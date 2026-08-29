اللوكسمبورغي باريرو على رادار الاتحاد... وفيسينغ يقود المفاوضات

دخل الدولي اللوكسمبورغي لياندرو باريرو، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، دائرة اهتمامات نادي الاتحاد، في تحرك جديد من النادي لتدعيم خط وسطه قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وكشفت صحيفة «ريكورد» البرتغالية عن أن الاتحاد يتابع موقف باريرو، وأن اهتمامه تجاوز مرحلة المتابعة بالفعل، إذ تقدم النادي السعودي بعرض إلى بنفيكا من أجل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً. ويقف خلف هذا الاهتمام ينس فيسينغ، المدير الفني الحالي للاتحاد والمساعد السابق لروغر شميدت في بنفيكا، الذي يعرف قدرات باريرو جيداً منذ وصول اللاعب إلى لشبونة في صيف 2024.

ولا يعد اهتمام الاتحاد باللاعب جديداً؛ إذ ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية في يوليو (تموز) الماضي أن النادي السعودي وضع باريرو ضمن خياراته لتعويض البرازيلي فابينيو، بحثاً عن لاعب قادر على أداء دوري الارتكاز «6» ولاعب الوسط «8». لكن الصحيفة أشارت وقتها إلى أن مطالب بنفيكا المالية كانت أعلى مما يرغب الاتحاد في دفعه. كما تحدث موقع «بولا نا ريدي» البرتغالي عن عرض سابق بلغت قيمته 15 مليون يورو.

باريرو، المولود في لوكسمبورغ في يناير (كانون الثاني) 2000، المنحدر من أصول أنغولية، بدأ مسيرته في بلاده قبل الانتقال إلى أكاديمية ماينز الألماني عام 2016، وظهر مع الفريق الأول للمرة الأولى أمام باير ليفركوزن في فبراير (شباط) 2019. وخاض 141 مباراة في الدوري الألماني مع ماينز، سجل خلالها 11 هدفاً، قبل الانتقال مجاناً إلى بنفيكا في يوليو (تموز) 2024.

وفي الدوري البرتغالي، شارك باريرو في 27 مباراة وسجل 3 أهداف في موسمه الأول، ثم خاض 31 مباراة وسجل 3 وصنع 5 في موسم 2025-2026. وبدأ الموسم الحالي بالمشاركة في مباراتين بالدوري، كما سجل هدفاً وصنع آخر خلال مشوار بنفيكا الأوروبي.

وعلى المستوى الدولي، يعد باريرو أحد أبرز لاعبي منتخب لوكسمبورغ منذ ظهوره الأول عام 2018، بعدما مثّل منتخبات بلاده للفئات السنية المختلفة، ليصبح عنصراً ثابتاً في خط الوسط.

وأحرز اللاعب مع بنفيكا لقب كأس الرابطة البرتغالية موسم 2024-2025، إضافة إلى كأس السوبر البرتغالي 2025.