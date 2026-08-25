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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: تعادل مثير بين الرياض والشباب

جانب من مواجهة الشباب والرياض (تصوير: مشعل القدير)
جانب من مواجهة الشباب والرياض (تصوير: مشعل القدير)
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الدوري السعودي: تعادل مثير بين الرياض والشباب

جانب من مواجهة الشباب والرياض (تصوير: مشعل القدير)
جانب من مواجهة الشباب والرياض (تصوير: مشعل القدير)

سجل محمود حسن (تريزيغيه) هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة ليساعد عشرة من لاعبي الرياض على التعادل 3-3 مع مضيفه الشباب في مباراة مثيرة ومتقلبة بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

وحصد الرياض أول نقطة له في المسابقة بعد خسارتين، فيما رفع الشباب رصيده إلى نقطتين.

وافتتح الجناح المصري المنضم إلى الرياض هذا الصيف التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يدرك جوش براونهيل التعادل لصاحب الأرض بعد أربع دقائق.

ووضع البرتغالي لياندرو أنتونيس الرياض في الدقيقة في الدقيقة 41 بتسديدة من مسافة قريبة، لكن الشباب تعادل مجدداً في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق قائده يانيك كاراسكو. واستغل تيدي أوكو تمريرة من تريزيغيه في الدقيقة 57 ليعيد الرياض للمقدمة مجدداً.

وأكمل الرياض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد القادر كيتا ببطاقة حمراء مباشرة بعد مرور ساعة من اللعب، بعد تدخل عنيف في وسط الملعب على أحد لاعبي الشباب.

وبينما دافع الرياض في محاولة للخروج بانتصاره الأول هذا الموسم، رد كاراسكو بتسجيل هدف التعادل من ركلة حرة قبل تسع دقائق على النهاية.

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مدرب الرياض: قلة التركيز وراء الأهداف التي استقبلناها

ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: مشعل القدير)
ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الرياض: قلة التركيز وراء الأهداف التي استقبلناها

ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: مشعل القدير)
ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: مشعل القدير)

أبدى ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، فخره بالمستوى والشخصية التي أظهرها فريقه أمام الشباب، مؤكداً أن فريقه كان يستحق تحقيق الفوز، فيما أرجع استقبال الأهداف إلى غياب التركيز وليس إلى ضعف في التنظيم الدفاعي.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي: «أنا فخور جداً بفريقي، وكل لاعب في الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه. أظهرنا شخصية جيدة وكنا نستحق الفوز».

وأضاف: «عندما تحدثت عن الشخصية، فأنا أقصد شخصية الفريق، وهذه هي الشخصية التي أريدها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الأولوية في المرحلة المقبلة بين الحفاظ على الفاعلية الهجومية وتحسين التنظيم الدفاعي، بعدما سجل الرياض 3 أهداف أمام الشباب لكنه استقبل مثلها، ووصل عدد الأهداف التي استقبلها إلى 11 هدفاً خلال أول 3 مباريات في الدوري، قال دولاك: «استقبلنا بعض الأهداف بسبب عدم التركيز وأخطاء تحدث في كرة القدم، وهذه هي المشكلة التي عليّ حلها».

وأضاف: «الأهداف التي استقبلناها لم تكن بسبب ضعف دفاعي، وإنما بسبب قلة تركيز اللاعبين، والمشكلة التي عليّ حلها هي تركيز اللاعبين في المباراة».

وعن تبديل اللاعب أنتوني، أوضح مدرب الرياض: «اللاعب أنتوني هو من طلب التبديل».

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باباس: أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام النصر

الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)
الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)
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باباس: أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام النصر

الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)
الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)

اعترف الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، بإحباطه من خسارة فريقه أمام النصر 2-3، بعدما تقدم بهدفين وسيطر على مجريات المباراة قبل أن يفقد تقدمه في الشوط الثاني.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «محبط جداً من النتيجة، تقدمنا بهدفين وسيطرنا، ولكن للأسف ما حدث في الشوط الثاني والخسارة أمر محبط».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن أسباب الخسارة رغم التقدم، وما الذي حدث للفريق بين الشوطين، قال: «لا أعلم ماذا حدث، ولماذا تراجع الأداء. قد يكون الأمر متعلقاً بالجانب البدني أو بشيء آخر، وعلينا دراسة ما حدث من سيناريو وتصحيح الوضع في المباريات المقبلة».

وأضاف: «أتحمل مسؤولية ما حدث، وأجريت تغييرات نتيجة ظروف معينة، بعضها كان اضطرارياً، مثل ياسر الشمري، وهذا أثر في مستوى الأداء. وفي النهاية لا يمكن أن نقلل من قوة النصر وانسجامه، خصوصاً أنه حامل لقب الموسم الماضي».

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مليون يورو يفصل فنربخشة والهلال عن اتفاق إعارة أكشيشيك

المدافع التركي يوسف أكشيشيك (نادي الهلال)
المدافع التركي يوسف أكشيشيك (نادي الهلال)
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مليون يورو يفصل فنربخشة والهلال عن اتفاق إعارة أكشيشيك

المدافع التركي يوسف أكشيشيك (نادي الهلال)
المدافع التركي يوسف أكشيشيك (نادي الهلال)

اقترب فنربخشة من استعادة المدافع التركي يوسف أكشيشيك، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، في ظل استمرار المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً لموقع «سبور إكس» التركي، الثلاثاء، يعمل فنربخشة على تعزيز مركز قلب الدفاع بعد رحيل جايدن أوسترولده، ووضع مدربه إسماعيل كارتال المدافع البالغ من العمر 20 عاماً ضمن خياراته لتعزيز الفريق.

وأفاد التقرير بأن الهلال منفتح على إعارة أكشيشيك، بعدما غاب اللاعب عن قائمة الفريق في أول مباراتين بالدوري بسبب عدد اللاعبين الأجانب، فيما لم يتلق النادي السعودي حتى الآن عرضاً للاعب بخلاف عرض فنربخشة.

وتتركز المفاوضات حالياً حول كيفية تقاسم راتب اللاعب بين الناديين، إذ يتقاضى أكشيشيك 6 ملايين يورو سنوياً، ما يعادل نحو 7 ملايين دولار (26.2 مليون ريال).

ويرغب فنربخشة في أن يتحمل الهلال ما لا يقل عن نصف راتب اللاعب، أي 3 ملايين يورو، نحو 3.5 مليون دولار (13.1 مليون ريال)، في حين أبدى الهلال استعداده لتحمل مليوني يورو، نحو 2.3 مليون دولار (8.7 مليون ريال).

وبذلك يبلغ الفارق بين الناديين مليون يورو، نحو 1.2 مليون دولار (4.4 مليون ريال)، وهو العائق المتبقي أمام الوصول إلى اتفاق بشأن الإعارة.

وتتواصل المحادثات بين الهلال وفنربخشة، على أن يتوجه أكشيشيك إلى إسطنبول لتوقيع عقده مع النادي التركي في حال توصل الطرفان إلى حل وسط بشأن توزيع راتبه.

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