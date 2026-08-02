أزمة صحية مفاجئة تودي بحياة لاعب مبارزة سعودي شاب

توفي لاعب المبارزة السعودي الشاب يوسف أنيس آل دهينم، مساء السبت، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها قبل انطلاق تدريبات فريقه في نادي النور بمدينة سنابس بمحافظة القطيف، في حادثة خيمت بالحزن على الوسط الرياضي.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 16 عاماً، قد حضر إلى مقر النادي كالمعتاد، وأدى تدريبات الإحماء، قبل أن يبدأ في ارتداء ملابس التدريب استعداداً للمشاركة في الحصة التدريبية، غير أنه سقط بشكل مفاجئ على الأرض. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، جرت محاولات إسعافه على الفور، لكنه فارق الحياة.

وينحدر يوسف آل دهينم من مدينة صفوى، التي تبعد أقل من 15 كيلومتراً عن مدينة سنابس، وكان يُعد أحد لاعبي الفئات السنية في لعبة المبارزة بنادي النور.

ونعى نادي النور لاعبه الراحل، مقدماً خالص التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه وزملائه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وخلفت وفاة اللاعب حالة من الصدمة والحزن داخل النادي وبين الرياضيين في المنطقة الشرقية، بعدما جاء رحيله بصورة مفاجئة قبيل انطلاق الحصة التدريبية.