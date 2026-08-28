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الرياضة رياضة سعودية

العيسى لـ«الشرق الأوسط»: «الرياض» سيقدم موسماً استثنائياً

سلطان العيسى محتفلاً بالانتصار (موقع نادي الرياض)
سلطان العيسى محتفلاً بالانتصار (موقع نادي الرياض)
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العيسى لـ«الشرق الأوسط»: «الرياض» سيقدم موسماً استثنائياً

سلطان العيسى محتفلاً بالانتصار (موقع نادي الرياض)
سلطان العيسى محتفلاً بالانتصار (موقع نادي الرياض)

أكد سلطان العيسى، لاعب «الرياض»، أن الانتصار الذي حققه فريقه أمام «نيوم» يمثل خطوة مهمة في مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، مشدداً على أن هذا الفوز لن يكون الأخير، وأن الفريق يتطلع إلى تقديم موسم استثنائي.

وقال العيسى، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا أول فوز لنا في (الدوري) ولن يكون الأخير إن شاء الله، ونتمنى أن يكون هذا الموسم استثنائياً».

وأوضح لاعب «الرياض» أن ظروف المباريات السابقة أثّرت في نتائج الفريق، مشيراً إلى أن حالات الطرد التي تعرّض لها الفريق في مواجهتين سابقتين جعلت المهمة أكثر صعوبة.

وأضاف: «كل مباراةٍ كانت لها ظروفها، تعرّضنا للطرد في مباراتين سابقتين، أما اليوم فكنا مكتملين، وتمكّنا من الحفاظ على شِباكنا نظيفة».

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«النصر» يقلبها على «التعاون»... ورونالدو «هدافاً تاريخياً»

رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير: عبد العزيز النومان)
رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير: عبد العزيز النومان)
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«النصر» يقلبها على «التعاون»... ورونالدو «هدافاً تاريخياً»

رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير: عبد العزيز النومان)
رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير: عبد العزيز النومان)

قلب «النصر» تأخره أمام «التعاون» إلى فوز مثير 2-1، الجمعة، في مباراة أصبح فيها كريستيانو رونالدو هدّافه التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين. واهتزت شِباك «النصر» مبكراً في الدقيقة 11 ‌عندما أطلق ‌يوسف البحراوي تسديدة ​قوية ‌من خارج ​منطقة الجزاء ارتدّت من العارضة لينقضّ عليها بسام الحريجي ويضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وعلى عكس ما حدث في المباراة الماضية أمام «الاتفاق» عندما أنهى «النصر» الشوط الأول ‌متأخراً ‌2-1، أدرك فريق المدرب ​أنجي بوستيكوغلو التعادل ‌في الدقيقة الخامسة من ‌الوقت المحتسَب بدل الضائع عن طريق سامو أكوستا الذي سدد كرة منخفضة من خارج منطقة ‌الجزاء إلى داخل الشباك.

وبعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني في مرمى «التعاون»، بعدما حوَّل مسار تسديدة محمد سيماكان من مسافة قريبة ليرفع رصيده إلى 104 أهداف بقميص «النصر».

وبهذا يحقق «النصر» العلامة الكاملة بعد 4 جولات في الصدارة برصيد 12 ​نقطة ويتجمد ​رصيد «التعاون» عند نقطتين في المركز الـ15.

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الهلال يقسو على الخليج بخماسية في شوط واحد

سامرفيل محتفلاً بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
سامرفيل محتفلاً بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
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الهلال يقسو على الخليج بخماسية في شوط واحد

سامرفيل محتفلاً بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
سامرفيل محتفلاً بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)

واصل الهلال انطلاقته في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين وحقق الانتصار الثالث توالياً بتغلبه ​5-1 على الخليج الجمعة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول، إذ أمطر الهلال شباك الخليج بخمسة أهداف وواصل سيطرته على المباراة في الشوط الثاني دون إضافة المزيد.

وافتتح محمد قادر ميتي التسجيل للهلال في ‌الدقيقة 15 ‌عندما تلقى عرضية عالية أمام ​المرمى ‌من ⁠سيرجي ​سافيتش وصوب الكرة ⁠بضربة رأس في الشباك.

وعزز الهلال تقدمه في الدقيقة 29، إذ تألق الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل في المراوغة على الجهة اليسرى ثم أرسل تمريرة عرضية قابلها سافيتش بتسديدة مباشرة في الشباك.

وقلص الخليج الفارق في الدقيقة 37 إثر هجمة ⁠تضمنت عدة تمريرات متقنة وانتهت بعرضية ‌إلى صالح العمري ‌الذي أسكن الكرة في الشباك بضربة ​رأس.

ولم يتأخر رد الهلال، ‌إذ أضاف الهدف الثالث في الدقيقة ‌40، عندما تلقى تيو هرنانديز تمريرة متقنة من محمد كنو وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم صوب كرة خادعة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية البعيدة من الشباك.

وعزز الهلال ‌تقدمه بالهدف الرابع في الدقيقة 43 عندما تلقى سامرفيل تمريرة طولية وتوغل ببراعة ⁠داخل ⁠منطقة الجزاء مراوغاً الدفاع والحارس ثم أسكن الكرة في المرمى.

وسجل سلطان مندش الهدف الخامس للهلال من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إذ تلقى تمريرة طولية وانطلق ثم مر من الحارس ببراعة قبل أن يصوب الكرة في المرمى.

وواصل الهلال تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الثاني، لكنه لم يهدد المرمى بشكل ​كبير، كما بدا ​الخليج عاجزاً عن إيجاد الحلول لتقليص الفارق والعودة في المباراة لتنتهي بفوز الهلال 5-1.

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سنغاري السيتي على أبواب القادسية مقابل 4 ملايين دولار

مامادو سنغاري يحتفل بأحد أهدافه مع فريق السيتي تحت 21 عاماً (الشرق الأوسط)
مامادو سنغاري يحتفل بأحد أهدافه مع فريق السيتي تحت 21 عاماً (الشرق الأوسط)
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سنغاري السيتي على أبواب القادسية مقابل 4 ملايين دولار

مامادو سنغاري يحتفل بأحد أهدافه مع فريق السيتي تحت 21 عاماً (الشرق الأوسط)
مامادو سنغاري يحتفل بأحد أهدافه مع فريق السيتي تحت 21 عاماً (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي القادسية أتمت اتفاقها مع مامادو سنغاري، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تحت 21 عاماً، وذلك للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وطبقاً للمصادر ذاتها، فستكلف الصفقة خزائن النادي الشرقي نحو 4 ملايين دولار، على أن يمتد عقد اللاعب صاحب الـ19 عاماً لـ3 سنوات، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي رابع بموافقة الطرفين.

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