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الرياضة رياضة سعودية

الكوسوفي زيغروفا يفتح الباب لخلافة ديابي بالاتحاد

الكوسوفي إيدون زيغروفا جناح يوفنتوس على رادار الاتحاد (إ.ب.أ)
الكوسوفي إيدون زيغروفا جناح يوفنتوس على رادار الاتحاد (إ.ب.أ)
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الكوسوفي زيغروفا يفتح الباب لخلافة ديابي بالاتحاد

الكوسوفي إيدون زيغروفا جناح يوفنتوس على رادار الاتحاد (إ.ب.أ)
الكوسوفي إيدون زيغروفا جناح يوفنتوس على رادار الاتحاد (إ.ب.أ)

دخل الكوسوفي إيدون زيغروفا، جناح يوفنتوس الإيطالي، دائرة اهتمامات نادي الاتحاد، في الوقت الذي يتحرك فيه «العميد» لإيجاد بديل محتمل للفرنسي موسى ديابي، وسط مؤشرات على إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، السبت، أن الاتحاد وضع زيغروفا ضمن قائمة المرشحين لتعويض ديابي، إلى جانب الياباني ريتسو دوان واسمين آخرين، قبل أن يضيف في تحديث لاحق أن اللاعب الكوسوفي منفتح على الانتقال إلى الاتحاد ومتحمس للفكرة، في حين لا يرحب بخيار الانتقال إلى أتالانتا. وأوضح رومانو أن زيغروفا أصبح ضمن قائمة مختصرة تضم ثلاثة لاعبين لمركز الجناح.

وذكر موقع «غول» العالمي أن الاتحاد استفسر بالفعل عن إمكانية ضم اللاعب، بالتزامن مع اهتمام لاتسيو بالحصول على خدماته، في وقت يبدو فيه مستقبل زيغروفا مع يوفنتوس مفتوحاً، خصوصاً بعد غيابه عن قائمة الفريق بسبب مشكلات بدنية.

ويبلغ زيغروفا 27 عاماً؛ إذ وُلد في ألمانيا في 31 مارس (آذار) 1999، وبدأ مسيرته الاحترافية مع جينك البلجيكي، قبل الانتقال إلى بازل السويسري، ثم ليل الفرنسي عام 2022، ومنه إلى يوفنتوس في صيف 2025.

وتشير إحصاءات «فوت ميركاتو» إلى أن الجناح الأعسر خاض 217 مباراة مع الأندية، سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 30 هدفاً، في حين كانت أفضل فتراته مع ليل، خصوصاً موسم 2023-2024 عندما سجل 11 هدفاً وصنع 10 في 45 مباراة بمختلف المسابقات. أما موسمه الأول مع يوفنتوس فكان أكثر صعوبة؛ إذ شارك في 27 مباراة رسمية دون تسجيل أو صناعة أهداف.

وعلى المستوى الدولي، يمتلك زيغروفا 46 مباراة و5 أهداف مع منتخب كوسوفو. وتضم خزائنه لقب الدوري البلجيكي مع جينك، وكأس سويسرا مع بازل موسم 2018-2019، كما اختير أفضل لاعب في كوسوفو عام 2024.

وبين رغبة الاتحاد واستعداد اللاعب لخوض التجربة السعودية، تبدو الصفقة قابلة للتطور سريعاً، لكن النادي الجداوي لم يحسم حتى الآن خياره النهائي لخلافة ديابي.

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الرياضة كرة القدم يوفنتوس نادي الاتحاد السعودية إيطاليا

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الرياضة رياضة سعودية

الدوري الألماني: دورتموند يصالح جماهيره بثنائية في هامبورغ

لاعبو دورتموند يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز (أ.ف.ب)
لاعبو دورتموند يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز (أ.ف.ب)
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الدوري الألماني: دورتموند يصالح جماهيره بثنائية في هامبورغ

لاعبو دورتموند يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز (أ.ف.ب)
لاعبو دورتموند يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز (أ.ف.ب)

بدأ بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني (بوندسليغا) بالفوز 2/ صفر على ضيفه هامبورغ في مباراة أقيمت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، مساء السبت.

وتقدم دورتموند بهدف مبكر سجله المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة زميله اليوناني النشيط كونستانتينوس كاريتساس.

وأضاف يانيس كونستانتيلياس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ليترك بصمة مميزة في أول ظهور له بالدوري الألماني.

وبهذا الفوز يصالح دورتموند جماهيره بعد الخسارة على نفس الملعب بنتيجة 1/ 2 أمام بايرن ميونيخ في كأس السوبر «فرانز بيكنباور» يوم السبت الماضي.

