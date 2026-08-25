الدوري السعودي: تعادل مثير بين الرياض والشباب

سجل محمود حسن (تريزيغيه) هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة ليساعد عشرة من لاعبي الرياض على التعادل 3-3 مع مضيفه الشباب في مباراة مثيرة ومتقلبة بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

وحصد الرياض أول نقطة له في المسابقة بعد خسارتين، فيما رفع الشباب رصيده إلى نقطتين.

وافتتح الجناح المصري المنضم إلى الرياض هذا الصيف التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يدرك جوش براونهيل التعادل لصاحب الأرض بعد أربع دقائق.

ووضع البرتغالي لياندرو أنتونيس الرياض في الدقيقة في الدقيقة 41 بتسديدة من مسافة قريبة، لكن الشباب تعادل مجدداً في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق قائده يانيك كاراسكو. واستغل تيدي أوكو تمريرة من تريزيغيه في الدقيقة 57 ليعيد الرياض للمقدمة مجدداً.

وأكمل الرياض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد القادر كيتا ببطاقة حمراء مباشرة بعد مرور ساعة من اللعب، بعد تدخل عنيف في وسط الملعب على أحد لاعبي الشباب.

وبينما دافع الرياض في محاولة للخروج بانتصاره الأول هذا الموسم، رد كاراسكو بتسجيل هدف التعادل من ركلة حرة قبل تسع دقائق على النهاية.