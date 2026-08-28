الهلال يقسو على الخليج بخماسية في شوط واحد

واصل الهلال انطلاقته في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين وحقق الانتصار الثالث توالياً بتغلبه ​5-1 على الخليج الجمعة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول، إذ أمطر الهلال شباك الخليج بخمسة أهداف وواصل سيطرته على المباراة في الشوط الثاني دون إضافة المزيد.

وافتتح محمد قادر ميتي التسجيل للهلال في ‌الدقيقة 15 ‌عندما تلقى عرضية عالية أمام ​المرمى ‌من ⁠سيرجي ​سافيتش وصوب الكرة ⁠بضربة رأس في الشباك.

وعزز الهلال تقدمه في الدقيقة 29، إذ تألق الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل في المراوغة على الجهة اليسرى ثم أرسل تمريرة عرضية قابلها سافيتش بتسديدة مباشرة في الشباك.

وقلص الخليج الفارق في الدقيقة 37 إثر هجمة ⁠تضمنت عدة تمريرات متقنة وانتهت بعرضية ‌إلى صالح العمري ‌الذي أسكن الكرة في الشباك بضربة ​رأس.

ولم يتأخر رد الهلال، ‌إذ أضاف الهدف الثالث في الدقيقة ‌40، عندما تلقى تيو هرنانديز تمريرة متقنة من محمد كنو وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم صوب كرة خادعة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية البعيدة من الشباك.

وعزز الهلال ‌تقدمه بالهدف الرابع في الدقيقة 43 عندما تلقى سامرفيل تمريرة طولية وتوغل ببراعة ⁠داخل ⁠منطقة الجزاء مراوغاً الدفاع والحارس ثم أسكن الكرة في المرمى.

وسجل سلطان مندش الهدف الخامس للهلال من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إذ تلقى تمريرة طولية وانطلق ثم مر من الحارس ببراعة قبل أن يصوب الكرة في المرمى.

وواصل الهلال تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الثاني، لكنه لم يهدد المرمى بشكل ​كبير، كما بدا ​الخليج عاجزاً عن إيجاد الحلول لتقليص الفارق والعودة في المباراة لتنتهي بفوز الهلال 5-1.