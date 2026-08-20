مدرب نيوم: مواجهات الدوري مختلفة عن «الكأس»

شدد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نيوم، على صعوبة مواجهة الفيصلي الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.
وقال غالتييه: تنتظرنا مباراة صعبة للغاية وتختلف عن مباراة الكأس تماماً، حيث سيلعب الفيصلي بالفريق الأساسي بعكس مباراة الكأس.
وزاد: صحيح أننا كسبنا مباراة كأس الملك لكن هذا أصبح من الماضي.
وتابع: المباراة صعبة والطقس حار، فضلاً عن إرهاق المباراة السابقة، فأكيد أننا لن نلعب مع المجموعة نفسها لكن سنركز على المباراة.
وعن غياب علاء حجي للإيقاف وعبد العزيز العثمان بسبب الإصابة، أجاب:
حجي لاعب مميز جداً خاصةً في وسط الميدان والعثمان أيضاً لاعب مهم، مع الأسف حجي موقوف والعثمان مصاب، لكننا نملك لاعبين آخرين مميزين خاصةً في دكة البدلاء، وأنا أنتظر من الفريق ككل أن يظهروا مجهوداً عالياً وتركيزاً لكي نحقق الانتصار.
وتابع غالتيه: الفيصلي لديه إمكانيات عالية جداً خاصةً في الهجوم، طبعاً بحسب خبرتي، ارتكب الفريق أخطاء كبيرة عند خسارته أمام الهلال وأعتقد أن المدرب سيقوم بتصحيحها، اجتمعت مع لاعبي فريقي وكانت الخطة واضحة وأعطيتهم بعض التعليمات.