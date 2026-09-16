رياضيون يستحقون المتابعة في دورة الألعاب الآسيوية 2026

تنطلق دورة الألعاب ‌الآسيوية يوم السبت في آيتشي وناغويا باليابان، وتستمر منافساتها حتى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وفيما يلي أبرز الرياضيين الذين ينتظر أن يخطفوا الأضواء في أكبر حدث رياضي ​متعدد الألعاب على مستوى القارة.

بان زانلي - السباحة:

لفت الصيني بان زانلي، حامل الرقم القياسي العالمي، الأنظار خلال أولمبياد باريس بعدما أحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة حرة وسباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع، إلى جانب الميدالية الفضية في التتابع المختلط أربعة في 100 متر متنوع.

وكان السباح البالغ من العمر 22 عاماً قد حصد سبع ميداليات، بينها ثلاث ذهبيات، في دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها هانغتشو ‌قبل ثلاثة أعوام.

هاروكا ‌كيتاغوتشي - رمي الرمح:

تخوض البطلة الأولمبية اليابانية ​هاروكا ‌كيتاغوتشي ⁠منافسات الدورة على ​أرضها ⁠وهي في قمة مستواها، بعدما حطمت الرقم القياسي الوطني المسجل باسمها برمية بلغت 68.92 متر خلال النسخة الأولى من بطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) في بودابست.

ومن المتوقع أن تخوض كيتاغوتشي، البالغة من العمر 28 عاماً، منافسة قوية على الذهبية مع النجمة الصينية الصاعدة يان زيي.

آن سي-يونغ - الريشة الطائرة:

تتطلع الكورية الجنوبية آن سي-يونغ، المصنفة الأولى عالمياً، إلى إضافة ذهبية الألعاب الآسيوية ⁠إلى سجل حافل يتضمن ذهبية أولمبياد باريس وألقاباً عالمية ‌أحرزتها في عامي 2023 و2026.

ومن المنتظر ‌أن تتفوق اللاعبة البالغة من العمر 24 ​عاماً على أبرز منافساتها، وفي مقدمتهن ‌الصينية وانغ تشي-يي واليابانية أكاني ياماغوتشي.

وكانت آن أول لاعبة كورية جنوبية ‌تتوج بلقب عالمي في فردي السيدات، كما أحرزت ذهبيتي فردي السيدات ومسابقة الفرق النسائية في دورة هانغتشو.

الهند - الكريكيت:

يضم المنتخب الهندي للرجال مزيجاً من النجوم المخضرمين والمواهب الصاعدة، من بينهم الموهبة الواعدة فايبهاف سوريافانشي (15 عاماً).

وتدخل الهند المنافسات بصفتها حاملة ألقاب ‌كأس العالم للكريكيت وكأس الأبطال وكأس آسيا، ما يجعلها المرشح الأبرز لإحراز الميدالية الذهبية.

ولا يقل المنتخب الهندي للسيدات ⁠قوة عن ⁠نظيره للرجال، إذ تقوده هارمانبريت كاور.

كارلوس يولو - الجمباز:

دخل الفلبيني كارلوس يولو تاريخ بلاده بعدما أصبح أول لاعب يحرز ميدالية ذهبية أولمبية للفلبين في الجمباز، إثر فوزه بمسابقة الحركات الأرضية للرجال في باريس، قبل أن يضيف ذهبية ثانية في منافسات حصان الوثب.

ألكسندرا إيالا - التنس:

تخوض الفلبينية ألكسندرا إيالا الدورة بعد موسم استثنائي في بطولات اتحاد المحترفات، جعل منها واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في عالم التنس بفضل تطورها السريع وقاعدتها الجماهيرية الواسعة.

وأحرزت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً، والمصنفة 18 عالمياً، ميداليتين برونزيتين في منافسات فردي السيدات والزوجي المختلط في دورة هانغتشو.

أرشد نديم - ألعاب ​القوى:

يبدأ الباكستاني أرشد نديم، البطل ​الأولمبي في رمي الرمح، المنافسات بوصفه المرشح الأوفر حظاً للفوز بالميدالية الذهبية، بعد غياب منافسه الهندي نيراج تشوبرا عن الدورة بسبب إصابة في أربطة الكاحل.