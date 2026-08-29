الكوسوفي زيغروفا يفتح الباب لخلافة ديابي بالاتحاد

دخل الكوسوفي إيدون زيغروفا، جناح يوفنتوس الإيطالي، دائرة اهتمامات نادي الاتحاد، في الوقت الذي يتحرك فيه «العميد» لإيجاد بديل محتمل للفرنسي موسى ديابي، وسط مؤشرات على إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، السبت، أن الاتحاد وضع زيغروفا ضمن قائمة المرشحين لتعويض ديابي، إلى جانب الياباني ريتسو دوان واسمين آخرين، قبل أن يضيف في تحديث لاحق أن اللاعب الكوسوفي منفتح على الانتقال إلى الاتحاد ومتحمس للفكرة، في حين لا يرحب بخيار الانتقال إلى أتالانتا. وأوضح رومانو أن زيغروفا أصبح ضمن قائمة مختصرة تضم ثلاثة لاعبين لمركز الجناح.

وذكر موقع «غول» العالمي أن الاتحاد استفسر بالفعل عن إمكانية ضم اللاعب، بالتزامن مع اهتمام لاتسيو بالحصول على خدماته، في وقت يبدو فيه مستقبل زيغروفا مع يوفنتوس مفتوحاً، خصوصاً بعد غيابه عن قائمة الفريق بسبب مشكلات بدنية.

ويبلغ زيغروفا 27 عاماً؛ إذ وُلد في ألمانيا في 31 مارس (آذار) 1999، وبدأ مسيرته الاحترافية مع جينك البلجيكي، قبل الانتقال إلى بازل السويسري، ثم ليل الفرنسي عام 2022، ومنه إلى يوفنتوس في صيف 2025.

وتشير إحصاءات «فوت ميركاتو» إلى أن الجناح الأعسر خاض 217 مباراة مع الأندية، سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 30 هدفاً، في حين كانت أفضل فتراته مع ليل، خصوصاً موسم 2023-2024 عندما سجل 11 هدفاً وصنع 10 في 45 مباراة بمختلف المسابقات. أما موسمه الأول مع يوفنتوس فكان أكثر صعوبة؛ إذ شارك في 27 مباراة رسمية دون تسجيل أو صناعة أهداف.

وعلى المستوى الدولي، يمتلك زيغروفا 46 مباراة و5 أهداف مع منتخب كوسوفو. وتضم خزائنه لقب الدوري البلجيكي مع جينك، وكأس سويسرا مع بازل موسم 2018-2019، كما اختير أفضل لاعب في كوسوفو عام 2024.

وبين رغبة الاتحاد واستعداد اللاعب لخوض التجربة السعودية، تبدو الصفقة قابلة للتطور سريعاً، لكن النادي الجداوي لم يحسم حتى الآن خياره النهائي لخلافة ديابي.