وارتفعت معنويات الفريق «الأصفر والأسود» قبل مواجهة هامبورغ بالشبيل أحد أندية دوري الدرجة الخامسة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس ألمانيا. وبعدها بثلاثة أيام سيحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على هوفنهايم.

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الأهلي: لم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي!

الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
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مدرب الأهلي: لم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي!

الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه حاول فرض أسلوبه الهجومي والاستحواذ على الكرة خلال مواجهة الخلود، رغم التنظيم الدفاعي الجيد للمنافس، مشيراً إلى أن استقبال الأهداف في أثناء البحث عن التسجيل زاد من صعوبة المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-1.

وقال بوسيتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حاولنا الاستحواذ والهجوم أمام خصم يدافع بشكل جيد، وعندما تبحث عن التسجيل ثم تستقبل هدفاً تصبح المباراة أكثر صعوبة. نجحنا في إدراك التعادل، لكن الخلود تمكن من التقدم مجدداً».

وأضاف: «حصلنا على فرص للعودة وتعديل النتيجة، لكن حارس الخلود قدم مباراة جيدة وأسهم في حرماننا من التسجيل».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إراحة عدد من اللاعبين وعدم ظهور الفريق بالحيوية المطلوبة، أوضح المدرب الهولندي أن ضغط المباريات فرض عليه إدارة الجهد وتدوير العناصر، قائلاً: «علينا إدارة الأمر بشكل جيد، وأرحنا بعض اللاعبين بسبب ازدحام المباريات، ولم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي».

وتابع: «هناك أيضاً لاعبون لم ينضموا إلينا خلال المعسكر الإعدادي، وعلينا منحهم الفرصة، إلى جانب العمل بصورة جيدة على استشفاء المجموعة».

وحول إمكانية تدعيم صفوف الأهلي بتعاقدات جديدة، شدد بوسيتش على أن الخسارة لا تعني حاجة الفريق إلى تغييرات عاجلة، وقال: «أي نادٍ يسعى للتعاقد مع لاعبين، لكن ليس لأننا خسرنا اليوم سنقول إننا بحاجة إلى عناصر جديدة. على العكس، أنا سعيد بالمجموعة الموجودة، وعلينا مواصلة العمل والتطور».

واختتم مدرب الأهلي حديثه بنبرة حملت انتقاداً واضحاً لجدول المباريات، قائلاً: «كرة القدم انتصار وخسارة، وبالتأكيد لا تعجبنا الخسارة، لكن مرة أخرى، ومع هذا الجدول “الرائع”، سنحاول القيام بأفضل ما يمكننا فعله».

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الهلال يستعيد تمبكتي وبوابري قبل «الأهلي»

تمبكتي جاهز للمشاركة في مباريات الهلال (الشرق الأوسط)
تمبكتي جاهز للمشاركة في مباريات الهلال (الشرق الأوسط)
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الهلال يستعيد تمبكتي وبوابري قبل «الأهلي»

تمبكتي جاهز للمشاركة في مباريات الهلال (الشرق الأوسط)
تمبكتي جاهز للمشاركة في مباريات الهلال (الشرق الأوسط)

شارك الثنائي حسان تمبكتي، والفرنسي سايمون بوابري، لاعبا الهلال، في تدريبات فريقهما الجماعية، مساء السبت، ليصبحا رهن إشارة الإيطالي سيموني إنزاغي في مواجهة الزعيم المقبلة أمام الأهلي.

وتعرض تمبكتي للإصابة في يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم.

وكان الإسباني خوان خيمينيز، طبيب فريق الهلال، قد أوضح في وقت سابق أن التقارير التي وصلتهم عن إصابة اللاعب لم تكن مطابقة تماماً لما وجدوه عند فحصه، حيث كان لا يزال يعاني من التهاب وألم واضحين في اللفافة العضلية، قبل أن يشير في يوم 12 أغسطس (آب) الحالي إلى أن اللاعب وصل إلى مرحلة متقدمة من تدريبات الصالة الرياضية، قبل أن يشارك بشكل جزئي في تدريبات فريقه الجماعية خلال الأيام الماضية، لتكتمل جاهزيته مؤخراً للعودة للمشاركة في المباريات.

أما فيما يتعلق باللاعب الفرنسي سايمون بوابري، فقد أكمل برنامجه التأهيلي نظير إصابته الأخيرة في عضلة الفخذ، ليشارك بعد ذلك في التمارين الجماعية ليصبح جاهزاً للعب.

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