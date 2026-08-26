عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«أخضر الشابات» يعسكر في الخبر

21 لاعبة في معسكر «أخضر الشابات» في الخُبر (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
21 لاعبة في معسكر «أخضر الشابات» في الخُبر (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
TT
TT

«أخضر الشابات» يعسكر في الخبر

21 لاعبة في معسكر «أخضر الشابات» في الخُبر (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
21 لاعبة في معسكر «أخضر الشابات» في الخُبر (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

يقيم المنتخب السعودي للشابات «تحت 20 عاماً»، معسكراً تدريبياً في مدينة الخُبر، خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس (آب)، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب استعداداً للاستحقاقات المقبلة. ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، من خلال البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني، بما يسهم في تطوير المستوى ومواصلة إعداد اللاعبات للمرحلة المقبلة.

واستدعى الجهاز الفني 21 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، هن «ديمة شيخ، ووتين الزهراني، وجود إبراهيم، وليان أمير، ومها البدراني، وأسيل أحمد، ولارا النصر، ومودة المغربي، وماريا باغفار، وتولين الغامدي، وميرال داغستاني، ويارا العليان، ومايا الزهراني، وملكة الدعيس، وديالا الصبان، وصبا اليحيا، ولمى ثامر، وزهراء طالب، وسنا هواري، وملكوت السالم، وزهراء جلال». ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد «أخضر الشابات» تحت 20 عاماً، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمواصلة تطوير المنتخب ورفع جاهزيته الفنية والبدنية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

مواضيع
كرة القدم للسيدات السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

13 أسترالية في دوري سيدات إنجلترا... وأسترالي واحد في «البريميرليغ»

رياضة عالمية أسهم تطور كرة القدم النسائية الإنجليزية بناء مسيرة اللاعبات الأستراليات هناك (رويترز)

13 أسترالية في دوري سيدات إنجلترا... وأسترالي واحد في «البريميرليغ»

في الوقت الذي أصبح فيه الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وجهة مفضلة لعدد متزايد من لاعبات أستراليا، تبدو صورة كرة القدم الأسترالية مختلفة تماماً عند الرجال.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة سعودية لاعبات النصر يحتفلن بأحد الأهداف في المباراة (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«سيدات النصر» يودّع «الآسيوية» بفوز كاسح على دوشنبه

أنهى فريق النصر للسيدات مشاركته في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026-2027 بفوز كاسح على دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 12-0.

لولوة العنقري (الرياض )
رياضة سعودية فريق الأهلي للسيدات (موقع النادي)
رياضة سعودية

أفضل مدرب في آيسلندا يقود «سيدات الأهلي»

أعلنت إدارة النادي الأهلي تعاقدها مع المدرب الآيسلندي ثور أرناسون، ليتولى قيادة فريق السيدات لمدة عام واحد.

بشاير الخالدي (الدمام)
رياضة عالمية «فيفا» يكشف جدول «كأس العالم للسيدات 2027» (رويترز)
رياضة عالمية

«فيفا» يكشف جدول «كأس العالم للسيدات»... وماراكانا يحتضن الافتتاح والنهائي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، عن جدول مباريات «كأس العالم للسيدات 2027»، مؤكداً مواعيد وملاعب جميع مباريات البطولة الـ64.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية يلعب فريق النصر للسيدات الخميس مواجهته الثانية عندما يلتقي بام خاتون الإيراني (نادي النصر)
رياضة عالمية

«أبطال آسيا للسيدات»: النصر يبحث عن فوزه الأول أمام بام خاتون الإيراني

يخوض فريق النصر للسيدات، الخميس، مواجهته الثانية في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026-2027 عندما يلتقي بام خاتون الإيراني.

لولوة العنقري (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... قائمة الرزيزاء مرشحة وحيدة لرئاسة «اتحاد كرة القدم السعودي»

بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)
بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)
TT
TT

رسمياً... قائمة الرزيزاء مرشحة وحيدة لرئاسة «اتحاد كرة القدم السعودي»

بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)
بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)

أعلنت لجنة انتخابات «مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم» في دورته الـ6، الأربعاء، القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية «المجلس»، بعد استكمال مراحل الطعون والتظلمات وانتهاء المدة المحددة لانسحاب المترشحين، وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات؛ المعلن في 16 يوليو (تموز) الماضي.

وضمت القائمة النهائية بدر الرزيزاء مرشحاً لمنصب الرئيس، ولؤي مشعبي مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب 7 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم: لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس كوارد، وجيرارد رودي.

وكانت «اللجنة» قد أعلنت في 8 أغسطس (آب) الحالي القائمة الأولية للمترشحين، أعقبه بدء المدة المحددة لتقديم الطعون والتظلمات أمام «مركز التحكيم الرياضي السعودي» خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الحالي، حيث نظر «المركز» في الطعون والتظلمات المقدمة، وأصدر أحكامه بشأنها، التي تضمنت قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وفقاً لما ورد في بيان «اللجنة».

