الدوري السعودي: الخلود المذهل يصعق الأهلي

قاد الثلاثي الخطير جوليان ‌جومينجيز ومحمد صوعان وكورتاخارينا، فريق الخلود لفوز مثير 3-1 على الأهلي السبت في الجولة الرابعة ​من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد أن حقق الفوز في مباراتيه الأوليين، تعرض الأهلي للخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند ست نقاط، وتتبقى له مباراة مؤجلة. أما الخلود، فقد حقق الفوز الثاني له في الموسم مقابل تعادلين ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.

وتوقف اللعب في الدقيقة ‌الثالثة عندما ‌أشار الحكم لاحتساب ركلة جزاء للأهلي ​بداعي ‌تعرض ⁠إيفان ​توني لعرقلة ⁠من جانب حارس الخلود، لكنه تراجع عن القرار بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وضاعت فرصة ثمينة على الأهلي في الدقيقة 23، إذ استغل توني خطأ من الحارس وأرسل الكرة إلى أرتيم بوندارينكو غير المراقب داخل منطقة الجزاء لكن الأوكراني سدد الكرة فوق العارضة.

وتقدم الخلود في الدقيقة 32 إثر هجمة ‌منظمة انتهت بتمريرة عرضية من ‌كوبا دا كوستا إلى الإسباني ​إيكر كورتاخارينا الذي سدد ‌كرة منخفضة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة من الشباك.

وأشعل ‌الهدف حماس الخلود ليقدم أكثر من محاولة جادة لكن دفاع الأهلي تصدى، ثم ضاعت فرصة على الأهلي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عندما صوَّب توني كرة بضربة ‌رأس مرت أمام المرمى.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، تدخل دفاع الخلود لإحباط ⁠فرصة خطيرة أتيحت أمام فراس البريكان إثر عرضية عالية من البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.

وأدرك توني التعادل للأهلي في الدقيقة 66، إذ شهدت منطقة الجزاء عدة تمريرات قبل أن تصل الكرة إلى توني ليصوبها ببراعة في الزاوية البعيدة من الشباك.

وجاء هدف التقدم للخلود في الدقيقة 85، حينما تبادل صوعان الكرة ببراعة مع رمزي صولان الذي مرر عرضية إلى الفرنسي دومينجيز ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ​عزز الخلود فوزه بالهدف ​الثالث وسجله صوعان عندما تلقى تمريرة عرضية وسدد كرة منخفضة قوية وجدت طريقها إلى داخل الشباك.