أرقام عن دورة الألعاب الآسيوية 2026

تنطلق دورة ‌الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا رسمياً يوم السبت، وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام حول الدورة العشرين لهذا الحدث الرياضي متعدد الألعاب الذي يقام كل ​أربع سنوات:

تستمر دورة هذا العام من 19 سبتمبر (أيلول) إلى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن المنافسات بدأت في العاشر من سبتمبر مع انطلاق بطولة كرة السلة للرجال.

تستضيف اليابان الألعاب للمرة الثالثة، بعد أن نظمت هذا الحدث سابقاً في طوكيو عام 1958، وفي هيروشيما عام 1994. وكانت اليابان واحدة من 11 دولة مشاركة ‌في الدورة ‌الأولى للألعاب الآسيوية التي أُقيمت عام 1951. كان ‌المنظمون ⁠قد ​رصدوا ميزانية ⁠لنحو 15 ألف رياضي ومسؤول من 45 دولة ومنطقة مشاركة، لكن عدد المسجلين ارتفع إلى نحو 17 ألف مشارك، مما شكل ضغطاً على توفر أماكن الإقامة.

ستكون هناك 469 مسابقة تمنح ميداليات في 43 رياضة، بزيادة عن 40 رياضة في النسخة السابقة التي أُقيمت في هانغتشو قبل ثلاثة أعوام. ستنتشر المسابقات ⁠عبر آيتشي، وأجزاء أخرى من اليابان، حيث ستستضيف ‌طوكيو منافسات السباحة، وستكون أوساكا ‌من بين المدن التي ستستضيف بطولة كرة ​القدم.

ستشهد دورة آيتشي-ناغويا ‌مشاركة عدة رياضات جديدة في الألعاب الآسيوية، بما في ذلك ‌الفنون القتالية المختلطة، والبادل، وركوب الأمواج، بالإضافة إلى التايكوندو الافتراضي، والتيكبول، الذي يجمع بين عناصر من كرة القدم وتنس الطاولة. تم استبعاد رياضات مثل الشطرنج، والبريدج -والتي كانت مدرجة سابقاً في برنامج الألعاب الآسيوية- ‌من دورة آيتشي-ناغويا، إلى جانب التزلج على العجلات، والسباحة في المياه المفتوحة.

تم الإبقاء على ⁠الرياضات الإلكترونية ⁠في برنامج الألعاب، والتي كانت رياضة استعراضية في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018 قبل أن تظهر لأول مرة في المنافسة على الميداليات في هانغتشو. كما ستدرج رياضة البريك دانس التي ظهرت لأول مرة في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو.

ستكون دورة ألعاب آيتشي-ناغويا أيضاً مساراً تأهيلياً لأولمبياد لوس أنجليس 2028، حيث سيتمكن الرياضيون من حجز مقاعد تأهيلية مباشرة في رياضات الرماية، والهوكي، والأسكواش، وركوب الأمواج، والتنس، والثلاثي.

تصدرت الصين جدول الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية في كل نسخة منذ عام 1982. ​وفي هانغتشو، حصدت الدولة ​المضيفة رقماً قياسياً بلغ 201 ميدالية ذهبية. وجاءت اليابان في المركز الثاني برصيد 52 ميدالية، تلتها كوريا الجنوبية برصيد 42 ميدالية.