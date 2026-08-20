«السيادي السعودي» يُكمل استحواذه على 4 أندية

الخطوة تمثل المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة للصندوق السعودي (الشرق الأوسط)
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، أمس (الأربعاء)، البدء بنقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25 في المائة من أسهم شركات الأندية الأربعة (الاتحاد، والأهلي، والهلال، والنصر)، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.
وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، وذلك في إطار استكمال مسار التحوّل نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن مجالس إدارات شركات الأندية ستواصل أداء مهامها خلال المرحلة الحالية حتى انتهاء دوراتها، بمن في ذلك الأعضاء المعينون من المؤسسات غير الربحية، وذلك دعماً لاستقرار الأندية وضماناً لاستمرارية أعمالها. كما سيستقيل موظفو صندوق الاستثمارات العامة من رئاسة اللجان التنفيذية للأندية، امتثالاً للوائح التنظيمية المرتبطة بعدالة المنافسة.
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نسيم رمضان (لندن)
ماذا يعني استكمال استحواذ «الاستثمارات العامة» على الأندية الأربعة الكبار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5309011-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
ماذا يعني استكمال استحواذ «الاستثمارات العامة» على الأندية الأربعة الكبار؟
مشروع تخصيص الأندية يواصل استكمال خطواته التاريخية (الشرق الأوسط)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن قرار نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25 في المائة من أسهم شركات أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى صندوق الاستثمارات العامة، لن يترتب عليه تغيير جذري في مجالس إدارات شركات الأندية الأربعة خلال المرحلة الحالية.
وبحسب المصادر، ستواصل مجالس إدارات شركات الأندية أداء مهامها حتى انتهاء دوراتها، بما في ذلك الأعضاء الذين جرى تعيينهم من المؤسسات غير الربحية، وذلك بما يضمن استقرار الأندية واستمرارية أعمالها بعد انتقال كامل ملكية أسهم الشركات إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي المقابل، سيتقدم رؤساء اللجان التنفيذية في الأندية الأربعة باستقالاتهم من مناصبهم، على أن يتم استقطاب أعضاء من خارج صندوق الاستثمارات العامة لتولي رئاسة اللجان التنفيذية، فيما يتوقع الإعلان عن الرؤساء الجدد خلال الأسبوعين المقبلين.
ويتولى أحمد الشنقيطي حالياً رئاسة اللجنة التنفيذية في الأهلي، وعبد المجيد الحقباني في الهلال، وعبد الله الحسيني في الاتحاد، وسلطان آل الشيخ في النصر.
وأوضحت المصادر أن التوجه نحو اختيار رؤساء اللجان التنفيذية من خارج الصندوق يأتي بهدف الامتثال للوائح التنظيمية والتشريعية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المتطلبات المتعلقة بعدالة المنافسة بين الأندية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الرياضة، الأربعاء، البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، البالغة 25 في المائة، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحلّ مجالس إدارات تلك المؤسسات، بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.
وتمثل الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل.
ووفقاً للمصادر، فإن انتقال كامل ملكية شركات الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات العامة من شأنه تعزيز جاذبيتها بوصفها أصولاً استثمارية، وتهيئتها بصورة أكبر لاستقطاب مستثمري القطاع الخاص، تمهيداً لإمكانية بيع حصص منها مستقبلاً ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة قد وقّعا في 26 أبريل (نيسان) الماضي اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70 في المائة من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال (الهلال)، أحد أندية كرة القدم الرائدة في المملكة وآسيا، بناء على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال سعودي لكامل رأس مال شركة نادي الهلال، فيما تبلغ قيمة حقوق الملكية بحسب تداول 1.2 مليار ريال، وتم تنفيذ الصفقة على أساس قيمة منشأة كليّة تبلغ نحو 1.4 مليار. وبناءً عليه، بلغت قيمة المقابل للاستحواذ على حصة بنسبة 70 في المائة مبلغ 840 مليون ريال سعودي.
