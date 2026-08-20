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الرياضة رياضة سعودية

النصر يتعادل مع بام خاتون الإيراني آسيوياً

النصر يختتم مشواره في الدور التمهيدي الأحد أمام سسكا دوشنبه الطاجيكي (حساب النادي)
النصر يختتم مشواره في الدور التمهيدي الأحد أمام سسكا دوشنبه الطاجيكي (حساب النادي)
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النصر يتعادل مع بام خاتون الإيراني آسيوياً

النصر يختتم مشواره في الدور التمهيدي الأحد أمام سسكا دوشنبه الطاجيكي (حساب النادي)
النصر يختتم مشواره في الدور التمهيدي الأحد أمام سسكا دوشنبه الطاجيكي (حساب النادي)

واصل فريق النصر للسيدات مشواره في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026-2027، بتعادل ثانٍ على التوالي بعدما أنهى مواجهته أمام بام خاتون الإيراني بنتيجة هدفٍ لكل منهما اليوم (الخميس) على ملعب هيسور المركزي في طاجيكستان.

وكان النصر قد استهل مشاركته في البطولة بالتعادل 2-2 أمام الاتحاد الأردني، في مباراة شهدت طرد نسرين بهلولي بعد ركلها لاعبة المنافس من دون كرة، واندلاع اشتباك بين لاعبات الفريقين، قبل أن تتمكن حصة العيسى من تسجيل هدف التعادل بعد نحو ثلاث دقائق فقط من حالة الطرد، في حين أحرزت لوفانغا الهدف الآخر للنصر.

ويختتم النصر مبارياته في الدور التمهيدي، الأحد، بمواجهة سسكا دوشنبه الطاجيكي، في لقاء تزداد أهميته بالنسبة للفريق السعودي في سباق التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة القارية.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

للمرة الثانية... ديابي يتخلف عن بعثة الاتحاد

موسى ديابي (الشرق الأوسط)
موسى ديابي (الشرق الأوسط)
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للمرة الثانية... ديابي يتخلف عن بعثة الاتحاد

موسى ديابي (الشرق الأوسط)
موسى ديابي (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن موسى ديابي لاعب الاتحاد لم يرافق بعثة الفريق المغادرة إلى الدمام لمواجهة القادسية ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وهذه المواجهة هي الثانية التي يغيب فيها الفرنسي ديابي بعد مواجهة النجمة الأخيرة في كأس الملك، وسط مفاوضات مع بايرن ليفركوزن الألماني لرغبتهم في انتقال اللاعب إلى صفوفهم.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة حسم مستقبل اللاعب بصفة نهائية.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الهلال» يعلن رحيلاً نهائياً لكانسيلو... وانتقاله لـ«برشلونة»

كانسيلو مع لابورتا خلال إعارته لبرشلونة في الموسم الماضي (نادي برشلونة)
كانسيلو مع لابورتا خلال إعارته لبرشلونة في الموسم الماضي (نادي برشلونة)
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«الهلال» يعلن رحيلاً نهائياً لكانسيلو... وانتقاله لـ«برشلونة»

كانسيلو مع لابورتا خلال إعارته لبرشلونة في الموسم الماضي (نادي برشلونة)
كانسيلو مع لابورتا خلال إعارته لبرشلونة في الموسم الماضي (نادي برشلونة)

أعلن نادي الهلال موافقته على انتقال لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو لنادي برشلونة الإسباني بشكل نهائي، بعد أن انتهت فترة إعارته للنادي الإسباني، في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وجاء أولاً انتقال كانسيلو للنادي الإسباني بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن استبعده الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، مسبقاً من قائمة الفريق التي تشارك في المنافسات المحلية، بعد الإصابة التي تعرَّض لها النجم البرتغالي في العضلة الخلفية، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل ليسجل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بديلاً عنه في قائمة الفريق، قبل أن يتشافى كانسيلو من إصابته ويعود للمشاركة مع الهلال في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل انتقاله للنادي الإسباني مُعاراً.

وبعد نهاية فترة الإعارة، رغب الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، باستمرار كانسيلو في صفوف فريقه، مع رغبة مشتركة أيضاً من اللاعب الذي يريد مواصلة مشواره مع «البلوغرانا»، مما دفع مسؤولي النادي الإسباني إلى التعاقد معه.

يُذكر أن الهلال تعاقد مع كانسيلو، في أغسطس (آب) من عام 2024، بعقد يمتد لـ3 مواسم ينتهي في صيف عام 2027، قضى منها موسماً ونصف الموسم مع «الأزرق»، قبل أن تسمح له إدارة النادي العاصمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالانتقال لبرشلونة الإسباني بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل انتقاله بشكل نهائي، هذا الصيف.

ولعب كانسيلو، خلال الفترة التي قضاها مع الهلال، 45 مباراة، تمكَّن من تسجيل 3 أهداف فيها، في حين أسهم بصناعة 14 هدفاً.

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الرياضة رياضة سعودية

كأس الملك: لا صدامات بين الكبار في دور الـ16

مضت قرعة دور الـ16 دون أي صدامات بين الفرق الكبرى (حساب البطولة)
مضت قرعة دور الـ16 دون أي صدامات بين الفرق الكبرى (حساب البطولة)
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كأس الملك: لا صدامات بين الكبار في دور الـ16

مضت قرعة دور الـ16 دون أي صدامات بين الفرق الكبرى (حساب البطولة)
مضت قرعة دور الـ16 دون أي صدامات بين الفرق الكبرى (حساب البطولة)

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الملك عن مواجهات هادئة دون أي صدامات على صعيد الفرق الكبرى.

وسُحبت القرعة بشكل مفتوح دون مستويات محددة، كما حدث في الدور الأول (دور الـ32) التي جرى فيها تحديد مستويين بين فرق الدوري السعودي للمحترفين وفرق الدرجة الأولى.

نتيجة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الملك (حساب البطولة)

وسيواجه حامل اللقب الهلال نظيره الحزم على ملعبه بالعاصمة الرياض، فيما سيكون النصر على موعد مع الخلود في الأول بارك، ويستقبل الجبلين نظيره فريق الاتحاد بمدينة حائل، أما الأهلي فسيكون في مواجهة قوية أمام العلا.

ويستضيف التعاون نظيره الوحدة في مدينة بريدة، ويواجه الرياض نظيره الفيحاء، في حين يستقبل العروبة ضيفه الأخدود في مواجهة تحمل طابع خاصاً بالدرجة الأولى.

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