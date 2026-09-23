غرابارا يخضع لجراحة بعد قطع في الرباط الصليبي ويغيب 7 أشهر

خضع حارس مرمى يوفنتوس، البولندي كاميل غرابارا، لجراحة في الركبة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال إحدى الحصص التدريبية، وفق ما أعلنه اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الأربعاء).

ومن المنتظر أن يغيب غرابارا عن صفوف منتخب بولندا في مباراتي البوسنة والهرسك ضمن دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن فترة ابتعاده عن الملاعب قد تمتد إلى سبعة أشهر.

وكتب غرابارا، عبر حسابه على «إنستغرام»، مرفقاً صورة له من سرير المستشفى: «لن أكذب، لم يكن هذا المنشور يوماً ما أرغب في نشره، لكن الحياة قد تنقلب بسرعة أحياناً».

وكان الحارس البولندي قد انضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة قادماً من فولفسبورغ في أغسطس (آب). وخاض أول مباراة له مع الفريق الإيطالي الخميس الماضي، حيث نال جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس (5-صفر) على نيميخن في الدوري الأوروبي.

لكن غرابارا شعر بآلام في ركبته اليمنى خلال تدريبات يوم السبت، قبل أن تكشف الفحوصات عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن يوفنتوس بات قريبا من التعاقد مع الحارس البرازيلي نيتو (37 عاماً)، الذي دافع عن ألوان النادي بين عامَي 2015 و2017، لتعويض غياب غرابارا.