وبحسب المصادر، فإن نقل أسهم المؤسسة غير الربحية في نادي الهلال لصالح صندوق الاستثمارات العامة البالغة 25 في المائة سيسرع من عملية إتمام عملية البيع لشركة المملكة القابضة.
وتتماشى الصفقة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الهادفة إلى تعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي. وتدعم هذه الاستراتيجية جهود الصندوق لدفع التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي. وتسهم استثمارات الصندوق في إطلاق الفرص التي تُحدث تحوّلاً في قطاع الرياضة، وتدعم نموه وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
ويُعدّ صندوق الاستثمارات العامة المساهم الرئيسي في شركة نادي الهلال منذ يوليو (تموز) 2023، في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف تسريع تطوّر الأندية وزيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقد قاد صندوق الاستثمارات العامة خلال تلك الفترة رحلة التحوّل في شركة نادي الهلال، إلى جانب الفريق التنفيذي للنادي، وقد شهدت تنفيذ عملية تطوير واسعة في أطر الحوكمة والبنية التحتية والمرافق الخاصة والأداء التشغيلي للنادي، وقد ظهر أثر هذه الجهود من خلال نمو العوائد والقيمة التجارية للنادي، بدعم من الرعايات ومبيعات المنتجات وإيرادات المباريات. ويتطلع الصندوق إلى مواصلة دعم مسيرة نمو شركة نادي الهلال، باعتباره مالكاً مستمراً لحصة فيه.
ويعكس الاستحواذ قدرة شركة المملكة القابضة على تحديد الفرص الواعدة وخلق قيمة مستدامة للمساهمين والاقتصاد الوطني، كما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتنويع الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. وبموجب هذه الصفقة، ستدعم شركة المملكة القابضة شركة نادي الهلال في تعزيز أدائها التجاري وتوسيع شراكاتها الدولية، ومواصلة تطوير البنية التحتية الرياضية بمعايير عالمية.
الدوري السعودي: الهلال لاقتناص ثاني انتصاراته من شباك الفيحاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5309010-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%A1
الدوري السعودي: الهلال لاقتناص ثاني انتصاراته من شباك الفيحاء
هوغو مورا أحد أبرز أوراق الفيحاء (موقع النادي)
يسعى الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عندما يحل ضيفاً على الفيحاء في افتتاحية مباريات الجولة الثانية من البطولة.
وخرج الهلال منتصراً برباعية مقابل هدفين على الفيصلي الجولة الأولى لكن ذلك لم يمنح جماهيره شعور الراحة والاطمئنان على صعيد الأداء بعد أن كان الفيصلي قريباً من إدراك التعادل بتسجيل ثنائية وتقليص الفارق إلى هدف وحيد قبل أن يعزز الأزرق النتيجة في لحظات المباراة الأخيرة.
وواصل الهلال انتصاراته بفوزه على الرائد ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس الملك مساء الاثنين، لكن الأداء المهزوز ما زال مستمراً تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي.
ورغم أن الهلال لم يتعرض لأي خسارة الموسم المنصرم فإنه خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين الذي ذهب لخزينة غريمه التقليدي النصر، ومع بداية الموسم الجديد لم تكن ملامح الفريق مختلفة عن الموسم الماضي، انتصارات صعبة وبعيداً عن المستوى الذي عُرف به الزعيم لسنوات طويلة من الاستحواذ واللعب الهجومي الشرس.
ويمتلك «الأزرق العاصمي» في رصيده 3 نقاط حالياً عقب انتصاره الأول أمام الفيصلي، ويتطلع لتكرار تفوقه أمام الفيحاء وخطف النقاط الثلاث من أجل الانفراد بصدارة الترتيب بصورة مؤقتة قبل اكتمال منافسات هذه الجولة والبحث عن بداية جديدة وقوية للمنافسة على اللقب.
