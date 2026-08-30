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الرياضة رياضة سعودية

بدر الرزيزاء رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم حتى 2030

الجمعية العمومية عقدت اجتماعها غير العادي لتزكيته خلفاً لياسر المسحل

ياسر المسحل وبدر الرزيزاء يحييان بعضهما عقب التزكية (سعد العنزي)
ياسر المسحل وبدر الرزيزاء يحييان بعضهما عقب التزكية (سعد العنزي)
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بدر الرزيزاء رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم حتى 2030

ياسر المسحل وبدر الرزيزاء يحييان بعضهما عقب التزكية (سعد العنزي)
ياسر المسحل وبدر الرزيزاء يحييان بعضهما عقب التزكية (سعد العنزي)

زكّت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، بدر الرزيزاء رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة السادسة 2026 - 2030، خلفاً لياسر المسحل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

بدر الرزيزاء يلقي كلمته بعد تزكيته (سعد العنزي)

وأعلن أحمد القنيعان، رئيس لجنة الانتخابات، خلال الاجتماع تزكية قائمة الرزيزاء، بعد استكمال الإجراءات الانتخابية، ليبدأ مجلس الإدارة الجديد ولاية تمتد 4 سنوات.

وعقب إعلان التزكية، وجّه الرزيزاء أولى كلماته إلى الرئيس السابق ياسر المسحل، قائلاً: «لم أجهز كلمات، ولم أرتب، لأنني كنت حريصاً على أمر واحد، وهو أن أقول: شكراً ياسر المسحل، أنت وزملاؤك، 7 سنوات لم تكن قصيرة»، وسط تحايا متبادلة بين الرئيسين السابق والجديد.

من جانبه، أكد المسحل أن السنوات السبع الماضية شهدت عملاً جماعياً لخدمة الرياضة السعودية، وقال: «تشرفت وزملائي في مجلس الإدارة بالعمل لخدمة الرياضة السعودية، وأي نجاح تحقق فهو بتضافر وجهود الجميع»، مضيفاً أنه من الصعب اختصار 7 سنوات في دقائق، ومقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم السخي لقطاع الرياضة.

ياسر المسحل يلقي كلمته الأخيرة أمام الجمعية العمومية (سعد العنزي)

وكشف المسحل عن امتلاك الاتحاد السعودي شبكة علاقات واسعة مع الاتحادات الكروية حول العالم، موضحاً أن الاتحاد يرتبط بعلاقات مع أكثر من 200 اتحاد، وأن بياناتها تُحدّث باستمرار، بما في ذلك أسماء رؤساء الاتحادات والأمناء العامين.

شهدت الجمعية العمومية كذلك تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع (سعد العنزي)

وشهدت الجمعية العمومية كذلك تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، وفقاً للمادة 23 الفقرة الثانية من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهم: الدكتور إبراهيم المحائلي ممثل نادي محايل، وعادل الستري ممثل نادي مضر، وخالد الحازمي ممثل نادي الوطن، قبل فتح باب التصويت لاعتماد المندوبين.

كما وافقت الجمعية على تعيين 3 مراقبين مستقلين للمساعدة في عملية فرز الأصوات، وفقاً للمادة 23 الفقرة الخامسة من النظام الأساسي، وهم: عمرو حسين، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز، وعبد الإله الميمون، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للهوكي، وروان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشباب يتحرك لضم بنزيمة... والفرنسي يرفض

كريم بنزيمة يرفض على الاطلاق اللانتقال لنادي الشباب (سعد العنزي)
كريم بنزيمة يرفض على الاطلاق اللانتقال لنادي الشباب (سعد العنزي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشباب يتحرك لضم بنزيمة... والفرنسي يرفض

كريم بنزيمة يرفض على الاطلاق اللانتقال لنادي الشباب (سعد العنزي)
كريم بنزيمة يرفض على الاطلاق اللانتقال لنادي الشباب (سعد العنزي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن نادي الشباب أبدى موافقته على التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة، في حال انتهاء علاقته مع الهلال، وطلب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقاله، إلا أن المهاجم الفرنسي يرفض بشكل كبير فكرة الانتقال إلى النادي العاصمي.

وبحسب المصادر، أبلغ بنزيمة الهلال بتمسكه بالبقاء مع الفريق، أو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، شريطة حصوله على كامل مستحقاته المالية المتبقية حتى نهاية عقده في 30 يونيو (حزيران) 2027.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في 25 أغسطس (آب) الجاري تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيمة، إذ يحصل على 25 مليون دولار سنوياً بموجب عقده المباشر مع الهلال، وتبلغ مستحقاته المتبقية، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو المقبل، نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة حينها أيضاً عن وجود عقد آخر مستقل عن الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها.

وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، على افتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال، فيما يتضمن بنداً يمنع بنزيمة من اللعب خارج السعودية طوال مدة سريانه، إذ يؤدي انتقاله إلى نادٍ خارج المملكة ومشاركته معه إلى إلغاء العقد فوراً.

