«سيدات الهلال» يبرم صفقة الموسم بضم النيجيرية أوتشيبي 

عزز فريق سيدات الهلال، صفوفه بالنيجيرية كريستي أوتشيبي وذلك بعقد يمتد حتى عام 2028 في واحدة من أبرز صفقات الفريق في الموسم الجديد.

وانضمت أوتشيبي إلى الهلال بعد نهاية تجربتها مع بنفيكا البرتغالي الذي مثلته منذ عام 2020 وخاضت معه 179 مباراة سجلت خلالها 11 هدفاً وأسهمت في تحقيق عدد كبير من البطولات المحلية، من بينها ستة ألقاب للدوري البرتغالي.

وتملك اللاعبة خبرة أوروبية واسعة إذ شاركت مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا للسيدات وبلغت معه الدور ربع النهائي في نسخة 2023-2024 إلى جانب قدرتها على اللعب في مركز المحور الدفاعي وقلب الدفاع.

وعلى الصعيد الدولي تعد أوتشيبي من العناصر البارزة في المنتخب النيجيري وسبق لها المشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 وأولمبياد باريس 2024، كما توجت مع منتخب بلادها بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات.

ويأتي التعاقد مع الدولية النيجيرية ضمن تحركات الهلال لتدعيم صفوفه بعناصر صاحبة خبرة دولية وأوروبية، في إطار استعداداته للمنافسات المحلية المقبلة.