ويفتقد الهلال القائد سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة قد تغيبه إلى قبل نهاية العام الحالي بأسابيع قليلة، مما يعني عودته بعد إلى نحو ثلاثة أشهر من الآن، بينما يواصل حسان تمبكتي برنامجه العلاجي قبل أن يبدأ رحلة التأهيل للعودة للملاعب مجدداً.
ويغيب البرازيلي فيليب مالكوم عن مواجهة الهلال أمام الفيصلي بعد أن غاب عن لقاء الرائد الماضي للإصابة بحسب ما ذكره إنزاغي، في وقت تتزايد فيه الأنباء عن خبر رحيله وعدم استمراره في صفوف الفريق هذا الموسم.
ويبدو أن الهلال لم تكتمل صفوفه بعد رغم استعداداته خلال فترة الصيف الحالي بشكل جيد لكن الفريق لم يحسن بعد ملف لاعبيه المحترفين الأجانب، بعد أنباء رحيل مالكوم والأوروغوياني داروين نونيز ثم كريم بنزيمة، إضافة إلى جواو كانسيلو الذي يُقاتل من أجل عودته إلى برشلونة.
الفيحاء الذي سجل بداية محبطة لأنصاره الجولة الأولى بخسارته أمام نيوم بنتيجة 2 - 1 يخوض مواجهة صعبة أمام الهلال على وقع ذكريات آخر مباريات الموسم الماضي حينما التقيا في مدينة المجمعة الرياضية وكسب الهلال اللقاء.
وأجرى الفيحاء سلسلة من التغييرات على هويته الفنية في الموسم الجديد، أبرزها التعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي من أجل الوصول مبكراً نحو مناطق الوسط والدفء وتجاوز معارك صراع الهبوط، خاصة أن المنافسة تبدو قوية هذا الموسم.
ورغم خسارته في الجولة الأولى أمام نيوم، فإن الفيحاء منح شعور الاطمئنان لجماهيره عندما عاد ليحقق فوزاً ثميناً بنتيجة 2 - 0 أمام العدالة في الدور الـ32 لبطولة كأس الملك ليحجز مقعد التأهل والعبور نحو دور الـ16 في أغلى البطولات المحلية.
بيسيرو عن عدم صعود العلا للأضواء: أنتم تعرفون ما حدث!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308993-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB
بيسيرو عن عدم صعود العلا للأضواء: أنتم تعرفون ما حدث!
لاعبو العلا يحتفلون بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك (موقع النادي)
أكد البرتغالي بيسيرو مدرب العلا أن فريقه حقق فوزا مستحقا على الفتح في بطولة كأس الملك.وقال في المؤتمر الصحافي "كانت مباراة جيدة أمام فريق منظم، وأظهرنا إمكانيات لاعبينا وتنظيمنا الجيد. عانينا بعد تسجيل الهدف، لكننا أجرينا تغييرات في وسط الملعب ونجحنا في الحد من خطورة المنافس.وأضاف "سعيد بالفوز وأهنئ اللاعبين على الأداء، لكنها مجرد مباراة ولم نحقق شيئًا بعد. علينا أن نتحلى بالتواضع ونواصل مسيرتنا بالطريقة نفسها.وردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول الفريق الذي يفضّل مواجهته في الدور المقبل من كأس الملك قال بيسيرو "بكل صراحة، ليس هناك فريق بعينه أفضل ملاقاته، وتركيزي الآن بالكامل منصب على مباراتنا المقبلة أمام الجبلين في دوري الدرجة الأولى.وزاد بالقول: نعرف أن هذا أول انتصار للعلا في كأس الملك، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا، لكن الأهم الآن هو المباراة المقبلة وكل تركيزي منصب عليها.
وقال بيسيرو مدرب العلا ردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول التحدي الأكبر أمام الفريق لتحقيق الصعود" بصراحة، قدمنا موسمًا جيدًا في العام الماضي، وكنا نستحق الصعود من خلال ما قدمناه في الملعب؛ أنهينا الموسم في المركز الثاني وأنتم تعرفون ما حدث بعد ذلك".