مدرب نيوم: خسارتنا من القادسية ليست نهاية الطريق... سأغير التشكيلة أمام الرياض

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن خسارة فريقه أمام القادسية لن تكون نهاية الطريق، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب إظهار ردة فعل قوية، واستمرار العمل من أجل تحقيق طموحات النادي وتقديم المستوى المأمول لجماهيره.

وقال غالتييه خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الرياض: «خسارة مباراة القادسية ليست نهاية الطريق، والفوز في أي مباراة ليس إنجازاً بحد ذاته. قدمنا مستوى مميزاً أمام القادسية، وما زلنا نحارب من أجل طموحنا هذا الموسم وتقديم كل ما هو مأمول لجماهيرنا».

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن المشكلة التي ظهرت أمام القادسية تمثلت في عدم استثمار الفرص، خصوصاً في الثلث الهجومي، موضحاً: «في آخر 30 متراً لا بد من ترجمة الفرص، ونحتاج إلى التوفيق في اللمسة الأخيرة».

️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-خسارة مباراة القادسية ليست نهاية الطريق، و فوزنا في أي مباراة ليس إنجازاً، قدمنا مستوى مميز أمام القادسية ولازلنا نحارب على الطموح هذا الموسم وتقديم كل ما هو مأمول لجماهيرنا، و في آخر 30 متر لا بد من ترجمة الفرص والتوفيق... pic.twitter.com/OXrgdvrau9 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 26, 2026

وعن منافسه المقبل، أوضح غالتييه أنه تابع مواجهة الرياض أمام الشباب، وقال: «شاهدت مباراة الرياض أمس أمام الشباب، ورغم تأخرهم منذ الدقيقة 35 قدموا مستوى جيداً، وترتيبهم لا يعكس المستويات التي يقدمونها، وهو فريق جيد».

ويستهدف نيوم استعادة توازنه سريعاً أمام الرياض، إذ شدد غالتييه على أهمية التعامل مع الخسارة بوصفها اختباراً حقيقياً لشخصية الفريق، قائلاً: «تركيزنا في المباراة القادمة على ردة الفعل المميزة لفريقنا، ولا بد من التضامن مع الجميع. وجه الفريق الحقيقي يظهر بعد الخسارة».

ولفت مدرب نيوم إلى صعوبة المرحلة الحالية في ظل توالي المباريات، مؤكداً أهمية الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بدنياً، وقال: «هذه الفترة المباريات متتالية، ويجب على اللاعبين الاستشفاء والتركيز على النوم والغذاء وشرب الماء، ولدينا جهاز طبي مميز».

وكشف غالتييه أن المواجهة ستشهد تغييرات في التشكيلة، مع توجه الفريق للعب بأسلوب هجومي، وقال: «سنلعب بأسماء جديدة، وسنلعب بطريقة تميل إلى الهجوم ومشابهة للمباريات الثلاث الأولى».

️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-المباراة المقبلة تركيزنا فيها على ردة الفعل المميزة لفريقنا، ولا بد من التضامن مع الجميع كمجموعة، ووجه الفريق الحقيقي يظهر بعد الخسارة، وهذه الفترة المباريات متتالية ويجب على اللاعبين الاستشفاء والتركيز على النوم والغذاء... pic.twitter.com/WyjRg5tFFE — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 26, 2026

وتطرق المدرب الفرنسي إلى الفارق بين الموسم الحالي والماضي من حيث ضغط المباريات، موضحاً أن نيوم خاض حتى الآن خمس مباريات، مقارنة بمباراة واحدة فقط في الفترة ذاتها من الموسم الماضي، ما يفرض تحديات إضافية على المجموعة.

وفي الجانب الطبي، أكد غالتييه غياب سعيد بن رحمة وعبد العزيز العثمان حتى فترة التوقف الدولي، مشيراً إلى أن الإصابات أصبحت تحدياً مشتركاً بين الأندية بسبب كثافة جدول المباريات، وقال: «مع الأسف لن يشارك سعيد بن رحمة وعبد العزيز العثمان، وسيغيبان حتى فترة التوقف الدولي. كل الأندية تعاني من الإصابات بسبب ضغط المباريات».

ويدخل نيوم مواجهة الرياض بطموح العودة إلى النتائج الإيجابية، وسط رغبة من الجهاز الفني في إعادة الفريق إلى المسار الذي ظهر عليه في بداية الموسم، مع الاعتماد على عناصر جديدة ومنح الجانب الهجومي مساحة أكبر، في اختبار جديد لشخصية الفريق بعد أول تعثر أمام القادسية.