العيسى لـ«الشرق الأوسط»: «الرياض» سيقدم موسماً استثنائياً

أكد سلطان العيسى، لاعب «الرياض»، أن الانتصار الذي حققه فريقه أمام «نيوم» يمثل خطوة مهمة في مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، مشدداً على أن هذا الفوز لن يكون الأخير، وأن الفريق يتطلع إلى تقديم موسم استثنائي.

وقال العيسى، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا أول فوز لنا في (الدوري) ولن يكون الأخير إن شاء الله، ونتمنى أن يكون هذا الموسم استثنائياً».

️ | سلطان العيسى لاعب #الرياض لـ«الشرق الأوسط»:- هذا أول فوز لنا في الدوري ولن يكون الأخير إن شاء الله، ونتمنى أن يكون هذا الموسم استثنائياً.- كل مباراة كانت لها ظروفها، أما اليوم فكّنا مكتملين، وتمكنا من الحفاظ على شباكنا نظيفة.#الرياض_نيوم | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/ypmUg6foen — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 28, 2026

وأوضح لاعب «الرياض» أن ظروف المباريات السابقة أثّرت في نتائج الفريق، مشيراً إلى أن حالات الطرد التي تعرّض لها الفريق في مواجهتين سابقتين جعلت المهمة أكثر صعوبة.

وأضاف: «كل مباراةٍ كانت لها ظروفها، تعرّضنا للطرد في مباراتين سابقتين، أما اليوم فكنا مكتملين، وتمكّنا من الحفاظ على شِباكنا نظيفة».