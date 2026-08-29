عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:0 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الخلود المذهل يصعق الأهلي

أوقف انطلاقته بثلاثية نارية في الرس

لاعبو الخلود يحتفلون بالفوز التاريخي على الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
لاعبو الخلود يحتفلون بالفوز التاريخي على الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
TT
TT

الدوري السعودي: الخلود المذهل يصعق الأهلي

لاعبو الخلود يحتفلون بالفوز التاريخي على الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
لاعبو الخلود يحتفلون بالفوز التاريخي على الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)

قاد الثلاثي الخطير جوليان ‌جومينجيز ومحمد صوعان وكورتاخارينا، فريق الخلود لفوز مثير 3-1 على الأهلي السبت في الجولة الرابعة ​من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد أن حقق الفوز في مباراتيه الأوليين، تعرض الأهلي للخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند ست نقاط، وتتبقى له مباراة مؤجلة. أما الخلود، فقد حقق الفوز الثاني له في الموسم مقابل تعادلين ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.

وتوقف اللعب في الدقيقة ‌الثالثة عندما ‌أشار الحكم لاحتساب ركلة جزاء للأهلي ​بداعي ‌تعرض ⁠إيفان ​توني لعرقلة ⁠من جانب حارس الخلود، لكنه تراجع عن القرار بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وضاعت فرصة ثمينة على الأهلي في الدقيقة 23، إذ استغل توني خطأ من الحارس وأرسل الكرة إلى أرتيم بوندارينكو غير المراقب داخل منطقة الجزاء لكن الأوكراني سدد الكرة فوق العارضة.

وتقدم الخلود في الدقيقة 32 إثر هجمة ‌منظمة انتهت بتمريرة عرضية من ‌كوبا دا كوستا إلى الإسباني ​إيكر كورتاخارينا الذي سدد ‌كرة منخفضة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة من الشباك.

وأشعل ‌الهدف حماس الخلود ليقدم أكثر من محاولة جادة لكن دفاع الأهلي تصدى، ثم ضاعت فرصة على الأهلي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عندما صوَّب توني كرة بضربة ‌رأس مرت أمام المرمى.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، تدخل دفاع الخلود لإحباط ⁠فرصة خطيرة أتيحت أمام فراس البريكان إثر عرضية عالية من البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.

وأدرك توني التعادل للأهلي في الدقيقة 66، إذ شهدت منطقة الجزاء عدة تمريرات قبل أن تصل الكرة إلى توني ليصوبها ببراعة في الزاوية البعيدة من الشباك.

وجاء هدف التقدم للخلود في الدقيقة 85، حينما تبادل صوعان الكرة ببراعة مع رمزي صولان الذي مرر عرضية إلى الفرنسي دومينجيز ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ​عزز الخلود فوزه بالهدف ​الثالث وسجله صوعان عندما تلقى تمريرة عرضية وسدد كرة منخفضة قوية وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مدرب الأهلي: لم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي!

رياضة سعودية الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)

مدرب الأهلي: لم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي!

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه حاول فرض أسلوبه الهجومي والاستحواذ على الكرة خلال مواجهة الخلود، رغم التنظيم الدفاعي الجيد للمنافس

خالد العوني (الرس (السعودية) )
رياضة سعودية تمبكتي جاهز للمشاركة في مباريات الهلال (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

الهلال يستعيد تمبكتي وبوابري قبل «الأهلي»

شارك الثنائي حسان تمبكتي، والفرنسي سايمون بوابري، لاعبا الهلال، في تدريبات فريقهما الجماعية، مساء السبت، ليصبحا رهن إشارة الإيطالي سيموني إنزاغي.

هيثم الزاحم (الرياض)
رياضة سعودية غوميز مدرب الخليج مطالب بتدارك الوضع مبكراً قبل الدخول في الحسابات المعقدة (تصوير: نايف العتيبي)
رياضة سعودية

«خماسية الهلال» تثير الصدمة والتساؤلات في الخليج

أثارت الخسارة الكبيرة التي تلقاها الخليج على يد الهلال (1-5)، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، الصدمة والتساؤلات في أوساط جماهير «الدانة».

