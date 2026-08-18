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الرياضة رياضة سعودية

كأس الملك: النصر يكسب الدرعية برباعية… ويحجز مقعده في الـ16

فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
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كأس الملك: النصر يكسب الدرعية برباعية… ويحجز مقعده في الـ16

فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)

قلب النصر تأخره المبكر أمام الدرعية إلى فوز كبير 4-1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس الملك، في مباراة تألق خلالها البرتغالي جواو فيلكس بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وفاجأ الدرعية منافسه بافتتاح التسجيل مبكراً عن طريق أوسكار رودريجيز في الدقيقة الثانية، بعدما تابع تمريرة عرضية منخفضة من الجهة اليمنى ووضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

ولم يتأخر رد النصر، إذ أدرك محمد سيماكان التعادل في الدقيقة 11 بلمسة رائعة بالكعب، مستفيداً من تمريرة فيلكس داخل منطقة الجزاء.

وبعد التعادل، فرض النصر سيطرته على مجريات المباراة، وتمكن فيلكس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما استقبل عرضية أنجيلو بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة.

ساديو ماني والحمدان يحتفلان بالفوز (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)

وبعد أقل من دقيقة، عزز عبد الله الحمدان تقدم النصر بالهدف الثالث، مستفيداً من كرة ارتدت من دفاع الدرعية لينفرد بحارس المرمى ويضعها في الشباك.

وواصل فيلكس تألقه في الشوط الثاني، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع للنصر في الدقيقة 68، بتسديدة منخفضة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نواف بوشل، ليحسم انتصار فريقه وتأهله إلى الدور المقبل.

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نيوم يقلب تأخره أمام الفيصلي ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
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نيوم يقلب تأخره أمام الفيصلي ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)

قلب نيوم تأخره أمام مضيفه الفيصلي إلى فوز 3 - 1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس الملك.

وافتتح سعود حداد التسجيل للفيصلي في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة رائعة من مسافة بعيدة سكنت شباك نيوم.

ونجح سعيد بن رحمة في إعادة نيوم إلى المباراة بإدراك التعادل في الدقيقة 36، قبل أن يتقدم الضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما أرسل يورغوس ماسوراس كرة عرضية أخطأ عبد الله سبيت، مدافع الفيصلي، في التعامل معها ليحولها إلى مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، عزّز الفرنسي ألكسندر لاكازيت تقدم نيوم في الدقيقة 68، مستفيداً من كرة فشل دفاع الفيصلي في إبعادها عقب ركلة ركنية، ليسددها مباشرة في الشباك ويحسم فوز فريقه وتأهله إلى الدور المقبل.

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الأنوار يحتج على التحكيم... ويطالب بإبعاد العويدان عن مبارياته

جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
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الأنوار يحتج على التحكيم... ويطالب بإبعاد العويدان عن مبارياته

جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)

طالب نادي الأنوار المنافس في دوري الدرجة الأولى لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة مستقبلية للفريق إلى الحكم عبد الله العويدان، على خلفية ما وصفه بأخطاء تحكيمية مؤثرة شهدتها مواجهته أمام الأهلي في كأس الملك، مؤكداً أن بعض القرارات كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته.

وأضاف النادي في بيان رسمي أن الحكم ارتكب «خطأ تحكيمياً مؤثراً غيّر من مجرى المباراة»، رغم استدعائه من حكام غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالة، موضحاً أن القرار لم يتغير، وهو ما أثار استغراب واستهجان المتابعين، بحسب البيان.

وأكد الأنوار احترامه لمنظومة التحكيم والجهات المختصة، مع تمسكه بحقه في التعبير عن موقفه تجاه القرارات التي يرى أنها أثرت بصورة جوهرية على مجريات المباراة، ومطالبته بتوفير أعلى درجات العدالة والحياد في مبارياته المقبلة.

وفي جانب آخر، بارك الأنوار للأهلي الفوز والتأهل في كأس الملك، كما قدم شكره لجماهيره على حضورها ومساندتها للفريق، وخص بالشكر ممثل محافظة حوطة بني تميم، مؤكداً اعتزازه بالدعم والحضور الجماهيري.

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عوار: الفوز ليس سهلاً أبداً.. والاتحاد يستهدف الألقاب

حسام عوار لاعب فريق الاتحاد (حساب النادي)
حسام عوار لاعب فريق الاتحاد (حساب النادي)
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عوار: الفوز ليس سهلاً أبداً.. والاتحاد يستهدف الألقاب

حسام عوار لاعب فريق الاتحاد (حساب النادي)
حسام عوار لاعب فريق الاتحاد (حساب النادي)

أكد حسام عوار، لاعب فريق الاتحاد، أن فريقه حقق الهدف المطلوب أمام النجمة بالفوز 3-0 والتأهل إلى دور الـ8 من كأس الملك، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة كما قد تبدو.

وقال عوار عقب المواجهة: «كانت مباراة كان علينا الفوز بها، والحمد لله نجحنا في تحقيق الانتصار والتأهل. لم تكن المباراة سهلة، ففي بعض الأحيان تعتقد أن الأمور ستكون سهلة، لكن الفوز ليس سهلاً أبداً، وواجهنا بعض الصعوبات. الأهم أننا فزنا وأنهينا المهمة».

وتطرق عوار إلى فترة الانتقالات، مؤكداً أن الأمور لا تزال غير واضحة حتى إغلاق السوق، وقال: «ما زلنا ننتظر نهاية فترة الانتقالات، لأن الأمور تكون غير واضحة خلالها. بعد إغلاق السوق سنرى أين نقف وما الذي نريد القيام به». وأضاف: «عندما تستعد للموسم، فأنت دائماً تريد المنافسة على المركز الأول والفوز بالألقاب، وهذا ما يجب علينا القيام به، وهذا ما يستحقه الجمهور. إن شاء الله نتمكن من تحقيق أهدافنا».

وأشار لاعب الاتحاد إلى صعوبة اللعب في الظروف الحالية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وقال: «علينا أولاً أن نحصل على بعض الراحة، لأن اللعب في هذه الظروف ليس سهلاً، خصوصاً مع الطقس الذي يجعلنا نشعر بالتعب بسرعة».

وختم عوار حديثه بالتأكيد على أن هدف الاتحاد هو تحقيق الفوز في كل مباراة، وقال: «الآن سنرتاح ثم نركز على المباراة المقبلة. هدفنا يبقى دائماً واحداً: ندخل كل مباراة من أجل الفوز، لأننا نادٍ كبير، وسنستعد للمواجهة ونحدد الطريقة التي سنلعب بها، ونعمل على التحضير لها بأفضل شكل ممكن».

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