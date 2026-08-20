قادري يراهن على صفقة دياكيتي مع الحزم

أعلن نادي الحزم تعاقده رسمياً مع المهاجم المالي الشاب أبو بكر دياكيتي لتدعيم خط هجوم الفريق.

ويبلغ دياكيتي من العمر 19 عاماً، وتعد تجرِبة اللعب في صفوف الترجي الرياضي التونسي من أبرز المحطات الكروية في مسيرته، حيث يُراهن الجهاز الفني للحزم بقيادة جلال قادري على قدرات اللاعب الشاب لإحداث الفارق وإضافة حلول هجومية فعالة للفريق في الاستحقاقات القادمة.

وكان قادري أكد على أهمية المواجهة القادمة أمام الدرعية في منافسات الدوري، مشدداً على الجاهزية المعنوية والفنية العالية للكتيبة الحزماوية.

وعبر قادري عن ثقته الكبيرة في عناصر الفريق لتقديم أداء يليق بتطلعات النادي وجماهيره العريضة.

وقال قادري عن المواجهة: ما زلنا في بداية الدوري وفريقنا نجح في آخر مباراة بالعودة بفوز ثمين من خارج أرضنا، وهو ما يعطينا دافعاً إيجابياً لمواصلة النتائج الطيبة.

وأضاف مدرب الحزم متحدثاً عن العودة للعب على أرضهم ودور الجماهير: اشتقنا لجماهيرنا كثيراً، وإن شاء الله كما كانوا في السنة الماضية سنداً كبيراً لنا، نتمنى أن يكونوا أكثر سنداً ودعماً معنوياً للاعبين أمام الدرعية.

وعن المنافس الدرعية، قال مدرب الحزم: لقد قاموا بانتدابات للاعبين على أعلى مستوى، لكن في المقابل ثقتي دائماً كبيرة في فريقي.

واختتم مدرب نادي الحزم حديثه قائلاً: إن شاء الله نقدم مباراة تليق باسم ومكانة فريق الحزم، وبحول الله وقدرته سنعمل على إسعاد جماهيرنا.