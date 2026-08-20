النصر يتعادل مع بام خاتون الإيراني آسيوياً

واصل فريق النصر للسيدات مشواره في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026-2027، بتعادل ثانٍ على التوالي بعدما أنهى مواجهته أمام بام خاتون الإيراني بنتيجة هدفٍ لكل منهما اليوم (الخميس) على ملعب هيسور المركزي في طاجيكستان.

وكان النصر قد استهل مشاركته في البطولة بالتعادل 2-2 أمام الاتحاد الأردني، في مباراة شهدت طرد نسرين بهلولي بعد ركلها لاعبة المنافس من دون كرة، واندلاع اشتباك بين لاعبات الفريقين، قبل أن تتمكن حصة العيسى من تسجيل هدف التعادل بعد نحو ثلاث دقائق فقط من حالة الطرد، في حين أحرزت لوفانغا الهدف الآخر للنصر.

ويختتم النصر مبارياته في الدور التمهيدي، الأحد، بمواجهة سسكا دوشنبه الطاجيكي، في لقاء تزداد أهميته بالنسبة للفريق السعودي في سباق التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة القارية.