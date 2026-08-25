عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:46 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الكشف عن مسار التأهل لـ«كأس كونكاكاف الذهبية 2027» بمشاركة السعودية

تشكيلة المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر في «كأس العالم 2026» (حساب المنتخب السعودي)
تشكيلة المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر في «كأس العالم 2026» (حساب المنتخب السعودي)
TT
TT

الكشف عن مسار التأهل لـ«كأس كونكاكاف الذهبية 2027» بمشاركة السعودية

تشكيلة المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر في «كأس العالم 2026» (حساب المنتخب السعودي)
تشكيلة المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر في «كأس العالم 2026» (حساب المنتخب السعودي)

أعلن «اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)» مسار التأهل إلى «كأس الكونكاكاف الذهبية 2027»، التي تقام خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2027 بمشاركة 16 منتخباً، بينها المنتخب السعودي بصفته ضيفاً.

وتتأهل 8 منتخبات مباشرة إلى البطولة عبر النسخة الخامسة من «دوري أمم الكونكاكاف»، بواقع 4 منتخبات من الفائزين في مواجهات دور الـ8 بالمستوى الأول، و4 من متصدري مجموعات المستوى الثاني.

وتحجز 7 منتخبات أخرى مقاعدها من خلال الدور التمهيدي، فيما تكتمل قائمة المشاركين بالمنتخب السعودي، الذي يظهر في البطولة بصفته ضيفاً لثاني مرة على التوالي بعد مشاركته في «نسخة 2025».

وتضم منافسات «دوري أمم الكونكاكاف» 41 منتخباً موزعة على 3 مستويات، وتقام مبارياتها خلال فترات التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وفي المستوى الأول، تتأهل المنتخبات الـ4 الفائزة في مواجهات دور الـ8 مباشرة إلى «الكأس الذهبية»، بينما تنتقل المنتخبات الخاسرة إلى الدور التمهيدي.

كما تتأهل إلى الدور التمهيدي المنتخبات التي تحتل المركزين الـ3 والـ4 في مجموعات المستوى الأول، إلى جانب أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في المستوى الثاني، فيما تحصل منتخبات أخرى على فرصة إضافية من خلال ملحق يقام في نوفمبر 2026.

ويضم الملحق 8 منتخبات تتنافس في 4 مواجهات بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل المنتخبات الـ4 الفائزة إلى الدور التمهيدي لـ«الكأس الذهبية».

ويقام الدور التمهيدي في مارس (آذار) 2027 بمشاركة 14 منتخباً تتنافس في 7 مواجهات ذهاباً وإياباً، لحسم المقاعد الـ7 الأخيرة في النهائيات.

وبذلك، تضم «كأس الكونكاكاف الذهبية 2027» 4 منتخبات متأهلة من دور الـ8 لـ«دوري الأمم»، و4 من متصدري مجموعات المستوى الثاني، و7 عبر الدور التمهيدي، إلى جانب السعودية منتخباً ضيفاً.

و«نسخة 2027» هي الـ19 من البطولة القارية التي تقام كل عامين.

مواضيع
بطولة كأس القارات أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

26 أغسطس موعداً لمباراة الأهلي و«بطل أوقيانوسيا» في كأس القارات

رياضة سعودية الأهلي سيمثل آسيا بصفته بطلاً للنخبة (تصوير: محمد المانع)

26 أغسطس موعداً لمباراة الأهلي و«بطل أوقيانوسيا» في كأس القارات

تقرر أن يلتقي الأهلي السعودي «بطل آسيا» مع «بطل أوقيانوسيا» يوم 26 أغسطس (آب) 2026.

بدر بالعبيد (الرياض )
رياضة سعودية اليوناني دونيس قال إنه سيبنى فريقاً مقاتلاً (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

دونيس: أريد منتخباً شغوفاً في كأس العالم 2026

أكد دونيس مدرب المنتخب السعودي أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل التدريجي لبناء منتخب تنافسي قادر على القتال بكأس العالم 2026، مشدداً على أهمية منح اللاعبين الثقة

سلطان الصبحي (الرياض ) عبد العزيز الصميلة (الرياض )
رياضة عالمية لحظة تتويج سان جيرمان باللقب العالمي (تصوير: بشير صالح)
رياضة عالمية

إنريكي: أهدي لقب «كأس القارات» لجماهير سان جيرمان

قال لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أنهم سيسعون للحفاظ على مسيرتهم المتوازنة في السعي لحصد المزيد من البطولات. وذلك عقب تتويجهم بكأس القارات. …

فهد العيسى (الدوحة) علي العمري (الدوحة)
رياضة عالمية لاعبو سان جيرمان خلال تتويجهم باللقب (تصوير: بشير صالح)
رياضة عالمية

سان جيرمان يتوج عامه الاستثنائي بـ«كأس القارات»

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس القارات للأندية.

