«أخضر الشابات» يعسكر في الخبر

أعلنت لجنة انتخابات «مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم» في دورته الـ6، الأربعاء، القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية «المجلس»، بعد استكمال مراحل الطعون والتظلمات وانتهاء المدة المحددة لانسحاب المترشحين، وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات؛ المعلن في 16 يوليو (تموز) الماضي.

وضمت القائمة النهائية بدر الرزيزاء مرشحاً لمنصب الرئيس، ولؤي مشعبي مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب 7 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم: لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس كوارد، وجيرارد رودي.

وكانت «اللجنة» قد أعلنت في 8 أغسطس (آب) الحالي القائمة الأولية للمترشحين، أعقبه بدء المدة المحددة لتقديم الطعون والتظلمات أمام «مركز التحكيم الرياضي السعودي» خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الحالي، حيث نظر «المركز» في الطعون والتظلمات المقدمة، وأصدر أحكامه بشأنها، التي تضمنت قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وفقاً لما ورد في بيان «اللجنة».

وعقب انتهاء مرحلة الطعون والتظلمات، استكملت «اللجنة» الإجراءات المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات، حيث انتهت الثلاثاء 25 أغسطس المدة المحددة لانسحاب المترشحين، دون أن تتلقى «اللجنة» أي طلب انسحاب.

واستناداً إلى اختصاصات «لجنة الانتخابات»، المنصوص عليها في «المادة الـ8» من «لائحة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم»، التي تنص «الفقرة الـ5» منها على «اعتماد القوائم الأولية والنهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بعد دراستها والتأكد من استيفائها كامل الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة»، فقد اعتمدت «اللجنة» القائمةَ النهائية للمترشحين لانتخابات «مجلس إدارة الاتحاد» في الدورة الـ6.

قائمة الرزيزاء مرشحة وحيدة لرئاسة «مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي» (الشرق الأوسط)

ومن المقرر أن تُعقد «الجمعية العمومية غير العادية» لـ«الاتحاد السعودي لكرة القدم» يوم الأحد المقبل 30 أغسطس، في مدينة الرياض.

يذكر أن «اللجنة» استبعدت سابقاً القائمة الانتخابية الثانية برئاسة شاكر العصيمي بالكامل، لعدم استيفائها الشروط، استناداً إلى «المادة (26/ 4)» الخاصة بالتزكيات؛ إذ قدم تزكيات من خارج الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، و«المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي»، الخاصة باللغة الإنجليزية وغياب الخبرة.

كما استبعدت القائمة الثالثة برئاسة خالد الغامدي، بعد عدّ ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق «المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي».

واستبعدت «اللجنة» كذلك أحمد الوداعي، بعدما عدّت ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق «المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي»، بينما قبلت بقية أعضاء قائمته. وكذلك قائمة فهد الغفيلي، بعد عدّ ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق «المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي».

وشمل الاستبعاد أيضاً قائمة حاتم خيمي، بعدما عدّت «اللجنة» ترشحه للرئاسة غير مستوفٍ وفق «المادة (33/ 2)» من «النظام الأساسي».