وتجعل هذه المعادلة انتقال بنزيمة إلى نادٍ آخر داخل الدوري السعودي أحد الخيارات التي تسمح له بالمحافظة على عقده الآخر الممتد حتى 2030، إلا أن دخول الشباب على خط المفاوضات اصطدم حتى الآن برفض اللاعب.

وفي المقابل، لا يرتبط إتمام الصفقة بموافقة بنزيمة وحدها، إذ يصطدم طلب الشباب بضرورة تصريف لاعبه الإنجليزي جوش براونهيل، البالغ 30 عاماً، قبل أن تتاح للنادي إمكانية استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وطلب الشباب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقال بنزيمة، إلا أن المصادر شددت على أن موقف اللاعب لا يزال يمثل العقبة الأكبر أمام الصفقة، في ظل رفضه الكبير لفكرة ارتداء قميص الشباب.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أيضاً في تقريرها المنشور في 25 أغسطس أن بنزيمة يرفض خيار تسجيله ضمن قائمة الهلال الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضع التطور الجديد مستقبل المهاجم الفرنسي أمام خيارات محدودة، في ظل تمسكه بالحصول على كامل حقوقه المالية إذا انتهت علاقته مع الهلال، وفي الوقت ذاته حاجته إلى البقاء داخل كرة القدم السعودية إذا أراد المحافظة على عقده الآخر الممتد حتى عام 2030، بينما لم تنجح موافقة الشباب وتحركه لدى رابطة الدوري حتى الآن في تغيير موقف اللاعب الرافض للانتقال.

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الرياضة رياضة سعودية

الصبحي والحربي يخطفان جائزة «كملنا» للبلوت

فارحة عارمة للفريق صاحب المركز الأول (موقع كملنا)
فارحة عارمة للفريق صاحب المركز الأول (موقع كملنا)
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الصبحي والحربي يخطفان جائزة «كملنا» للبلوت

فارحة عارمة للفريق صاحب المركز الأول (موقع كملنا)
فارحة عارمة للفريق صاحب المركز الأول (موقع كملنا)

اختتمت بطولة «كمّلنا» للبلوت منافساتها، في ميدان الثقافة بجدة التاريخية، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة، بعد سلسلة من التصفيات الإلكترونية عبر تطبيق «كمّلنا» شهدت مشاركة نحو 160 ألف لاعب ولاعبة.

وشهدت النهائيات حضورًا جماهيريًا وتنافسًا قويًا بين المتأهلين، الذين خاضوا مواجهات مباشرة في أجواء حماسية، قبل أن تُختتم المنافسات بتتويج أصحاب المراكز الثمانية الأولى.

وحصل صاحبا المركز الأول سامي الصبحي ومحمد الحربي على 25 ألف ريال لكل منهما، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 150 ألف ريال.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، وصف الصبحي والحربي المنافسة بأنها شرسة، مؤكدين أنهما واجها فرقًا قوية، وأن الوصول إلى المركز الأول جاء «بتوفيق من الله».

من جانبه، أوضح محمد الهاشمي، مسؤول قسم التسويق، أن البطولة شهدت مشاركة واسعة وصلت إلى 160 ألف لاعب ولاعبة، مشيرًا إلى أن إجمالي جوائز المنافسات بلغ 150 ألف ريال.

وتأتي البطولة امتدادًا للحضور المتنامي للبلوت ضمن المنافسات المنظمة في السعودية، في ظل الإقبال الكبير على اللعبة والمشاركة في بطولاتها.

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سيلينيا لـ«الشرق الأوسط»: المساحات الخلفية أسقطتنا أمام الدرعية

سيلينا يقود هجمة اتفاقية ضد مرمى الدرعية (واس)
سيلينا يقود هجمة اتفاقية ضد مرمى الدرعية (واس)
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سيلينيا لـ«الشرق الأوسط»: المساحات الخلفية أسقطتنا أمام الدرعية

سيلينا يقود هجمة اتفاقية ضد مرمى الدرعية (واس)
سيلينا يقود هجمة اتفاقية ضد مرمى الدرعية (واس)

اعترف الكوسوفي بيرسانت سيلينا، لاعب الاتفاق، بأن المساحات التي يتركها الفريق خلف خطوطه تمنح المنافسين فرصة استغلال التحولات الهجومية ومباغتته، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم ينجح في استثمار الفرص التي سنحت له خلال مواجهة الدرعية.

وخسر الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل أمام ضيفه الدرعية، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال سيلينا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من السهل عمل التحولات علينا، ومن السهل مباغتتنا في المساحات التي نتركها في الخلف، وصناعة الفرص الخطرة ضدنا. كما أننا لم نستغل الفرص المتاحة لنا».

وأقر لاعب الاتفاق بصعوبة الوضع عقب النتيجة، مؤكدًا في الوقت ذاته تفهمه لحسرة الجماهير، التي كانت تنتظر مردودًا ونتيجة أفضل من الفريق.

وأضاف: «الأمر صعب، ونتفهم حسرة جماهيرنا، فهم يستحقون الأفضل، ونعدهم بأن نتحسن في المرات القادمة».

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