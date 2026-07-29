منتخب السعودية للشباب يتوّج ببرونزية آسيا… ويحجز بطاقة مونديال اليد

وصلت بعثة منتخب السعودية الوطني لكرة اليد للشباب تحت 20 عاماً، إلى المملكة، بعد ختام مشاركتها في البطولة الآسيوية التي أقيمت في الصين، والتي شهدت تحقيق إنجاز جديد للمنتخب بحصد الميدالية البرونزية والتأهل إلى بطولة العالم للشباب، والتي تنطلق في شهر يونيو (حزيران) من العام المقبل، وتستضيفها مقدونيا الشمالية.

وقدّم المنتخب السعودي مستويات مميزة خلال منافسات البطولة، ونجح في الظهور بصورة مشرفة أمام نخبة المنتخبات الآسيوية، ليختتم مشواره بتحقيق المركز الثالث، إلى جانب ضمان مقعده في المحفل العالمي المقبل.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للعمل المتواصل من الاتحاد السعودي لكرة اليد في إعداد المنتخبات الوطنية وتطوير المواهب الشابة؛ حيث عكس المنتخب خلال مشاركته روح المنافسة والإصرار، مؤكداً تطور كرة اليد السعودية على المستوى القاري.

وتستعد بعثة المنتخب لمواصلة برنامجها خلال المرحلة المقبلة، تحضيراً للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها بطولة العالم، وسط طموحات بمواصلة تقديم المستويات المميزة ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.