الخليج يجدد إعارة خيبري «نيوم»

وافقت إدارة نادي نيوم الرياضي على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم ثامر الخيبري إلى نادي الخليج، وذلك ضمن تحركات الناديين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي الخطوة في إطار إتاحة فرصة أكبر للخيبري لخوض دقائق لعب ومباريات تنافسية، في الوقت الذي يواصل فيه نيوم العمل على تنظيم قائمته الفنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن يمثل الخيبري نادي الخليج خلال الموسم الحالي، على أن يعود إلى صفوف نيوم بعد نهاية فترة الإعارة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الناديين.

وتواصل إدارة نيوم تحركاتها في سوق الانتقالات، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه، بهدف الوصول إلى القائمة الأكثر ملاءمة لمتطلبات الموسم والمنافسة على الاستحقاقات المحلية.

ويُعد انتقال الخيبري إلى الخليج خطوة جديدة في مسيرته، بحثاً عن مشاركة أكبر واكتساب المزيد من الخبرة من خلال المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين.