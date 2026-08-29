أتالانتا يفاجئ روما بالتحرك لضم كيسيه

دخل أتالانتا على خط التعاقد مع العاجي فرانك كيسيه، لاعب الأهلي السابق، في تحرك مفاجئ لإعادته إلى صفوف الفريق الإيطالي خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.
وبحسب الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فقد بدأ أتالانتا اتصالات فعلية مع ممثلي كيسيه، ويعمل حالياً على استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق يعيد لاعب الوسط إلى بيرغامو بعد سنوات من رحيله عن النادي.
ويأتي تحرك أتالانتا بعد تعثر المفاوضات بين كيسيه ويوفنتوس، إذ أبلغ اللاعب النادي التوريني خلال الساعات الماضية بعدم توافر الشروط اللازمة للوصول إلى اتفاق، لتنتهي بذلك المفاوضات التي شهدت تحركات مكثفة من يوفنتوس لحسم الصفقة.
وكان كيسيه قد منح يوفنتوس الأولوية للعودة إلى الدوري الإيطالي، إلا أن الخلافات المالية حالت دون إتمام الاتفاق، وسط تقارير إيطالية أشارت إلى أن العرض الأخير وصل إلى 4.5 مليون يورو سنوياً شاملة المكافآت لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.
وتزامن ابتعاد يوفنتوس مع تراجع احتمالات انتقال كيسيه إلى روما، رغم الاهتمام الذي أبداه النادي خلال الأيام الماضية؛ ما فتح الطريق أمام أتالانتا للتحرك ومحاولة استعادة اللاعب.
وسبق لكيسيه أن تألق بقميص أتالانتا في بداية مسيرته بالدوري الإيطالي، قبل انتقاله إلى ميلان، وهو ما يجعل عودته المحتملة إلى بيرغامو بمثابة عودة إلى النادي الذي شهد انطلاقته البارزة في الكرة الإيطالية.
ولم تصل المفاوضات مع أتالانتا حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق النهائي، إلا أن الاتصالات بدأت بالفعل مع ممثلي اللاعب، وسط تحركات من النادي الإيطالي لتسريع الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات.