بين الرئيسين السابق والجديد.

️| ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في حديثه:- لن أغادر خدمة كرة القدم السعودية، مستمر في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وكذلك الآسيوي، أنا في خدمتكم دائماً https://t.co/TrkGL3XjQQ pic.twitter.com/4nQn5RO7Yb — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

من جانبه، أكد المسحل أن السنوات السبع الماضية شهدت عملاً جماعياً لخدمة الرياضة السعودية، وقال: «تشرفت وزملائي في مجلس الإدارة بالعمل لخدمة الرياضة السعودية، وأي نجاح تحقق فهو بتضافر وجهود الجميع»، مضيفاً أنه من الصعب اختصار 7 سنوات في دقائق، ومقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم السخي لقطاع الرياضة.

ياسر المسحل يلقي كلمته الأخيرة أمام الجمعية العمومية (سعد العنزي)

وكشف المسحل عن امتلاك الاتحاد السعودي شبكة علاقات واسعة مع الاتحادات الكروية حول العالم، موضحاً أن الاتحاد يرتبط بعلاقات مع أكثر من 200 اتحاد، وأن بياناتها تُحدّث باستمرار، بما في ذلك أسماء رؤساء الاتحادات والأمناء العامين.

شهدت الجمعية العمومية كذلك تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع (سعد العنزي)

وشهدت الجمعية العمومية كذلك تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، وفقاً للمادة 23 الفقرة الثانية من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهم: الدكتور إبراهيم المحائلي ممثل نادي محايل، وعادل الستري ممثل نادي مضر، وخالد الحازمي ممثل نادي الوطن، قبل فتح باب التصويت لاعتماد المندوبين.

| وصول دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم. pic.twitter.com/RxXAboI3rr — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

كما وافقت الجمعية على تعيين 3 مراقبين مستقلين للمساعدة في عملية فرز الأصوات، وفقاً للمادة 23 الفقرة الخامسة من النظام الأساسي، وهم: عمرو حسين، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز، وعبد الإله الميمون، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للهوكي، وروان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.