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية من مباراة التعاون الأخيرة أمام النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)
رياضة سعودية

لماذا غابت «القتالية» عن أداء التعاون هذا الموسم؟

يعيش نادي التعاون مرحلة حرجة في مستهل مشواره هذا الموسم، بعدما اكتفى بحصد نقطتين فقط من أصل 12 نقطة ممكنة خلال الجولات الأربع الأولى.

خالد العوني (بريدة)
رياضة سعودية ميتي محتفلاً بهدفه في مرمى الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
رياضة سعودية

الهلال الهجومي... «ممتع ومرعب»

نجح الهلال في تقديم عرض كروي ممتع توجه بانتصار قوامه خمسة أهداف مقابل هدف أمام الخليج ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

هيثم الزاحم (الرياض )
الرياضة رياضة سعودية

الدوري الألماني: دورتموند يصالح جماهيره بثنائية في هامبورغ

لاعبو دورتموند يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز (أ.ف.ب)
لاعبو دورتموند يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز (أ.ف.ب)
TT
TT

الدوري الألماني: دورتموند يصالح جماهيره بثنائية في هامبورغ

لاعبو دورتموند يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز (أ.ف.ب)
لاعبو دورتموند يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز (أ.ف.ب)

بدأ بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني (بوندسليغا) بالفوز 2/ صفر على ضيفه هامبورغ في مباراة أقيمت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، مساء السبت.

وتقدم دورتموند بهدف مبكر سجله المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة زميله اليوناني النشيط كونستانتينوس كاريتساس.

وأضاف يانيس كونستانتيلياس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ليترك بصمة مميزة في أول ظهور له بالدوري الألماني.

وبهذا الفوز يصالح دورتموند جماهيره بعد الخسارة على نفس الملعب بنتيجة 1/ 2 أمام بايرن ميونيخ في كأس السوبر «فرانز بيكنباور» يوم السبت الماضي.

وارتفعت معنويات الفريق «الأصفر والأسود» قبل مواجهة هامبورغ بالشبيل أحد أندية دوري الدرجة الخامسة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس ألمانيا. وبعدها بثلاثة أيام سيحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على هوفنهايم.

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة سعودية

الكوسوفي زيغروفا يفتح الباب لخلافة ديابي بالاتحاد

الكوسوفي إيدون زيغروفا جناح يوفنتوس على رادار الاتحاد (إ.ب.أ)
الكوسوفي إيدون زيغروفا جناح يوفنتوس على رادار الاتحاد (إ.ب.أ)
TT
TT

الكوسوفي زيغروفا يفتح الباب لخلافة ديابي بالاتحاد

الكوسوفي إيدون زيغروفا جناح يوفنتوس على رادار الاتحاد (إ.ب.أ)
الكوسوفي إيدون زيغروفا جناح يوفنتوس على رادار الاتحاد (إ.ب.أ)

دخل الكوسوفي إيدون زيغروفا، جناح يوفنتوس الإيطالي، دائرة اهتمامات نادي الاتحاد، في الوقت الذي يتحرك فيه «العميد» لإيجاد بديل محتمل للفرنسي موسى ديابي، وسط مؤشرات على إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، السبت، أن الاتحاد وضع زيغروفا ضمن قائمة المرشحين لتعويض ديابي، إلى جانب الياباني ريتسو دوان واسمين آخرين، قبل أن يضيف في تحديث لاحق أن اللاعب الكوسوفي منفتح على الانتقال إلى الاتحاد ومتحمس للفكرة، في حين لا يرحب بخيار الانتقال إلى أتالانتا. وأوضح رومانو أن زيغروفا أصبح ضمن قائمة مختصرة تضم ثلاثة لاعبين لمركز الجناح.

وذكر موقع «غول» العالمي أن الاتحاد استفسر بالفعل عن إمكانية ضم اللاعب، بالتزامن مع اهتمام لاتسيو بالحصول على خدماته، في وقت يبدو فيه مستقبل زيغروفا مع يوفنتوس مفتوحاً، خصوصاً بعد غيابه عن قائمة الفريق بسبب مشكلات بدنية.

