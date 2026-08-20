الدوري السعودي: هلال إنزاغي يضرب بالثلاثة ويتصدر «مؤقتاً»

واصل الهلال انطلاقته المثالية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه المستحق على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من البطولة، رافعاً رصيده إلى ستة نقاط بعدما افتتح مشواره بالفوز على الفيصلي 4/2، في حين بقي الفيحاء بلا نقاط بعد الخسارة الثانية.

وافتتح الهلال ثلاثيته بعدما أطلق الهولندي كريسينسيو سمرفيل تسديدة قوية ارتدت من يد أورلاندو موسكيرا، ⁠حارس الفيحاء، ليتابعها سيرجي سافيتش ‌في الشباك بالدقيقة الـ​31.

وعزز سلطان ‌مندش النتيجة عندما تلقى ‌تمريرة طويلة متقنة من كاليدو كوليبالي ليراوغ أحد مدافعي الفيحاء ويسدد في الزاوية الضيقة ‌من مدى قريب في الدقيقة الأولى من الشوط ⁠الثاني.

وأهدر ⁠سمرفيل ركلة جزاء للهلال في الدقيقة الـ80 لتستمر النتيجة على حالها. لكن ناصر الدوسري ضاعف النتيجة إلى 3 - صفر للضيوف قبل النهاية بدقيقتين عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة أرضية زاحفة تصدى لها موسكيرا ​لتعود للدوسري ​ليضع الكرة في سقف المرمى.