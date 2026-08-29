المغربية ابتسام جرايدي «هلالية»

عزز فريق «سيدات الهلال» صفوفه بالتعاقد مع المهاجمة المغربية ابتسام جرايدي حتى عام 2027، وذلك تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
وانضمت جرايدي إلى الهلال بعد انتهاء تجربتها مع الأهلي، التي شهدت حضوراً لافتاً للمهاجمة المغربية توجت بتحقيق لقب كأس الاتحاد السعودي للسيدات في نسختي 2024-2025 إلى جانب حضورها ضمن أبرز هدافات المنافسات المحلية.
وتملك جرايدي خبرة واسعة على المستويين المحلي والدولي؛ إذ سبق لها تمثيل الجيش الملكي المغربي، وحققت معه عدداً من البطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا للسيدات عام 2022، قبل انتقالها إلى الدوري السعودي.
وعلى الصعيد الدولي، تُعد جرايدي من أبرز عناصر المنتخب المغربي، وكتبت اسمها في تاريخ الكرة العربية بعدما أصبحت أول لاعبة مغربية وعربية تسجل هدفاً في كأس العالم للسيدات، إثر هدفها أمام كوريا الجنوبية في نسخة 2023.
ويأتي التعاقد مع المهاجمة المغربية ضمن سلسلة تحركات هلالية لتعزيز صفوف الفريق، في ظل استعداداته للموسم الجديد، والسعي للمنافسة على البطولات المحلية.