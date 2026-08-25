الكشف عن مسار التأهل لـ«كأس كونكاكاف الذهبية 2027» بمشاركة السعودية

أعلن «اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)» مسار التأهل إلى «كأس الكونكاكاف الذهبية 2027»، التي تقام خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2027 بمشاركة 16 منتخباً، بينها المنتخب السعودي بصفته ضيفاً.

وتتأهل 8 منتخبات مباشرة إلى البطولة عبر النسخة الخامسة من «دوري أمم الكونكاكاف»، بواقع 4 منتخبات من الفائزين في مواجهات دور الـ8 بالمستوى الأول، و4 من متصدري مجموعات المستوى الثاني.

وتحجز 7 منتخبات أخرى مقاعدها من خلال الدور التمهيدي، فيما تكتمل قائمة المشاركين بالمنتخب السعودي، الذي يظهر في البطولة بصفته ضيفاً لثاني مرة على التوالي بعد مشاركته في «نسخة 2025».

وتضم منافسات «دوري أمم الكونكاكاف» 41 منتخباً موزعة على 3 مستويات، وتقام مبارياتها خلال فترات التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وفي المستوى الأول، تتأهل المنتخبات الـ4 الفائزة في مواجهات دور الـ8 مباشرة إلى «الكأس الذهبية»، بينما تنتقل المنتخبات الخاسرة إلى الدور التمهيدي.

كما تتأهل إلى الدور التمهيدي المنتخبات التي تحتل المركزين الـ3 والـ4 في مجموعات المستوى الأول، إلى جانب أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في المستوى الثاني، فيما تحصل منتخبات أخرى على فرصة إضافية من خلال ملحق يقام في نوفمبر 2026.

ويضم الملحق 8 منتخبات تتنافس في 4 مواجهات بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل المنتخبات الـ4 الفائزة إلى الدور التمهيدي لـ«الكأس الذهبية».

ويقام الدور التمهيدي في مارس (آذار) 2027 بمشاركة 14 منتخباً تتنافس في 7 مواجهات ذهاباً وإياباً، لحسم المقاعد الـ7 الأخيرة في النهائيات.

وبذلك، تضم «كأس الكونكاكاف الذهبية 2027» 4 منتخبات متأهلة من دور الـ8 لـ«دوري الأمم»، و4 من متصدري مجموعات المستوى الثاني، و7 عبر الدور التمهيدي، إلى جانب السعودية منتخباً ضيفاً.

و«نسخة 2027» هي الـ19 من البطولة القارية التي تقام كل عامين.