فهد العيسى (الدوحة)
رياضة عالمية من المباراة التي جمعت فلامنغو وكروز أزول المكسيكي (تصوير: سعد العنزي)
رياضة عالمية

كأس القارات: فلامنغو يضرب موعداً مع بيراميدز في نصف النهائي

ساهمت ثنائية جورجيان دي أرسكايتا في فوز فلامنغو البرازيلي على كروز أزول المكسيكي 2 - 1، الأربعاء، ليضرب موعداً مع بيراميدز المصري.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الرياضة رياضة سعودية

إطلاق مرحلة الحجز المبكر لتذاكر جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2027

أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة (الاتحاد السعودي للسيارات)
أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة (الاتحاد السعودي للسيارات)
TT
TT

إطلاق مرحلة الحجز المبكر لتذاكر جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2027

أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة (الاتحاد السعودي للسيارات)
أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة (الاتحاد السعودي للسيارات)

أطلقت شركة «رياضة المحركات السعودية»، الجهة المسوقة لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، اليوم الثلاثاء، مرحلة الحجز المبكر للسباق الذي سيقام في عام 2027، على أن يُعلن عن موعده رسمياً خلال هذا العام، لتمنح الجماهير أول فرصة لحجز تذاكرهم بأفضل الأسعار المتاحة قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق.

ومنذ انضمامها إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا1 أصبحت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز في الوقت ذاته قدرة المملكة العربية السعودية على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

وبفضل البنية التحتية المتطورة، والخبرات التشغيلية المتراكمة، والالتزام طويل الأمد بتطوير الرياضة، رسخت المملكة مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة أبرز فعاليات رياضة المحركات، وتواصل تعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وتعود جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 إلى حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لتجمع مجدداً نخبة السائقين، والفرق، والجماهير من مختلف أنحاء العالم في عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمنافسات الرياضية رفيعة المستوى، والفعاليات الترفيهية، والتجارب الجماهيرية المميزة على ضفاف البحر الأحمر. ويمثل إطلاق مبيعات تذاكر الحجز المبكر أول فرصة للجماهير لضمان حجز مقاعدهم في أحد أكثر الأحداث الرياضية ترقباً في المنطقة.

ويستفيد المشترون خلال هذه المرحلة من عروض بنسبة 15 في المائة على باقات الأيام الثلاثة ضمن جميع فئات التذاكر، وبنسبة 10 في المائة على باقات صالات الضيافة المتميزة.

وسيكون بإمكان الجماهير الاختيار من بين مجموعة متنوعة من فئات التذاكر، والتي توفر لكل منها تجربة مشاهدة مختلفة. إضافة إلى تذاكر الدخول العام.

مواضيع
الرياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات جدة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ريندرز يستعيد «الحلقة الأولى» مع القادسية ويأمل في سيناريو مختلف عن سيتي

ريندرز يسجل في أول مشاركة أساسية مع القادسية (حساب اللاعب)
ريندرز يسجل في أول مشاركة أساسية مع القادسية (حساب اللاعب)
TT
TT

ريندرز يستعيد «الحلقة الأولى» مع القادسية ويأمل في سيناريو مختلف عن سيتي

ريندرز يسجل في أول مشاركة أساسية مع القادسية (حساب اللاعب)
ريندرز يسجل في أول مشاركة أساسية مع القادسية (حساب اللاعب)

استهل الهولندي تيجاني ريندرز موسمه الجديد مع القادسية بصورة مألوفة، بعدما سجل في أول مشاركة له أساسياً، مكرراً ما فعله قبل عام بقميص مانشستر سيتي، لكنه يأمل هذه المرة أن تحمل بقية «الحلقات» سيناريو مختلفاً عن تجربته في الدوري الإنجليزي.

وكان ريندرز قد سجل أمام وولفرهامبتون واندرارز في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وكتب حينها عبر منصة «إكس»: «الموسم الأول... الحلقة الأولى».

لكن الحلقة الثانية تأخرت كثيراً، إذ انتظر لاعب ميلان السابق حتى الجولة 14 ليسجل هدفه الثاني في الدوري، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى خلال 28 مباراة خاضها في المسابقة المحلية مع مانشستر سيتي، ما جعل منشوره الأول مادة للسخرية بين الجماهير.

وبعد انتقاله إلى القادسية، أعاد ريندرز إحياء عبارته الشهيرة، عقب تسجيله هدف التقدم في الفوز 2-0 خارج ملعبه على نيوم، الاثنين.

وكتب اللاعب الهولندي عبر «إكس»: «بدا وكأن العرض أُلغي، لكن الأحداث تغيرت تماماً... تم نقل الشبكة فقط. الموسم الثاني، الحلقة الأولى».

ولم يقتصر تأثير ريندرز على التسجيل، إذ لعب دوراً بارزاً في ضبط إيقاع وسط ملعب القادسية من خلال تمريراته وتحركاته بين الخطوط، إضافة إلى مساهمته في صناعة الفرص. وكاد أن يصنع الهدف الثالث عندما أرسل تمريرة بينية إلى تركي العمار قرب نهاية المباراة، لكن الجناح البديل لم يستغل الفرصة.