وعقب انتهاء مرحلة الطعون والتظلمات، استكملت «اللجنة» الإجراءات المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات، حيث انتهت الثلاثاء 25 أغسطس المدة المحددة لانسحاب المترشحين، دون أن تتلقى «اللجنة» أي طلب انسحاب.

واستناداً إلى اختصاصات «لجنة الانتخابات»، المنصوص عليها في «المادة الـ8» من «لائحة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم»، التي تنص «الفقرة الـ5» منها على «اعتماد القوائم الأولية والنهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بعد دراستها والتأكد من استيفائها كامل الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة»، فقد اعتمدت «اللجنة» القائمةَ النهائية للمترشحين لانتخابات «مجلس إدارة الاتحاد» في الدورة الـ6.

قائمة الرزيزاء مرشحة وحيدة لرئاسة «مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي» (الشرق الأوسط)

ومن المقرر أن تُعقد «الجمعية العمومية غير العادية» لـ«الاتحاد السعودي لكرة القدم» يوم الأحد المقبل 30 أغسطس، في مدينة الرياض.

يذكر أن «اللجنة» استبعدت سابقاً القائمة الانتخابية الثانية برئاسة شاكر العصيمي بالكامل، لعدم استيفائها الشروط، استناداً إلى «المادة (26/ 4)» الخاصة بالتزكيات؛ إذ قدم تزكيات من خارج الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، و«المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي»، الخاصة باللغة الإنجليزية وغياب الخبرة.

كما استبعدت القائمة الثالثة برئاسة خالد الغامدي، بعد عدّ ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق «المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي».

واستبعدت «اللجنة» كذلك أحمد الوداعي، بعدما عدّت ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق «المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي»، بينما قبلت بقية أعضاء قائمته. وكذلك قائمة فهد الغفيلي، بعد عدّ ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق «المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي».

وشمل الاستبعاد أيضاً قائمة حاتم خيمي، بعدما عدّت «اللجنة» ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق «المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي».

مواضيع
كرة القدم رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

التعاون يلوّح للنصر بـ«أفضل مراوغ في الدوري البلجيكي»

منشور بثه نادي التعاون للاعب العاجي جوياجون (موقع النادي)
منشور بثه نادي التعاون للاعب العاجي جوياجون (موقع النادي)
TT
TT

التعاون يلوّح للنصر بـ«أفضل مراوغ في الدوري البلجيكي»

منشور بثه نادي التعاون للاعب العاجي جوياجون (موقع النادي)
منشور بثه نادي التعاون للاعب العاجي جوياجون (موقع النادي)

أعلن نادي التعاون تعاقده مع الجناح العاجي بارفيه جوياجون، البالغ من العمر 25 عاماً، والمدافع الإكوادوري الشاب جاير كولاهوازو، البالغ من العمر 20 عاماً.

وأوضح التعاون أن عقد جوياجون يمتد لثلاثة مواسم كروية حتى عام 2029، مع أفضلية التجديد لموسم رابع، في حين سيكون عقد كولاهوازو إعارة لمدة عام مع أفضلية شراء عقده.

وتسعى الإدارة التعاونية إلى ترميم صفوف الفريق بلاعبين يقدمون الإضافة الفنية، خصوصاً بعد البداية المتعثرة للفريق الأول في الجولات الثلاث من الدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك الجناح العاجي جوياجون سجلاً مميزاً خلال مسيرته الأخيرة، إذ خاض 108 مباريات نجح خلالها في المساهمة بـ44 هدفاً، بعدما سجّل 26 هدفاً، وصنع 18 هدفاً آخر، فضلاً عن صناعته 20 فرصة محققة للتسجيل.

كما تُوّج كأفضل مراوغ في الدوري البلجيكي خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026 بإجمالي 223 مراوغة ناجحة، ويصل جوياجون وهو في جاهزية تامة، ومن المتوقع مشاركته في لقاء الفريق المقبل ضد النصر.

وعلى الجانب الآخر، يملك المدافع الإكوادوري الشاب جاير كولاهوازو بنية جسدية قوية بطول يصل إلى 196 سم، ما يمنحه القدرة في التعامل مع الكرات العرضية والثابتة.

