بوستيكوغلو: لم يسبق أن واجهت مثل هذا الجدول في بداية الموسم

أكد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، أن قلة فترات الراحة بين المباريات شكلت تحدياً كبيراً أمام فريقه، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا ما عليهم رغم خوض خمس مباريات خلال 15 يوماً، وذلك عقب الفوز على التعاون 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة صعبة وتحدياً كبيراً، خصوصاً في ظل قلة أيام الراحة. اللاعبون قدموا ما عليهم كما يجب، ومن الطبيعي ألا يكونوا في كامل نشاطهم؛ خضنا 5 مباريات خلال 15 يوماً دون فترات راحة كافية، ولا يمكنني أن أطلب منهم أكثر مما قدموه».

وأضاف: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، خصوصاً بعد أن لعبنا المباراة السابقة بعشرة لاعبين وفي أجواء عالية الرطوبة، لذلك كان من الصعب استعادة جاهزية اللاعبين بالكامل».

وتابع: «اللاعبون يدركون أن مثل هذه الظروف تتطلب أن يكونوا على قدر التحدي. واجهنا تحديات مختلفة في جميع المباريات الماضية، وفي كل مرة نجح اللاعبون في إيجاد الحلول وتجاوزها».

وعن جاهزية سامو كوستا، قال مدرب النصر: «سامو كوستا ليس في كامل جاهزيته حتى الآن، فقد انضم إلينا مؤخراً، لكنه رغم ذلك يقدم ما هو مطلوب منه على المستويين الدفاعي والهجومي».

وأشاد بوستيكوغلو بالتناغم بين لاعبي فريقه، قائلاً: «من وجهة نظري، وزعنا المهام بشكل واضح وكل لاعب يعرف دوره داخل هيكل الفريق. وعندما تملك عازفين مميزين، يصبح من السهل عليك أن تكون المايسترو».

وأضاف: «الجميع عمل بشكل جيد، وكان هناك تناغم واضح بين اللاعبين».

وأشار مدرب النصر إلى صعوبة روزنامة الفريق في بداية الموسم، وقال: «سبق أن خضت 5 مباريات خلال 15 يوماً في مرات قليلة طوال مسيرتي، لكن لم يسبق أن واجهت مثل هذا الجدول في بداية الموسم».

وعن أسبوع الراحة قبل المواجهة القادمة، أوضح: «لدينا فترة راحة قبل مواجهة الاتحاد، وهذا أمر جيد. سنمنح اللاعبين بعض الراحة، وسيكون لدينا الوقت للعمل في التدريبات والتحضير للمباراة بشكل أفضل، خصوصاً أن الفترة الماضية كانت معظم تدريباتنا مخصصة للاستشفاء».

وأضاف: «ما وجدناه خلال المباريات الخمس أننا نملك فريقاً جيداً، وأجرينا بعض التغييرات البسيطة. دوري هو أن أستخلص أفضل ما لدى اللاعبين».

وحول مشاركة اللاعبين الشباب، قال بوستيكوغلو: «السفياني وبقية اللاعبين الشباب سيحصلون على فرصتهم. ما زلنا في بداية الموسم، وهم يتدربون معنا ويتطورون كل يوم، وسيكونون قادرين على المشاركة»