يوفنتوس يضغط لحسم كيسيه... اجتماع مباشر اليوم لإنهاء الصفقة

كثّف يوفنتوس تحركاته لحسم التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي السعودي السابق، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، إذ قرر النادي الإيطالي الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة مع اللاعب بعد المحادثات التي جرت مع ممثليه.

ووفق صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، السبت، من المنتظر أن يشهد اليوم اجتماعاً حاسماً بين كيسيه ومسؤولي يوفنتوس، يتقدمهم الرئيس التنفيذي والمدير العام جيوفاني كارنيفالي والمدير الفني فريدريك ماسارا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويهدف يوفنتوس من التحرك مباشرة نحو اللاعب إلى تجاوز العقبات التي ظهرت خلال المفاوضات مع وكلائه، خصوصاً في الجانب المالي، إذ وصفت الصحيفة مطالب ممثلي كيسيه بأنها مرتفعة.

ويضع النادي الإيطالي لاعب الوسط الإيفواري على رأس أولوياته لتعزيز خط الوسط، في ظل المشكلات البدنية التي يعانيها الفرنسي خيفرين تورام، وحاجة المدرب لوتشيانو سباليتي إلى لاعب يتمتع بالخبرة والقدرة على أداء أدوار متعددة داخل الملعب.

ويرغب يوفنتوس في الحصول على موافقة كيسيه بحلول الأحد، لتجنب الدخول في سباق مع الوقت والبحث عن خيار بديل خلال الساعات الـ48 الأخيرة من فترة الانتقالات.

وكشفت الصحيفة عن تطور مهم في المفاوضات، يتمثل في خروج روما من سباق التعاقد مع كيسيه، رغم أن نادي العاصمة قدّم عرضاً مالياً يفوق عرض يوفنتوس.

ووصل عرض روما إلى 4 ملايين يورو سنوياً، نحو 17.5 مليون ريال، فيما يعرض يوفنتوس على كيسيه 3.5 مليون يورو سنوياً، نحو 15.3 مليون ريال، لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

ورغم الفارق المالي، فإن كيسيه يضع يوفنتوس في مقدمة خياراته، مع انجذابه إلى مشروع سباليتي ورغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي؛ حيث سبق له تمثيل أتالانتا وميلان قبل انتقاله إلى السعودية.

ويبلغ كيسيه 29 عاماً، وأمضى 3 مواسم في الدوري السعودي، فيما تعتقد إدارة يوفنتوس أن خبرته وشخصيته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط تجعله الحل الأنسب لاحتياجات الفريق.

وتترقب إدارة يوفنتوس نتائج الاجتماع المباشر مع اللاعب، وسط ثقة بأن المفاوضات قد تقود إلى الحصول على موافقته وإنهاء أبرز العقبات أمام عودته إلى الدوري الإيطالي.