وشارك كولاهوازو في 49 مباراة، أسهم في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، وسجل هدفين وصنع هدفاً آخر، إلى جانب تفوقه الميداني بتسجيل 44 تدخلاً دفاعياً، و64 اعتراضاً للكرات، وكسب 87 صراعاً هوائياً.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مارتينيلي على أعتاب الهلال... اتفاق شفهي يتجاوز 65 مليون يورو

اقترب الهلال من حسم التعاقد مع جناح آرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي (رويترز)
اقترب الهلال من حسم التعاقد مع جناح آرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي (رويترز)
TT
TT

مارتينيلي على أعتاب الهلال... اتفاق شفهي يتجاوز 65 مليون يورو

اقترب الهلال من حسم التعاقد مع جناح آرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي (رويترز)
اقترب الهلال من حسم التعاقد مع جناح آرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي (رويترز)

اقترب الهلال خطوة كبيرة من حسم التعاقد مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق شفهي على حزمة مالية تتجاوز 65 مليون يورو (نحو 284 مليون ريال)، لتنتقل الصفقة إلى مرحلة حسم الشروط الشخصية مع اللاعب قبل إجراء الفحص الطبي والتوقيع الرسمي.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، الأربعاء، أن وكيل مارتينيلي دخل مجدداً في اتصالات مباشرة مع الهلال بهدف إغلاق الاتفاق على الشروط الشخصية وإتمام الانتقال، مشيراً إلى أن آرسنال بات مستعداً لمنح اللاعب الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي بمجرد التوصل إلى اتفاق بين النادي السعودي وممثلي البرازيلي.

ويمثل ذلك التطور الأهم في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، بعدما أكد رومانو، الثلاثاء، أن الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية بين الناديين، وأن قيمة الحزمة المالية ستتجاوز 65 مليون يورو، قبل أن يكشف الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق شفهي بشأنها.

وبذلك يكون الهلال قد حسم الجزء المتعلق بالتفاوض مع آرسنال بصورة مبدئية، فيما أصبح القرار النهائي مرتبطاً بمارتينيلي وممثليه وإنهاء تفاصيل العقد الشخصي، قبل الانتقال إلى الفحص الطبي والإجراءات الرسمية.

وكانت «سكاي سبورتس» قد كشفت، الثلاثاء، عن تحقيق الهلال وآرسنال تقدماً في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن مارتينيلي يدرس الانتقال إلى النادي السعودي بجدية. كما أفادت بأن الاتفاق المتوقع يتضمن بنداً يمنح آرسنال 20 في المائة من أرباح أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

وبالتوازي مع المفاوضات بين الناديين، قدّم الهلال عرضاً مالياً كبيراً لإقناع الدولي البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذ كشفت «سي بي إس سبورتس» أن النادي مستعد لمنحه راتباً يتجاوز 20 مليون يورو سنوياً (نحو 87 مليون ريال)، إضافة إلى المكافآت.

وكانت معلومات «سي بي إس سبورتس»، المنشورة الاثنين، قد أشارت إلى وجود فارق يبلغ نحو 8 ملايين يورو بين الهلال وآرسنال في تقييم الصفقة، قبل أن تتسارع المفاوضات ويؤكد رومانو لاحقاً الوصول إلى اتفاق شفهي على حزمة تتجاوز 65 مليون يورو.

ويأتي انفتاح مارتينيلي على الانتقال إلى الهلال بعد رفضه في وقت سابق من الشهر الحالي الانتقال إلى غلاطة سراي التركي، الذي تقدم بعرض بلغت قيمته نحو 45 مليون يورو (نحو 196 مليون ريال)، إذ أبلغ ممثلو اللاعب آرسنال حينها بعدم رغبته في الانتقال إلى النادي التركي.

وتغير وضع الجناح البرازيلي داخل آرسنال في بداية الموسم الحالي، بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباراتيه الرسميتين الأوليين، في مؤشر على تراجع موقعه ضمن خيارات المدرب ميكيل أرتيتا، بالتزامن مع تصاعد المفاوضات بشأن مستقبله.

ويبلغ مارتينيلي 25 عاماً، وانضم إلى آرسنال من إيتوانو البرازيلي عام 2019، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية خلال المواسم التالية. ويرتبط بعقد مع النادي اللندني حتى صيف 2027، مع امتلاك آرسنال خيار تمديده عاماً إضافياً.

وخاض البرازيلي 278 مباراة مع آرسنال وسجل 62 هدفاً، فيما تراجع حضوره خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فتح الباب أمام رحيله في سوق الانتقالات الحالية.

وتأتي صفقة مارتينيلي ضمن تحركات الهلال لتعزيز خياراته الهجومية في الأيام الأخيرة من السوق، في وقت يواصل فيه النادي السعودي العمل على ملفات هجومية أخرى.

وباتت الصفقة الآن أمام مرحلتها الحاسمة؛ فبعد الاتفاق الشفهي بين الهلال وآرسنال على حزمة تتجاوز 65 مليون يورو (نحو 284 مليون ريال)، تتركز المحادثات على الاتفاق الشخصي مع مارتينيلي، على أن يسمح آرسنال للاعب بإجراء الفحص الطبي فور حسم تلك التفاصيل، تمهيداً للتوقيع والإعلان الرسمي.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية