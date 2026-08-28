شيمبر يحمي عرين الفتح أمام الاتحاد… والحسن يقترب من العودة

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد مع الحارس الكرواتي أدريان شيمبر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مفاوضات سريعة بين الطرفين انتهت بالاتفاق على إتمام الصفقة.

ووصل شيمبر إلى محافظة الأحساء تمهيداً للانضمام إلى تدريبات الفريق، على أن يسجل ظهوره الأول بقميص الفتح أمام الاتحاد، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء التعاقد مع الحارس الكرواتي بعد تعثر مفاوضات الفتح مع النصر لاستعادة الحارس الدولي نواف العقيدي، الذي أبدى تردداً تجاه خوض تجربة جديدة مع الفريق الأحسائي، بعدما سبق له تمثيله على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من موسم 2024 - 2025، وحصل حينها على فرصة المشاركة بصورة منتظمة، قبل أن يعود لاحقاً إلى صفوف المنتخب السعودي.

وفي سياق متصل، تعمل إدارة الفتح على حسم عدد من الصفقات قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتها استعارة لاعب الوسط علي الحسن من النصر.

وتقدمت المفاوضات بين الناديين بشأن انتقال الحسن إلى الفتح، وسط موافقة اللاعب على العودة إلى الأحساء، إضافة إلى قبوله تخفيض المقابل المالي الشهري الذي سيتقاضاه مقارنة بما يحصل عليه مع النصر، في خطوة تقرّبه من إتمام انتقاله خلال الأيام المقبلة.