الرياض يعود إلى ملعبه… ودولاك يستأنف التحضيرات للدوري السعودي

استأنف فريق الرياض تدريباته في مقر النادي بالعاصمة، السبت، عقب اختتام معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، ليدخل بذلك المرحلة المحلية الأخيرة من تحضيراته لموسم 2026-2027.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» عودة التحضيرات «على أرضنا»، بمنشورين متتاليين حملا الهاشتاغ «#الرياض»؛ أولهما رحّب بعودة الفريق إلى ملعبه، بينما أكد الثاني استئناف العمل «من مقر النادي». ونشر الحساب مقطعاً مصوراً أظهر استقبال اللاعبين بالورود لدى دخولهم الملعب، قبل الانتقال إلى حصة تدريبية شملت تمارين بدنية وأخرى للرشاقة وحراس المرمى.

وكان فريق الرياض قد دشّن معسكره الإعدادي في النمسا في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، على أن يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، ضمن برنامج تدريبي متكامل تضمّن خوض ثلاث مباريات ودية؛ بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين والوقوف على مستوياتهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويقود المرحلة الحالية من الإعداد المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك، الذي جدّدت إدارة النادي عقده في الرابع من يوليو الماضي، ليواصل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد النجاح الذي حققه في إبقاء «العاصمي» ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب فوزه في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي على الأخدود.

وتمنح العودة إلى مقر النادي الجهاز الفني بقيادة دولاك فرصة استكمال البناء على العمل المنجز خلال المعسكر الخارجي، مع توجيه التركيز نحو تثبيت الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل انطلاق موسم الدوري السعودي الجديد.