ويبلغ زيغروفا 27 عاماً؛ إذ وُلد في ألمانيا في 31 مارس (آذار) 1999، وبدأ مسيرته الاحترافية مع جينك البلجيكي، قبل الانتقال إلى بازل السويسري، ثم ليل الفرنسي عام 2022، ومنه إلى يوفنتوس في صيف 2025.

وتشير إحصاءات «فوت ميركاتو» إلى أن الجناح الأعسر خاض 217 مباراة مع الأندية، سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 30 هدفاً، في حين كانت أفضل فتراته مع ليل، خصوصاً موسم 2023-2024 عندما سجل 11 هدفاً وصنع 10 في 45 مباراة بمختلف المسابقات. أما موسمه الأول مع يوفنتوس فكان أكثر صعوبة؛ إذ شارك في 27 مباراة رسمية دون تسجيل أو صناعة أهداف.

وعلى المستوى الدولي، يمتلك زيغروفا 46 مباراة و5 أهداف مع منتخب كوسوفو. وتضم خزائنه لقب الدوري البلجيكي مع جينك، وكأس سويسرا مع بازل موسم 2018-2019، كما اختير أفضل لاعب في كوسوفو عام 2024.

وبين رغبة الاتحاد واستعداد اللاعب لخوض التجربة السعودية، تبدو الصفقة قابلة للتطور سريعاً، لكن النادي الجداوي لم يحسم حتى الآن خياره النهائي لخلافة ديابي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم يوفنتوس نادي الاتحاد السعودية إيطاليا
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الأهلي: لم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي!

الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
TT
TT

مدرب الأهلي: لم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي!

الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)
الهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: سعد الدوسري)

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه حاول فرض أسلوبه الهجومي والاستحواذ على الكرة خلال مواجهة الخلود، رغم التنظيم الدفاعي الجيد للمنافس، مشيراً إلى أن استقبال الأهداف في أثناء البحث عن التسجيل زاد من صعوبة المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-1.

وقال بوسيتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حاولنا الاستحواذ والهجوم أمام خصم يدافع بشكل جيد، وعندما تبحث عن التسجيل ثم تستقبل هدفاً تصبح المباراة أكثر صعوبة. نجحنا في إدراك التعادل، لكن الخلود تمكن من التقدم مجدداً».

وأضاف: «حصلنا على فرص للعودة وتعديل النتيجة، لكن حارس الخلود قدم مباراة جيدة وأسهم في حرماننا من التسجيل».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إراحة عدد من اللاعبين وعدم ظهور الفريق بالحيوية المطلوبة، أوضح المدرب الهولندي أن ضغط المباريات فرض عليه إدارة الجهد وتدوير العناصر، قائلاً: «علينا إدارة الأمر بشكل جيد، وأرحنا بعض اللاعبين بسبب ازدحام المباريات، ولم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي».

وتابع: «هناك أيضاً لاعبون لم ينضموا إلينا خلال المعسكر الإعدادي، وعلينا منحهم الفرصة، إلى جانب العمل بصورة جيدة على استشفاء المجموعة».

وحول إمكانية تدعيم صفوف الأهلي بتعاقدات جديدة، شدد بوسيتش على أن الخسارة لا تعني حاجة الفريق إلى تغييرات عاجلة، وقال: «أي نادٍ يسعى للتعاقد مع لاعبين، لكن ليس لأننا خسرنا اليوم سنقول إننا بحاجة إلى عناصر جديدة. على العكس، أنا سعيد بالمجموعة الموجودة، وعلينا مواصلة العمل والتطور».

واختتم مدرب الأهلي حديثه بنبرة حملت انتقاداً واضحاً لجدول المباريات، قائلاً: «كرة القدم انتصار وخسارة، وبالتأكيد لا تعجبنا الخسارة، لكن مرة أخرى، ومع هذا الجدول “الرائع”، سنحاول القيام بأفضل ما يمكننا فعله».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية