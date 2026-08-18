كأس الملك: النصر يكسب الدرعية برباعية… ويحجز مقعده في الـ16

قلب النصر تأخره المبكر أمام الدرعية إلى فوز كبير 4-1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس الملك، في مباراة تألق خلالها البرتغالي جواو فيلكس بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وفاجأ الدرعية منافسه بافتتاح التسجيل مبكراً عن طريق أوسكار رودريجيز في الدقيقة الثانية، بعدما تابع تمريرة عرضية منخفضة من الجهة اليمنى ووضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

ولم يتأخر رد النصر، إذ أدرك محمد سيماكان التعادل في الدقيقة 11 بلمسة رائعة بالكعب، مستفيداً من تمريرة فيلكس داخل منطقة الجزاء.

وبعد التعادل، فرض النصر سيطرته على مجريات المباراة، وتمكن فيلكس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما استقبل عرضية أنجيلو بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة.

ساديو ماني والحمدان يحتفلان بالفوز (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)

وبعد أقل من دقيقة، عزز عبد الله الحمدان تقدم النصر بالهدف الثالث، مستفيداً من كرة ارتدت من دفاع الدرعية لينفرد بحارس المرمى ويضعها في الشباك.

وواصل فيلكس تألقه في الشوط الثاني، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع للنصر في الدقيقة 68، بتسديدة منخفضة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نواف بوشل، ليحسم انتصار فريقه وتأهله إلى الدور المقبل.