وجاء انتقال ريندرز إلى القادسية مفاجئاً بعد موسم واحد فقط مع مانشستر سيتي، لكنه كشف أنه استشار والده وزوجته قبل اتخاذ القرار، وأنهما نصحاه بقبول العرض، والاستفادة من «الفرصة الرائعة للعب في الدوري السعودي».

وانضم اللاعب إلى القادسية قبل نحو أسبوع في صفقة قدرت تقارير محلية قيمتها بنحو 61 مليون يورو (71 مليون دولار)، وبدأ سريعاً رحلة التأقلم مع فريقه الجديد، إذ شارك بديلاً في الخسارة أمام الاتحاد بعد يومين فقط من انضمامه.

وقال ريندرز، الذي حصل على جائزة رجل المباراة أمام نيوم، لشبكة قنوات «ثمانية» السعودية: «كانت مباراة صعبة بسبب درجة الحرارة بالطبع. عليّ أن أتأقلم معها، أما زملائي فقد اعتادوا عليها إلى حد ما، لكنني أعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد».

ويواجه الدولي الهولندي تحدياً يتمثل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات المرتفعة في القادسية الذي افتقد خلال الموسم الماضي لاعب الوسط القادر على التحكم في إيقاع المباريات، وإمداد ثنائي الهجوم خوليان كينونيس وماتيو ريتيغي بالتمريرات الحاسمة، قبل أن ينهي الفريق الدوري في المركز الرابع.

ويعول المدرب بريندان رودجرز أيضاً على خبرة ريندرز الدولية مع المنتخب الهولندي، بعدما ساهم في بلوغ بلاده الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا 2024، خصوصاً مع استعداد القادسية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم ضمن خمسة أندية سعودية في البطولة القارية.

وقال ريندرز عن طموحات فريقه: «القادسية بالتأكيد مستعد لهذا الموسم. قدمنا عملاً رائعاً، والآن علينا مواصلة المهمة».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رياض محرز بين الشباب والاتفاق... 10 ملايين دولار راتباً سنوياً

رياض محرز (النادي الأهلي)
رياض محرز (النادي الأهلي)
TT
TT

رياض محرز بين الشباب والاتفاق... 10 ملايين دولار راتباً سنوياً

رياض محرز (النادي الأهلي)
رياض محرز (النادي الأهلي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مفاوضات جارية لانتقال الجناح الجزائري رياض محرز إلى صفوف الشباب أو الاتفاق، في ظل رغبة قوية من الناديين في الحصول على خدمات اللاعب واستمراره في الدوري السعودي، بعد ثلاثة أعوام قضاها مع الأهلي.

وحسب المصادر، تدور المفاوضات الحالية على أساس حصول محرز على راتب سنوي في حدود 10 ملايين دولار، أي نحو 37.5 مليون ريال سعودي، فيما يحاول الناديان الوصول إلى صيغة مالية تسمح بإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويقاتل الشباب من أجل الفوز بخدمات النجم الجزائري، في ظل القناعة بأنه سيمثل إضافة فنية كبيرة للفريق، فيما يبدي الاتفاق رغبة مماثلة في التعاقد معه والاستفادة من خبرته وجودته الفنية، إلا أن الوضع المالي الصعب للناديين يجعل إتمام الصفقة والحصول على خدمات اللاعب أمراً بالغ الصعوبة حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الشباب والاتفاق يضغطان من أجل الحصول على دعم برنامج الاستقطاب لإتمام الصفقة، غير أن هذه المحاولات تصطدم بامتلاء المساحة المالية المتاحة للناديين ضمن البرنامج، وهو ما يعطل التوصل إلى صيغة نهائية رغم استمرار التحركات.

وتجري في الوقت الحالي مفاوضات مع محرز للبحث عن طريقة تتيح له الاستمرار في الدوري السعودي، في ظل رغبة في عدم خسارة أحد أبرز نجوم المسابقة، خصوصاً أنه يعد من بين أهم خمسة لاعبين حضروا في الدوري السعودي منذ عام 2023، قياساً بتأثيره الفني وما قدمه خلال تجربته مع الأهلي.

وقضى محرز ثلاثة أعوام بقميص الأهلي، وترك خلالها بصمة بارزة مع الفريق، وأسهم في قيادته إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، في إنجازين كبيرين للنادي السعودي، إلى جانب حضوره بوصفه أحد أبرز الأسماء الفنية في المسابقة خلال المواسم الماضية.

وتجعل القيمة الفنية لمحرز مسألة بقائه في الدوري السعودي محل اهتمام، فيما تسابق الأطراف المعنية الوقت للوصول إلى صيغة مالية يمكن من خلالها إتمام انتقاله، سواء إلى الشباب أو الاتفاق، من دون تجاوز المساحات المالية المحددة.

وحسب المصادر، تبقى رغبة الناديين في ضم محرز قائمة وقوية، إلا أن العامل المالي يمثل العقبة الكبرى أمام الصفقة في الوقت الراهن، مما يجعل الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات حاسمة في تحديد ما إذا كان النجم الجزائري سيواصل مسيرته في الدوري السعودي، وأي القميصين سيرتديه في المرحلة المقبلة.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي الرياضة السعودية